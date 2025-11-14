Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
AI アニメーションとは、人工知能（AI）アルゴリズムを使ってアニメーションを作成したり、加工したりするものです。ワークフローに自動化を取り入れることで、従来のアニメーション制作プロセスを効率化し、制作スピードを飛躍的に高めることができます。さらに、自然な動きや、煙、炎、水などの視覚効果（VFX）を解析して再現することで、アニメーションをよりリアルに見せることができます。
AI アニメーションを利用することによって、特定の反復作業を自動化してアニメーション制作の効率を高め、アニメーターはキャラクター開発や映像によるストーリーテリングなどのクリエイティブな作業に専念できるようになります。また、小規模の制作スタジオでも、環境、VFX、テクスチャ、ライティングなどの制作工程で、手作業では難しい複雑な表現が可能になります。AI アニメーション ソフトウェアの中には、モーション キャプチャ機材、背景用のグリーン スクリーンやブルー スクリーンといった従来のアニメーションやバーチャル制作に必要な設備のコストを節約できるものもあります。
AI アニメーション ツールについては、アニメーターのクリエイティビティを損なったり、仕事を完全に奪ってしまったりするという誤解もあります。しかし、優れた AI アニメーション テクノロジーは、AI アニメーション ソフトウェアによる強力な効率化を実現し、思いどおりの表現を可能にするという両方のメリットをアニメーターにもたらします。
AI アニメーションは、AI の一分野である高度な機械学習アルゴリズムを用いて、従来のアニメーション制作プロセスの自動化や向上を実現します。まず、AI アルゴリズムは、人、動物、車両など、アニメーション要素の動きや動作について、大量のデータを使ってトレーニングされます。これによって AI は、たとえば人間の表情やしぐさなど、動作の具体的な特徴を学びます。
トレーニングされたアニメーション AI は、入力された指示をもとに、アニメーション制作プロセスの一部を自動化できるようになります。いわゆるブラック ボックス型の生成 AI モデルは、テキストによる指示をもとに動画を生成します。人間が入力したテキスト プロンプトを受け取り、完全な AI 動画アニメーションを出力します。このプロセスは完全に自動化されているため、アニメーション アーティストは出力結果を編集できません。しかし、創作の主導権をアーティストの手に取り戻せる代替技術もあります。たとえば、Autodesk Flow Studio（旧 Wonder Studio）には動画から 3D シーンを生成する革新的な Video to 3D Scene テクノロジーが搭載されており、AI を利用して実写映像から 3D アニメーションを生成できます。 こうした高度な AI ツールを活用すると、アニメーターはこれまで時間とコストがかかっていた 3D アニメーションの制作工程を自動化すると同時に、創作の主導権を完全に握ることができます。
ブラックボックス型の生成 AI アニメーション モデルは、テキスト プロンプトだけで短い AI アニメーション動画を自動生成できます。しかし、アーティストが出力を編集したり、創作を完全にコントロールすることはできず、現状では長編アニメーションの制作には適していません。
一方、Autodesk Flow Studio の AI アニメーション ソリューションでは、Video to 3D Scene テクノロジーによって、アーティストが主導権を握って思いどおりに表現できるため、スキルや予算を問わずに完全なアニメーション作品を制作するという夢に近づくことができます。一般的なカメラで動画を撮影して Autodesk Flow Studio にインポートすると、自由に編集できる 3D シーンに変換されます。ユーザーが動画シーケンスを編集すると、Autodesk Flow Studio は、ポイント クラウド テクノロジーを使って各ショットのカメラ、アクター、環境の関係を合わせ、3D 空間で動画シーケンスを再現して、リアルな位置関係や動きを作り出します。
アニメーション、キャラクター リギング、クリーン プレート、カメラ トラッキング、ライティングなど、Autodesk Flow Studio が作成する 3D 要素は、アップロードした動画を忠実に反映したものになりますが、自由に編集できます。作成された 3D キャラクターは、動画に基づく自動モーション キャプチャを使用して体、手、顔の動きを再現するようにリギングされており、自由に編集することが可能です。要素は、Universal Scene Description（現在は OpenUSD）や FBX（英語） など互換性のあるファイル形式に個別に書き出すことができます。3D シーン全体をエクスポートして、Autodesk Maya や Unreal Engine などの一般的な 3D アニメーション ソフトウェアに読み込んで作業することもできます。
新しい Video to 3D Scene テクノロジーは、AI 生成アニメーションの世界に革新をもたらします。一般的な AI アニメーション ツールは、テキスト動画変換タイプの AI を使い、テキスト プロンプトから完成したアニメーション動画を自動生成するため、アーティストは出力結果を自由にコントロールできません。
一方、Wonder Dynamics の Flow Studio の Video to 3D Scene テクノロジーは、標準の 2D 動画を自由に編集できる 3D シーンに変換します。動画のアクターからモーション キャプチャ データを取得し、リギング済みで編集可能な3D キャラクターを作成するほか、環境、ライティング、カメラ トラッキングも生成します。しかも、これらはすべて、Autodesk Maya、Unreal Engine、Blender など互換性のある 3D ソフトウェア読み込んで編集できます。
Flow Studio の Video to 3D Scene 機能では、3D アーティストは AI が生成したアニメーションを自由に変更したり、表現を高めたりできます。Video to 3D Scene ソフトウェアを利用すると、プロ品質の 3D アニメーション制作のハードルが下がり、3D キャラクター モデルなどの 3D 要素を一から作成、リギングする反復作業の時間を短縮できます。
キャラクターの細かな動きを一つ一つ作り込むことには、大きな満足感があります。ヒーローの動きとなればなおさらです。まさにこれが、アニメーションの魔法がかかる瞬間だからです。しかし、シーンの要素をすべてゼロからアニメーション化するには時間もコストもかかります。Autodesk AI を搭載した Maya MotionMaker は、キーフレーム、モーション キャプチャ、機械学習を融合してモーションをすばやく生成するため、背景キャラクターでもヒーロー ショットでも、一気に制作に取りかかれます。面倒な作業は飛ばして、最も大切な部分に創作の力を注ぐことができます。
アニメーション制作に AI を活用すると、時間も予算も節約して、アーティストは本来の仕事に集中できます。AI の活用には、制作面や芸術面で次のようなメリットがあります。
アニメーション制作用の AI は、さまざまな形で時間を節約し、ワークフローを最適化することができます。たとえば、Maya の機械学習デフォーマは 3D モデルを最適化してポーズを取らせたり、リアルタイムで再生したりできるようにし、キャラクターのアニメーション化を高速化します。また、取り込んだ動画をもとに 3D キャラクターのリギングやシーンのライティングを施すなど、時間のかかる作業を自動化するアニメーション AI 機能もあります。
面倒で反復的な作業を AI で自動化すれば、時間を節約でき、制作コストも削減できます。たとえば、ニューラル モーション コントローラ（英語） プロトタイプ ツールは、アニメーターが少数のキーフレームとニューラル ネットワークを使ってキャラクターの動きを指示できます。
AI アニメーション ツールで作業を自動化して負担を軽減できれば、3D アーティストは、ストーリーやキャラクターの作り込みなど、もっとクリエイティブで取り組みがいのある作業に専念できます。
Flow Studio などの AI アニメーション ソフトウェアは、動画さえ撮影すれば誰でも、それを編集可能な 3D アニメーション シーンに変換できます。 質の高いアニメーションを制作するハードルが大きく下がり、低予算のプロジェクトや、経験の浅いチームでも実現できるようになります。
3D アニメーション向けの AI ツールは、あらゆる規模のアニメーション制作スタジオが複雑なプロジェクトや厳しい納期に対応できるよう支援します。AI アニメーション ソフトウェアは、モーション キャプチャ、キャラクター リギング、レンダリングなど時間のかかる作業に一定の自動化を導入し、3D アニメーションをより迅速かつ効率的に制作できます。マーカーレス モーション キャプチャのためのディープ ラーニングなどの技術はコスト効果が高く、低予算のプロジェクトでも質の高い 3D アニメーションの制作が可能になります。大規模スタジオにおいても、品質を損なうことなく複雑な作品を制作できるようになります。AI 3D アニメーション プラットフォームには通常、クラウドでの共同作業機能も搭載されており、どのような規模のチームでも、効率的にリモートで共同作業を進めることができます。
AI アニメーション ツールは、バーチャル制作（英語）を可能にし、VFX アーティストを支援します。AI を使って 2D 動画から 3D シーン、その他の 3D 要素、モーション キャプチャ データを抽出できるため、CGI 要素やキャラクターを実写シーンに簡単に取り込めます。
ディープ ラーニング アルゴリズムを用いた AI が、現実世界の物理現象を分析し、数値流体力学（CFD）に基づいて VFX（炎、煙、水など）をよりリアルに表現します。エフェクトやアニメーションにさまざまなビジュアル スタイルを適用することで、芸術性を高めることもできます。また、AI によってリアルタイム レンダリングのパフォーマンスが向上するため、VFX アーティストは変更結果をより速く、より明確に確認できます。
ゲーム開発者も、3D アニメーターと同様に AI アニメーション ソフトウェアの恩恵を受けることができます。モーション キャプチャ、キャラクター モデルのリギング、3D シーン作成などの作業を自動化して、作業効率を高め、コストも削減できます。また、こうした自動化によって、小規模のインディー系ゲーム開発者も、質の高いゲーム アニメーションやシーンを制作することが可能になります。
AI アニメーション ソフトウェアの高性能なリアルタイム レンダリング機能により、ゲーム開発者はデザインやアニメーションの変更をすばやく確認し、調整できます。ソフトウェアには通常、リアルタイムの共同作業機能が備わっており、互いに離れていてもチームで効果的に作業できます。また、AI ボットは、ゲーム プレイヤーの行動パターンや癖をシミュレートできるため、高度なゲームプレイ テストに活用できます。
ソーシャルメディア、マーケティング、広告用の動画クリエイターは、視聴者を即座に惹きつけ、楽しませる方法を常に模索しています。AIを活用した動画アニメーションには、その点でも多くのメリットがあります。AI ツールは、テキスト プロンプトに基づき画像やオーディオ ファイルを参照して、アニメーション動画をすばやく生成できます。AI アニメーション ツールによっては、クリエイターがストック画像、音楽、動画にアクセスして制作に利用できるものもあります。また、さまざまな用途向けの動画テンプレートや、ドラッグアンドドロップで手軽に動画を編集できる機能、コールトゥアクション ボタンや埋め込みリンクなどマーケティングに欠かせない要素を簡単に追加する方法などを提供するものもあります。
Wonder Studio などに搭載される高度な Video to 3D AI アニメーション テクノロジーでは、既存の動画を自由に編集可能なアニメーションに変換できるため、クリエイティブ素材を思いどおりに制作できます。そのため、ソーシャル メディア マーケターは、従来のモーション キャプチャや 3D アニメーション制作のように高いコストをかけずに、プロフェッショナルなアニメーション動画を制作できます。制作方法にかかわらず、AI を用いて視聴者のデータを分析し、そこから得られた有益な情報をもとに、視聴者の興味やニーズに合った AI アニメーション動画を制作できます。
オートデスク傘下の Wonder Dynamics は、画期的な Flow Studio Video to 3D Scene テクノロジーを発表しました。AI を活用したこの動画アニメーション ツールは、あらゆる動画を、自由に編集できるキャラクター、環境、カメラ トラッキングを含む 3D アニメーション シーンに変換します。
Autodesk AI の機能が、アーティストやクリエイティブ チームの優れた意思決定、ミスの削減、迅速な問題解決にどう役立つのかを紹介しています。
アニメーション向けの Autodesk AI が、アニメーターの仕事のやり方をどのように変えるのかを知ることができます。面倒な作業を減らし、よりクリエイティブな作業に集中できるようになります。
この Autodesk University のクラスでは、ゲーム デザイン、メディア制作などの業界で、生成 AI をアニメーションのプリビズに活用するさまざまな方法を学びます。単純なテキスト プロンプトにとどまらず、コンセプト レンダリングを共同作業で作成するための AI ワークフローも紹介します。
この動画では、Maya の ML デフォーマが複雑なキャラクターのデフォーメーションをどのように近似処理し、キャラクターのリギングやアニメーション化を大幅に高速化するかを紹介しています。
パワフルな AI アニメーション ソフトウェア、Autodesk Flow Studio をお試しください。時間とコストを節約しながら、3D アニメーションや VFX の制作を加速できます。
AI ソフトウェアは、特定のプロセスの自動化や、変更に関するフィードバックのリアルタイム表示などにより、アニメーターが反復的な修正作業を迅速に進められるようにし、手描きやストップモーション アニメーション（英語）などの従来のアニメーション技術を向上させます。AI は、アニメーションの環境や背景の生成や加工（英語）にも役立ちます。これらの加工機能を利用することで、従来のアニメーション手法による制作時間を短縮すると同時に、アーティストは手法の独自性や魅力を最大限に引き出すことに専念できます。
はい。AI アニメーション ソフトウェアは 3D プロジェクトにも 2D プロジェクトにも使用できます。特定の反復作業を自動化したり、背景やテクスチャなど特定の要素を生成したりすることにより、制作プロセスを加速できます。
2D アニメーションでは、たとえば、2D キャラクターの動きをより滑らかで自然に見せたり、ロトスコーピングや中割（中間フレームの作成）を自動化したりするために役立ちます。
3D アニメーションでは、動画からマーカー無しでモーション キャプチャを行ったり、キャラクター リギングを自動化したり、3D レンダリングをより短時間で行えるよう最適化したりするために利用できます。
AI アニメーション ツールは、通常、自動化や作業支援によってワークフローの効率を高めます。
自動化を活用すると、反復的な作業が減ります。たとえば、Autodesk Flow Studio の AI アニメーション ツールは、動画のシーンを、編集可能なキャラクター、環境、カメラ トラッキングなどを含む 3D アニメーション シーンに自動的に変換します。
作業支援は、作業のスピード、質、幅を向上させ、アニメーターを支援します。たとえば、Autodesk Maya の 機械学習（ML）デフォーマ（英語）を利用すると、アニメーション ソフトウェアで複雑なキャラクターをよりスピーディーに操作できます。ML デフォーマは、機械学習によって 3D キャラクターのデフォーメーションを近似処理し、プロセッサへの負荷を軽減します。
標準のアニメーション ソフトウェアに AI アニメーション機能を直接組み込むか、互換性のあるファイルを作成してソフトウェアにインポートすると、従来のデジタル アニメーションのワークフローとスムーズに統合できます。
業界標準のソフトウェア プログラムのひとつである Autodesk Maya は、複雑な 3D キャラクターのアニメーションをはるかに短時間で作成できる ML デフォーマをはじめ、強力な AI アニメーション ツールを搭載しています。 Flow Studio は、AI ソフトウェアを使って動画シーンを 3D シーンに変換できます。 この 3D シーンは、Maya、Blender、Unreal Engine などの 3D ソフトウェアにインポートして、さらに編集することができます。
はい。AI アニメーション ソフトウェアは、プロ品質のアニメーションの制作にも使用できます。特に、Flow Studio の AI アニメーション テクノロジー、Video to 3D Scene は、完全に編集可能なシーンを出力して、プロフェッショナル向けのソフトウェアにインポートできます。その他の AI アニメーション ツールは、Autodesk Mayaなど、業界標準のプロフェッショナル向けの 3D ソフトウェアに直接搭載されています。
AI アニメーション ソフトウェアは、技術的なニーズや創作のニーズに適した機能があるものを選ぶことが大切です。たとえば、使いやすさを重視する場合や初心者の場合は、操作方法をすぐに習得できるソリューションを選ぶとよいでしょう。また、コラボレーション機能、コスト、サポートの有無、AI アニメーション ソフトウェアを他のプログラムと連携する必要があるかどうかについても検討すべきです。
最も重要な点は、どのような AI アニメーション機能が必要かを具体的に考えることです。たとえば、テキストから動画を自動作成できるソフトウェアがよいか、それとも Autodesk Flow Studio のようにモーション キャプチャ、キャラクター リギング、物理シミュレーションなどを自動化できるものがよいかを検討します。AI アニメーションの自動生成結果をカスタマイズしたり編集したりする必要がある場合も、Autodesk Flow Studio のようなソフトウェアであれば可能です。
AI アニメーション ソフトウェアは、動画制作におけるクリエイティブな作業と管理業務を、さまざまな方法で支援します。動画のプリプロダクションでは、絵コンテ、台本、ナレーション、音楽の作成に AI を活用し、映画などの作品の大まかなイメージを形にすることができます。
動画制作やアニメーションの管理面では、Flow Production Tracking の AI によるスケジュール自動生成機能を活用できます。手元のリソースや人員に応じて制作スケジュールを自動的に最適化でき、変更があればスケジュール全体にも自動的に反映されます。