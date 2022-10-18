Revit と Revit LT の比較

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Revit とRevit LT の機能を比較して、設計ワークフローに最適な BIM ソフトウェアをお選びいただけます。
|1 ヵ月
|￥11,000
|￥57,200
|￥69,300
|1 年
|￥83,600
|￥453,200
|￥554,400
|3 年
|￥250,800
|￥1,359,600
|￥1,663,200
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3D 建築設計およびドキュメント作成のためのシンプルな 3D BIM ツールです。
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BIM 対応の強力なツールを使用して建物の計画、設計、施工、管理を行えます。
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デザイナー、エンジニア、建設業者のワークフローを柔軟に設定するための強力な BIM および CAD ツールです。
|壁、床、屋根、天井、柱
|コンポーネント ファミリ: ドア、窓など
|設計オプション
|部屋とエリア
|外構のモデリング
|階段とスロープ
|手すり
|マス スタディ
|構造壁、床スラブ
|構造布基礎、独立基礎
|構造柱、梁、ブレース
|傾斜柱
|トラス
|鉄骨接合
|配筋、鉄筋モデリング
|冷暖房空調設備
|機械設備
|配管および給排水衛生設備
|製造用パーツ
|電気および照明設備
|部品
|アセンブリ
|繰り返し要素向けのグループ作成
|ファミリ エディタ環境
|Revit コンテンツ を FormIt Pro に送信
|インプレイス モデリング
|床および屋根の形状編集
|グローバル パラメータ
|コンセプト マス、アダプティブ コンポーネント
|Cloud Models for Revit
|ワークシェアリング（マルチユーザー環境）
|干渉チェック、コピー/モニター
|プロジェクト間の共有座標
|Revit Server
|共有ビュー
|エリア分析
|ルート解析
|MEP システム解析
|Revit 用エネルギー最適化
|Autodesk Rendering による照明解析
|太陽熱放射解析
|日照・日影スタディ
|構造解析モデル
|構造解析結果の確認
|構造解析
|手書き風の線
|シャドウと環境光シャドウ
|建築奥行き表現
|変位要素
|リアリスティック ビュー スタイル
|正投影ビュー、パース ビュー、ウォークスルー
|アンチエイリアシングによる滑らかな線分
|オクルージョン カリング
|クラウド レンダリング
|フォトリアリスティックなマテリアル
|製品内でのレンダリング
|デカル転写
|更新と通知を自動化
|Service Pack、更新が含まれる
|認定ハードウェア サポート
|専用電話サポートの利用
|広範なユーザー コミュニティ
|ガイド、チュートリアル、トレーニング センター
|旧バージョンの利用
|組織に合わせたインストールのカスタマイズ
|ネットワーク配置
|カスタマイズ メニュー、リボン インタフェース
|コンテキスト対応リボン
|ファミリ ライブラリ
|論理図面セットの編集、印刷
|［Autodesk ファミリをロード］ブラウザ
|ユーザー エクスペリエンスのカスタマイズ
|2D 詳細ライン、2D 詳細コンポーネント
|改訂記録
|寸法記入、タグ付け、注釈、テキスト
|フェーズ作成
|集計表、部材数量の積算
|鉄筋形状のイメージ
|組み込み型集計表
|パネル集計表
|ダクトと配管の圧力損失レポート
|ビュー フィルタ
|柱リスト図
|DWG、DXF ファイル形式
|イメージ（JPG、JPEG、BMP、PNG、TIFF）
|IFC
|DWG、DXF、DGN、DWF、DWFx
|ウォークスルーとイメージ、FBX、NWC
|部屋とエリアのレポート、集計表
|リンクされた Rhino 3DM ファイルと FormIt AXM ファイル
|PDF の読み込み、書き出し
|DGN、SketchUp、DWF マークアップ
|点群
|SAT、ADSK、gbXML、ODBC、ファミリ タイプ
|すべての Revit ファイル タイプを開いて編集
|Revit ファイルをリンク
|リンク ファイル内のタグおよび集計要素
|リンクから要素をコピー/貼り付け
|リンクされたモデルの表示設定をカスタマイズ
|非ネイティブ データにも対応
|Revit でのジェネレーティブ デザイン
|Autodesk App Store へのアクセス
|ソフトウェア開発キット（SDK）
|サードパーティ API アドイン
|各種マクロ
|Dynamo for Revit
|プロセッサ
|
2.5～3 GHz 以上
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2.5～3 GHz 以上
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2.5～3 GHz 以上
|Microsoft Windows
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10、64 ビット
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10、64 ビット
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10、64 ビット
|Apple macOS
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|Linux
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|ディスク容量
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30 GB
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30 GB
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30 GB
|RAM
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8～32 GB
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8～32 GB
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8～32 GB
|ビデオ グラフィックス カード
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DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ
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DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ
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DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ
|ブラウザ
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Chrome
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Chrome
|
Chrome