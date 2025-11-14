Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
3D アニメーションとは、静止オブジェクトに命を吹き込み、3 次元空間内で動いたり、やり取りしているように見せる技術です。
コンピューター グラフィックス（CG）を使用すると、微細なジェスチャーや複雑で高速な追跡の動きなど、驚くほど多様なアクションが繰り広げられるシーンやキャラクターを作成できます。
このプロセスは、デジタル作品をスカルプトする 3D モデリング ソフトウェアから始まります。次に、リギングによって仮想スケルトンを追加し、キャラクターが実際に存在しているように生き生きと自然に動くようにします。
新しいアニメーション ソフトウェアの手法では、モーション キャプチャ技術を使用してこれをさらに進化させています。モーション キャプチャ技術を採用したツールは、アクターの実際の動きを記録し、それをデジタル キャラクターに直接転送して、より表現豊かでリアルなキャラクターを作り出します。
3D アニメーション ソフトウェアの可能性は無限大です。映画で没入感のある体験を創出したり、ゲーム向けに躍動感あふれるキャラクターを作成したり、驚くほどリアルに感じられる仮想環境をデザインしたり。3D アニメーションはイノベーションへの扉となります。
見る人を魅了し、引き込み、新たな現実の領域へと誘う体験を作り出しましょう。
アニメーション ソフトウェアを使用すれば、あらゆる段階でアイデアを実現できます。
頭の中でイメージするキャラクターをそのままスクリーンに再現。Autodesk Maya や Autodesk 3ds Max などの3Dアニメーション ソフトウェアを使えば、オブジェクトやキャラクターの基本構造を構築し、3D グリッドにマッピングできます。
画像提供：Peter Sandeman 氏
3D オブジェクトにスタイルを加えます。テクスチャリングとは、オブジェクトに装飾を施し、全体的な外観を作り上げる作業です。このステップでは、モデルの表面の質感を定義し、視覚的な細部を表現することで、よりリアルなモデルを作成します。
画像提供：Chris Cragg 氏
アニメーションは、キャラクターやオブジェクトに命を吹き込み、そのアイデンティティや役割を定義する動きとアクションを与える工程です。Maya のアニメーション ツールを使用すれば、滑らかでリアルなシーケンスを作成し、思い描いているとおりの映像を実現できます。
群衆や複数のキャラクターを必要とするプロジェクトでは、Golaem（英語）群集シミュレーション ソフトウェアを簡単に Maya に統合して、周囲の環境をリアルな動作や動きで満たすことができます。
画像提供：Gal Yosef 氏
ライティングとレンダリングは、シーンを視覚的に魅力的な傑作へと変える最後の仕上げです。ライティングを調整することで雰囲気の質を高め、深みを加えることができます。高度なレンダリング技術では、3D アニメーションの可能性を最大限に引き出す高品質の画像や動画を作成できます。
画像提供：Lucas Maxfield 氏
アニメーション要素を背景やエフェクトとブレンドし、調和のとれた作品に仕上げます。コンポジティングは、3D アニメーションを変容させる最終ステップです。すべての要素を統合して、驚くほど鮮明でインパクトがあり、まとまりのある完成されたシーンを作成します。
画像提供：Soham Rawal 氏制作「KIA Carens」（2023 年 Flame Award 受賞作）
モデリング、アニメーション、群集シミュレーション、エフェクト、レンダリングなどの 3D アニメーション ソフトウェア機能を使用して、映画やテレビの心に残るシーンを生き生きと表現できます。
キャラクター、環境、エフェクトをデザインしてアニメーションし、没入できるゲーム体験を実現できます。プレイヤーの操作に反応し、ゲームプレイの臨場感を高める大胆かつインタラクティブな要素を作成します。
3D アニメーション ソフトウェアを使用して、臨場感あふれる VR/AR 体験とインタラクティブな環境を開発できます。リアルな 3D ワールドをデザインし、魅力的で忘れられないアドベンチャーを体験してもらうことができます。
スタイルの適用から超現実の表現まで。多彩な機能を備えた3D アニメーション ソフトウェアで、アニメーション コンテンツに命を吹き込みます。ヘア、ファー、スキンから複雑な環境まで、3D キャラクターのアニメーションやシーンを細かいディテールまで作り込み、高品質な作品を完成させることで、クライアントの信頼を得ることができます。
画像提供：Diego Esteves 氏
手間のかかるタスクを自動化し、キャラクター アニメーションのワークフローをコントロールできます。MotionMaker（英語） や機械学習（ML）デフォーマなどの Autodesk AI 機能を Maya で使用できます。
どちらのツールも反復作業を自動化するため、アーティストはクリエイティブなプロセスに集中できるようになります。
画像提供：Nicolas Morel 氏
優秀な 3D アニメーション ソフトウェアには、モデリング、リギング、キーフレームおよびモーション キャプチャ アニメーション、テクスチャリング、ライティング、エフェクト、レンダリングなど、あらゆる側面を最大限に活用するために必要な機能がそろっています。反復作業をスピーディーに実行し、リアルタイムで変更を加えることができ、アーティストやチームのクリエイティブ フローが中断されることがなくなります。
3D モデリングにアニメーション ソフトウェアを使用すると、アニメーションの 12 の原則を容易に実践できます。キーフレーム、モーション パス、カーブ描画などのツールは、7 番目の原則である「運動曲線」の表現に役立ちます。リアルさを高めたり、スタイルを誇張するのに役立ちます。11 番目の原則である「立体感のある絵」は 3D モデリングで実現可能です。この原則では、重さ、重力、光、影はすべて 3D アニメーション制作の基礎となる要素です。
業界では常に、さらに高品質なアニメーション コンテンツ（英語）を、さらに厳しいスケジュールで完成させることを求められます。もっと効率的にニーズに対応していくためには、パワフルなアニメーション ソフトウェアやワークフローが必要です。オートデスクの 3D アニメーション ソリューションは、そのような課題を解決します。
画面上のリアルな動きでオーディエンスをビジョンに没入させます。Maya のような 3D アニメーション ソフトウェアは、キーフレーム、非線形、モーション キャプチャ アニメーションなどの機能を備えており、この分野で特に優れています。さらに、キャッシュされた再生などの機能によって作業内容をリアルタイムで表示できるため、プレイブラストを必要とせずに、よりクリエイティブな反復作業を行うことができます。
オートデスクの高度なソフトウェアが搭載する 3D アニメーション ツールと機能をご覧ください。
アーティストに優しいモデリング ツールで本物のようにリアルな 3D キャラクター アニメーションや CG アセットを作成します。直感的なテクスチャリング ツールやシェーディング ツールで、小道具やシーンにさらに細かいディテールを加えることができます。
画像提供：Tiago Mesquita 氏
画像提供：Enrique Sagasta 氏
数々の強力なツールで、液体、気体、細かいパーティクル、炎などの環境エフェクトをシミュレーション。キャラクターのフィジックス（物理的性質）に合わせて布やヘアなどの要素にリアリティをプラスします。
オートデスクは、未来を担う人材の育成に全力で取り組んでいます。オートデスク エデュケーション プランでは、オートデスクの全製品に無償でアクセスできます。
Mikros Animation 社が、3D アニメーションのストーリーテリングの限界を押し広げ、テクノロジーとアートのシームレスなバランスをとりながら、『ミュータント・タートルズ ：ミュータント・パニック！』（2023 年）と『スポンジ・ボブ: スポンジ・オン・ザ・ラン』（2020 年）をどのように制作したかをご紹介します。
オートデスクの 3D アニメーション ソフトウェアで生み出された画期的な作品の数々と、業界をリードするイノベーターの手法をご紹介します。
2025 オートデスク メディア & エンターテインメント ショーリールをご覧ください。人気の映画、テレビ番組、ゲームを取り上げ、オートデスクのツールを使用して制作された優秀なクリエイティブ作品をご紹介します。
Fortiche が Maya の Golaem プラグインを使用して、『Arcane』シーズン 2 の群衆のアニメーションをどのように制作したかをご紹介します。
画像提供：Netflix、Riot Games、Fortiche Production
ノルウェーの小規模スタジオがなぜアニメーション パイプラインを再構築し、OpenUSD を Maya と Arnold に統合したかをご紹介します。
画像提供：Qvisten Animation 社
スクウェア・エニックス社がオートデスクのアニメーション ソリューションでゲーム開発の可能性の限界をどのように押し広げたかをご紹介します。
画像提供：© SQUARE ENIX
3D アニメーションは、最先端のテクノロジーによって驚異的なスピードで進化を続けています。AI ベースのツールにより複雑なタスクが簡素化され、制作がスピードアップし、リアルタイム レンダリングで変更内容をすぐに確認できます。
プロシージャル生成（英語）を使用すれば、アセットの作成と移動を自動化して手作業を減らし、クリエイティブな可能性を新たに開拓できます。クラウドベースの 3D アニメーション ソフトウェアでは、さまざまなリソースやプロジェクトを簡単に管理するための柔軟かつ拡張性のある方法を利用できます。
オートデスクのツールは 3D アニメーションのトレンドを常に把握しています。AI によるサポートとコラボレーションを提供し、優れたクリエイティブなアニメーションの制作を支援します。このような最新技術を取り入れ、クリエイティブ ビジョンを超越的な現実に変えましょう。
高品質なコンテンツに対する需要が高まるにつれ、3Dアニメーション プロジェクトの複雑さと規模も拡大しています。
Maya の OpenUSD（Universal Scene Description）統合で、チームワークを効率化し、将来を見据えた制作環境を確保できます。3D データのシームレスなやり取り、建設的なコラボレーション、業界全体のサポートなど、Maya の OpenUSD 統合は 3D アニメーター ソフトウェアの創造性と効率性を次の時代に導きます。
サービスの多様化と拡大は、競争力と財務的な安定の鍵です。オートデスクの 3D アニメーション ツールでは、ビジネスの成長に役立つさまざまな方法が実現します。複数の専門知識やクロスプラットフォームのアプローチを利用することで、リスクを軽減し、安定した収益を確保し、作業者のダウンタイムを防ぐことができます。
チュートリアル、ガイド、ヒント、リソースを参考に、3D アニメーションの制作を始めましょう。
YouTube 限定の 3D アニメーション学習コンテンツや業界インサイトを配信。リアルな 3D キャラクターや驚異的なエフェクト、広大な世界が生み出される制作現場の舞台裏もご紹介しています。
Dreamworks や Meta などの企業で働きながらアニメーション業界に参入した Ricky Baba 氏が、3D アーティストを目指す人たちへのアドバイスを共有しています。
アニメーション、ビジュアル エフェクト、ゲーム開発、制作に関する業界のインサイト、事例、ニュースのほか、オートデスクのツールを使用しているスタジオや企業の導入事例をご紹介します。
インターフェイスからパイプラインの統合まで、あらゆるレベルの知識を学習できるコースです。モデリングやアニメーションの基本から Bifrost まで、Maya（英語）のあらゆる操作を短期間で習得できます。
オートデスクが提供する映画、テレビ、ゲーム向けの 3D アニメーション ソリューションをご紹介します。Maya や 3ds Max などの強力なツールで、キャラクターやストーリーに命を吹き込みます。
3D コンテンツ作成チュートリアルのオートデスク公式ハブ。モデリング、リギング、アニメーション、VFX、レンダリング、モーション グラフィックスを網羅しています。
3D アニメーションとは、コンピューター グラフィックスを使用して、オブジェクトが 3 次元の空間で動いているように見せる手法です。アーティストは 3D モデリング ソフトウェアでオブジェクトを作成し、次に 3D モデルや 3D キャラクターの骨格（スケルトン）を作成する「リギング」を行います。アニメーターは、要所要所でポーズを登録することで、3D モデルや 3D キャラクターのさまざまな動きやジェスチャーを表現します。また、モーション キャプチャという、俳優の動作を記録してデジタル アニメーション化する最新技術も活用されます。
最も重要なのは、Maya や 3ds Max などのアニメーション ソフトウェアに必要な総合スキルです。たとえば、3D モデル、テクスチャ、ライティング、ビジュアル エフェクトなどの作成や、キーフレーミングやモーション キャプチャを使用したアニメーション制作などのスキルが挙げられます。
アート スキルやソフト スキルも役立ちます。アニメーション全般の原則（タイミングとスペーシング、予備動作、潰しと伸ばしなど）は、3D アニメーションだけでなく、描画、視覚的構図、カラー、デザインのコツでもあるので、しっかり理解する必要があります。細部へのこだわりや、問題解決、チーム メンバーとのコミュニケーションといったソフト スキルも重要です。
3D アニメーションは、制作にかなりの時間がかかります。スキルや準備も必要です。3D アニメーションの制作にかかる具体的な時間は、アニメーションの複雑さや求められるディテール、関係者の人数や経験値、アニメーションの長さ、ハードウェア・ソフトウェア特有のテクノロジーによって異なります。
非常に単純な 3D アニメーションなら数時間で作れるかもしれませんが、30 秒のクリップの作成に何日もかかる場合もあります。一般的な長編 3D アニメーション映画には、大人数のチームと何年もの制作期間が必要です。
はい。3D アニメーションを VR（英語）に使用することはできますし、実際によく使用されています。3D アニメーションは、インタラクティブな没入型の VR 環境の構築に効果的です。本物のようなテクスチャ、物理特性、ライティングなどで周囲の環境を超リアルに表現し、VR の世界をもっともらしく見せることができます。
ただし、VR に特化して作られた 3D アニメーションでは、操作性や乗り物酔いの可能性といった問題を考慮する必要があります。VR 用の 3D アニメーションは、従来のスクリーン用 3D アニメーションより複雑なため、こうした課題が生じます。
オートデスクは、高品質なアニメーション コンテンツの作成に必要なツールを包括的に網羅したソリューションを提供しています。
オートデスクのソフトウェアを使用すると、3D アニメーション プロジェクトのコラボレーションが効率的になります。Media & Entertainment Collection には、パワフルでスケーラブルな 3D アニメーション制作パイプラインに必要なすべてのツールが搭載されています。Flow Production Tracking（旧 ShotGrid）制作管理ソフトウェアを追加すれば、アニメーションのレビューやプロジェクト管理を効率化し、さまざまな拠点に分散しているチームをひとつにまとめることができます。
オートデスク ソフトウェアで、3D アニメーションのワークフローを効率化できます。モデリングやアニメーションには 3ds Max や Maya、レンダリングには Arnold、制作進行管理は Flow Production Tracking（旧 ShotGrid）と、多彩なオートデスク ソフトウェアを使用することで、アセットの作成から最終結果の出力までのプロセス全体が効率的になります。3ds Max と Maya には最近、アニメーターの作業効率を高めるための新機能が追加されました。たとえば Maya のキャッシュされた再生（Cached Playback）機能を使用すると、何度もプレイブラストを作成しなくてもビューポートで直接確認しながらアニメーション編集を反復できるため、作業が大幅にスピードアップします。Arnold は 3ds Max と Maya の両方に既定で搭載されるレンダラーで、アニメーションの高品質なプレビューを確認しながら、すばやく変更を反復できます。
3ds Max と Maya は、世界中の制作スタジオで広く使用されているアニメーション（英語）、ビジュアル エフェクト、モデリング、レンダリング用ソフトウェアです。3ds Max はモデリング、直感的なテクスチャリングとシェーディング、高品質なレンダリングなどの機能を備え、Maya は、リアルなキャラクターやアニメーションの作成、高精度なシミュレーションなどの機能を備えています。どちらもパワフルなツールセットです。
3ds Max と Maya（英語）の違いについては、こちらをご覧ください。
2D アニメーションでは、キャラクターやシーンを 2 次元空間に描画します。多くの場合、手描きまたはデジタル ツールを使用します3D アニメーションでは、コンピューターで生成されたイメージを使用して、3 次元のモデルや環境を作成します。2D アニメーションが普遍的で芸術的な雰囲気を持つのに対し、3D アニメーションはより立体感と現実感があります。