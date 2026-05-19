一部のサブスクリプションプラン、特に Autodesk AEC Collection、Autodesk BIM Collaborate Pro（旧 Autodesk BIM360）、および Autodesk Construction Cloud（英語）は、Autodesk のクラウド サービスによって強化された BIM ワークフローを通じて Revit の機能を補完します。Autodesk BIM Collaborate Pro および Autodesk Construction Cloud のサブスクリプション メンバーが利用できる Revit Cloud Worksharing は、Revit モデルのクラウドへの公開に対応しており、コラボレーションを向上させ、プロジェクト チームがいつでもどこでも最新のモデル データにアクセスできるようにします。クラウド上で共有されたモデルにより、建築、MEP、構造エンジニアリングなどの分野をまたぐプロジェクト チームの連携が強化され、関連するすべてのプロジェクト関係者が設計意図をよりスムーズにモデリング、共有、調整できるようになります。Revit Cloud Worksharing により、モデルの変更をリアルタイムで把握でき、干渉チェックの精度を高めながら、クラウドベースのプロジェクト環境内でのコミュニケーションを円滑にし、手戻りを抑えて効率よく成果物を作成できます。

AEC Collection のサブスクリプション メンバーは、Autodesk Docs を AEC プロジェクト チーム向けの共通データ環境として利用できます。Autodesk Docs は、ドキュメントやデータの共有・管理をサポートし、リンクやデータ交換、統合、モデル更新を行いやすくするツールやワークフローを通じて、複数分野にわたるプロジェクト チームの設計調整をスムーズにします。

Revit LT を除くすべての Revit サブスクリプション メンバーは、Autodesk Insight を使用して建物全体の炭素およびエネルギーを分析し、よりエネルギー効率の高い建物設計やサステナビリティ目標の達成に役立てることができます。