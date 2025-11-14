AI アニメーションとは、人工知能（AI）アルゴリズムを使ってアニメーションを作成したり、加工したりするものです。ワークフローに自動化を取り入れることで、従来のアニメーション制作プロセスを効率化し、制作スピードを飛躍的に高めることができます。さらに、自然な動きや、煙、炎、水などの視覚効果（VFX）を解析して再現することで、アニメーションをよりリアルに見せることができます。

AI アニメーションを利用することによって、特定の反復作業を自動化してアニメーション制作の効率を高め、アニメーターはキャラクター開発や映像によるストーリーテリングなどのクリエイティブな作業に専念できるようになります。また、小規模の制作スタジオでも、環境、VFX、テクスチャ、ライティングなどの制作工程で、手作業では難しい複雑な表現が可能になります。AI アニメーション ソフトウェアの中には、モーション キャプチャ機材、背景用のグリーン スクリーンやブルー スクリーンといった従来のアニメーションやバーチャル制作に必要な設備のコストを節約できるものもあります。

AI アニメーション ツールについては、アニメーターのクリエイティビティを損なったり、仕事を完全に奪ってしまったりするという誤解もあります。しかし、優れた AI アニメーション テクノロジーは、AI アニメーション ソフトウェアによる強力な効率化を実現し、思いどおりの表現を可能にするという両方のメリットをアニメーターにもたらします。