開催日時：2026年 12月 10日 (木) 14 : 00 - 15 : 30

配信方法：Zoom Webinar (全国から視聴可能)

主催・共催 : オートデスク株式会社、住友林業株式会社、丸紅アークログ株式会社

参 加 費：無料・事前登録制



2028年度に向けて建築物LCA制度の整備が進む中、排出量の算定・報告に備えるだけでなく、設計初期からカーボンを把握し、建材選定や調達、より良い設計・事業判断に活かす視点が重要になってまいります。



本オンラインセミナーでは、国土交通省による政策動向のご紹介に加え、EPD・建材データの整備、BIM情報を活用したLCA算定、設計初期からのカーボン分析について、オートデスク、住友林業、丸紅アークログの3社よりご紹介いたします。



さらに、EPDやBIM-LCAに関するとりくみを検討、開始されている企業様よりこれまでの取り組みと、今後の実務への導入・活用に向けた具体的な準備のポイントをご紹介いただきます。

建築物LCA実施にむけた動き (国土交通省資料)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk4_000302.html