Revit と Revit LT の比較

Revit とRevit LT の機能を比較して、設計ワークフローに最適な BIM ソフトウェアをお選びいただけます。

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Revit、AutoCAD、Civil 3D などが含まれています

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価格

1 ヵ月 ￥11,000 ￥57,200 ￥69,300
1 年 ￥83,600 ￥453,200 ￥554,400
3 年 ￥250,800 ￥1,359,600 ￥1,663,200

概要

3D 建築設計およびドキュメント作成のためのシンプルな 3D BIM ツールです。

BIM 対応の強力なツールを使用して建物の計画、設計、施工、管理を行えます。

デザイナー、エンジニア、建設業者のワークフローを柔軟に設定するための強力な BIM および CAD ツールです。

建築モデリング

壁、床、屋根、天井、柱 Checkmark Checkmark Checkmark
コンポーネント ファミリ: ドア、窓など Checkmark Checkmark Checkmark
設計オプション Checkmark Checkmark Checkmark
部屋とエリア Checkmark Checkmark Checkmark
外構のモデリング Checkmark Checkmark Checkmark
階段とスロープ Checkmark Checkmark Checkmark
手すり Checkmark Checkmark Checkmark
マス スタディ Checkmark Checkmark

構造モデリング

構造壁、床スラブ Checkmark Checkmark Checkmark
構造布基礎、独立基礎 Checkmark Checkmark Checkmark
構造柱、梁、ブレース Checkmark Checkmark Checkmark
傾斜柱 Checkmark Checkmark
トラス Checkmark Checkmark
鉄骨接合 Checkmark Checkmark
配筋、鉄筋モデリング Checkmark Checkmark

MEP モデリング

冷暖房空調設備 Checkmark Checkmark
機械設備 Checkmark Checkmark
配管および給排水衛生設備 Checkmark Checkmark
製造用パーツ Checkmark Checkmark
電気および照明設備 Checkmark Checkmark

施工モデリング

部品 Checkmark Checkmark
アセンブリ Checkmark Checkmark

高度なモデリング

繰り返し要素向けのグループ作成 Checkmark Checkmark Checkmark
ファミリ エディタ環境 Checkmark Checkmark Checkmark
Revit コンテンツ を FormIt Pro に送信 Checkmark Checkmark
インプレイス モデリング Checkmark Checkmark
床および屋根の形状編集 Checkmark Checkmark
グローバル パラメータ Checkmark Checkmark
コンセプト マス、アダプティブ コンポーネント Checkmark Checkmark

コラボレーション

Cloud Models for Revit Checkmark Checkmark Checkmark
ワークシェアリング（マルチユーザー環境） Checkmark Checkmark
干渉チェック、コピー/モニター Checkmark Checkmark
プロジェクト間の共有座標 Checkmark Checkmark
Revit Server Checkmark Checkmark
共有ビュー Checkmark Checkmark

シミュレーションと解析

エリア分析 Checkmark Checkmark
ルート解析 Checkmark Checkmark
MEP システム解析 Checkmark Checkmark
Revit 用エネルギー最適化 Checkmark Checkmark
Autodesk Rendering による照明解析 Checkmark Checkmark
太陽熱放射解析 Checkmark Checkmark
日照・日影スタディ Checkmark Checkmark
構造解析モデル Checkmark Checkmark
構造解析結果の確認 Checkmark Checkmark
構造解析 Checkmark

プレゼンテーションとビジュアライゼーション

手書き風の線 Checkmark Checkmark Checkmark
シャドウと環境光シャドウ Checkmark Checkmark Checkmark
建築奥行き表現 Checkmark Checkmark Checkmark
変位要素 Checkmark Checkmark Checkmark
リアリスティック ビュー スタイル Checkmark Checkmark Checkmark
正投影ビュー、パース ビュー、ウォークスルー Checkmark Checkmark Checkmark
アンチエイリアシングによる滑らかな線分 Checkmark Checkmark Checkmark
オクルージョン カリング Checkmark Checkmark Checkmark
クラウド レンダリング Checkmark Checkmark Checkmark
フォトリアリスティックなマテリアル Checkmark Checkmark Checkmark
製品内でのレンダリング Checkmark Checkmark
デカル転写 Checkmark Checkmark

サポートと安定性

更新と通知を自動化 Checkmark Checkmark Checkmark
Service Pack、更新が含まれる Checkmark Checkmark Checkmark
認定ハードウェア サポート Checkmark Checkmark Checkmark
専用電話サポートの利用 Checkmark Checkmark Checkmark
広範なユーザー コミュニティ Checkmark Checkmark Checkmark
ガイド、チュートリアル、トレーニング センター Checkmark Checkmark Checkmark
旧バージョンの利用 Checkmark Checkmark Checkmark
組織に合わせたインストールのカスタマイズ Checkmark Checkmark Checkmark
ネットワーク配置 Checkmark Checkmark

ユーザー インタフェース

カスタマイズ メニュー、リボン インタフェース Checkmark Checkmark Checkmark
コンテキスト対応リボン Checkmark Checkmark Checkmark
ファミリ ライブラリ Checkmark Checkmark Checkmark
論理図面セットの編集、印刷 Checkmark Checkmark Checkmark
［Autodesk ファミリをロード］ブラウザ Checkmark Checkmark Checkmark
ユーザー エクスペリエンスのカスタマイズ Checkmark Checkmark

ドキュメント作成

2D 詳細ライン、2D 詳細コンポーネント Checkmark Checkmark Checkmark
改訂記録 Checkmark Checkmark Checkmark
寸法記入、タグ付け、注釈、テキスト Checkmark Checkmark Checkmark
フェーズ作成 Checkmark Checkmark Checkmark
集計表、部材数量の積算 Checkmark Checkmark Checkmark
鉄筋形状のイメージ Checkmark Checkmark
組み込み型集計表 Checkmark Checkmark
パネル集計表 Checkmark Checkmark
ダクトと配管の圧力損失レポート Checkmark Checkmark
ビュー フィルタ Checkmark Checkmark
柱リスト図 Checkmark Checkmark

相互運用性

DWG、DXF ファイル形式 Checkmark Checkmark Checkmark
イメージ（JPG、JPEG、BMP、PNG、TIFF） Checkmark Checkmark Checkmark
IFC Checkmark Checkmark Checkmark
DWG、DXF、DGN、DWF、DWFx Checkmark Checkmark Checkmark
ウォークスルーとイメージ、FBX、NWC Checkmark Checkmark Checkmark
部屋とエリアのレポート、集計表 Checkmark Checkmark Checkmark
リンクされた Rhino 3DM ファイルと FormIt AXM ファイル Checkmark Checkmark
PDF の読み込み、書き出し Checkmark Checkmark
DGN、SketchUp、DWF マークアップ Checkmark Checkmark
点群 Checkmark Checkmark
SAT、ADSK、gbXML、ODBC、ファミリ タイプ Checkmark Checkmark

データ管理

すべての Revit ファイル タイプを開いて編集 Checkmark Checkmark Checkmark
Revit ファイルをリンク Checkmark Checkmark Checkmark
リンク ファイル内のタグおよび集計要素 Checkmark Checkmark Checkmark
リンクから要素をコピー/貼り付け Checkmark Checkmark Checkmark
リンクされたモデルの表示設定をカスタマイズ Checkmark Checkmark
非ネイティブ データにも対応 Checkmark Checkmark

API と自動化

Revit でのジェネレーティブ デザイン Checkmark Checkmark
Autodesk App Store へのアクセス Checkmark Checkmark
ソフトウェア開発キット（SDK） Checkmark Checkmark
サードパーティ API アドイン Checkmark Checkmark
各種マクロ Checkmark Checkmark
Dynamo for Revit Checkmark Checkmark

動作環境

プロセッサ

2.5～3 GHz 以上

2.5～3 GHz 以上

2.5～3 GHz 以上
Microsoft Windows

10、64 ビット

10、64 ビット

10、64 ビット
Apple macOS

Linux

ディスク容量

30 GB

30 GB

30 GB
RAM

8～32 GB

8～32 GB

8～32 GB
ビデオ グラフィックス カード

DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ

DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ

DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ
ブラウザ

Chrome

Chrome

Chrome