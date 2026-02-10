3ds Max による 3D モデリング

3D モデリングの利用頻度が一定していない場合や、特定のプロジェクトでのみ使用したい場合でも、Autodesk Flex なら 3ds Max を柔軟に利用できます。Flex は、使用分に応じて支払う従量課金型のオプションで、Maya、AutoCAD、Fusion、Revit といったオートデスクのプレミアム ソフトウェアを、必要なときにオンデマンドで利用できます。Flex はトークン制で提供されており、個人またはチーム向けにトークンを購入し、必要なソフトウェアへのアクセスを日単位で取得できます（1 日あたりに必要なトークン数は製品ごとに異なります）。

また、複数のオートデスク製品（3ds Max や Revit など）が定期的に必要になるものの、月額サブスクリプションは不要という場合にも、Flex はコスト効率の高い選択肢になります。Flex では 5,000 トークン以上を購入するとお得な特別価格が適用され、購入数が多いほど割引率も高くなります。ビジネスの成長に伴い、複数のソフトウェアを必要なときだけ無駄なく使いたい場合に適した選択肢です。

一方、3D モデリングを頻繁に行う場合は、月額または年額のサブスクリプションのほうが費用対効果が高くなる可能性があります。