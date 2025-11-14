3D アニメーションとは、静止オブジェクトに命を吹き込み、3 次元空間内で動いたり、やり取りしているように見せる技術です。

コンピューター グラフィックス（CG）を使用すると、微細なジェスチャーや複雑で高速な追跡の動きなど、驚くほど多様なアクションが繰り広げられるシーンやキャラクターを作成できます。

このプロセスは、デジタル作品をスカルプトする 3D モデリング ソフトウェアから始まります。次に、リギングによって仮想スケルトンを追加し、キャラクターが実際に存在しているように生き生きと自然に動くようにします。

新しいアニメーション ソフトウェアの手法では、モーション キャプチャ技術を使用してこれをさらに進化させています。モーション キャプチャ技術を採用したツールは、アクターの実際の動きを記録し、それをデジタル キャラクターに直接転送して、より表現豊かでリアルなキャラクターを作り出します。

3D アニメーション ソフトウェアの可能性は無限大です。映画で没入感のある体験を創出したり、ゲーム向けに躍動感あふれるキャラクターを作成したり、驚くほどリアルに感じられる仮想環境をデザインしたり。3D アニメーションはイノベーションへの扉となります。

見る人を魅了し、引き込み、新たな現実の領域へと誘う体験を作り出しましょう。