Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
開催日時：2026年 12月 10日 (木) 14 : 00 - 15 : 30
配信方法：Zoom Webinar (全国から視聴可能)
主催・共催 : オートデスク株式会社、住友林業株式会社、丸紅アークログ株式会社
参 加 費：無料・事前登録制
2028年度に向けて建築物LCA制度の整備が進む中、排出量の算定・報告に備えるだけでなく、設計初期からカーボンを把握し、建材選定や調達、より良い設計・事業判断に活かす視点が重要になってまいります。
本オンラインセミナーでは、国土交通省による政策動向のご紹介に加え、EPD・建材データの整備、BIM情報を活用したLCA算定、設計初期からのカーボン分析について、オートデスク、住友林業、丸紅アークログの3社よりご紹介いたします。
さらに、EPDやBIM-LCAに関するとりくみを検討、開始されている企業様よりこれまでの取り組みと、今後の実務への導入・活用に向けた具体的な準備のポイントをご紹介いただきます。
建築物LCA実施にむけた動き (国土交通省資料)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk4_000302.html
国土交通省
住宅局 参事官（建築企画担当）付 企画専門官
山尾 耕平 様
丸紅アークログ株式会社
代表取締役社長
井谷 嘉宏 様
住友林業株式会社
ソリューション営業部 GXグループ グループマネージャー
鈴木 俊一郎 様
Autodesk, Inc.
Impact Team Director, Sustainability Solutions
Marta Bouchard
住友林業株式会社
GXグループ LCAチーム リーダー
石津 旭 様
大和ハウス工業株式会社
東京本社技術本部技術戦略部 ＤX・BIＭ戦略室設計グループ
構造チームリーダー
小亀 裕侍 様
住友林業株式会社
EPDジェネレータhttps://sfc.jp/treecycle/value/oneclicklca/epd/
One Click LCA https://sfc.jp/treecycle/value/oneclicklca/
丸紅アークログ株式会社
Arch-LOG https://www.arch-log.com/
オートデスク株式会社
Autodesk Revit https://www.autodesk.com/jp/products/revit/overview
建物向け Forma https://www.autodesk.com/jp/products/forma-for-buildings/overview
Autodesk Sustainability & Impact Report https://www.autodesk.com/sustainability/impact-report