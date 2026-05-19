Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
電気図面（電気平面図とも呼ばれます）は、電気設備の設計に関する情報を伝える技術ドキュメントです。設備を設置する現場で作業員が使用します。電気図面では、あらゆるコンポーネントと接続が固有のシンボルで表され、詳細が重要になります。
AutoCAD はフル機能の電気図面作成ソフトウェアとして使用でき、その電気関連機能の多くは AutoCAD のサブスクリプションに含まれる Electrical ツールセットから利用できます。この強力なツールセットにより、電気制御システムを簡単かつ効率的に作成、変更、ドキュメント化できます。豊富なシンボル ライブラリ、自動化された製図機能、リアルタイムのエラー チェックにより、ワークフローを効率化し、生産性を向上させることができます。
電気図面は、コンポーネントとそれらの接続を含む電気設備のレイアウトを視覚的に示すためのものです。目的に応じてさまざまな種類の電気図面がありますが、一般的には、高品質の紙と鉛筆、または AutoCAD Electrical などの電気図面ソフトウェアを使用して、電気設備のレイアウトをスケッチすることから始めます。すべてのコンポーネントを専用のシンボルで表して含めます。次に、コンポーネント同士を接続する線を追加して配線を表現します。図面を確認する人により詳しい情報や説明を提供するために、ラベルやその他の注釈を追加できます。
電気図面は長らく手書きで作成されてきましたが、電気図面ソフトウェアを利用することで、以下のような多くのメリットが得られます。
あらかじめ用意された電気コンポーネントのシンボルや配線を、手作業で描くのではなくデジタルで配置、接続できるため、作業を大幅に高速化できます。多くの要素が自動化されているため、重要な作業により多くの時間を割くことができます。
AutoCAD などの電気図面ソフトウェアを使用することで、電気レイアウト図の作成時の人的ミスのリスクを大幅に低減し、修正などのコスト増を防ぐことができます。
電気設計図では、コンポーネントを表すのに以下のようなシンボルが使用されます。
AutoCAD のツールを使用すると、クリーグ灯から壁掛け照明まで、各種光源を図示できます。
AutoCAD では、単極および複極の電気回路を図示できます。
ヒューズは、他のコンポーネントの損傷を防ぐために電流を制限します。AutoCAD なら、ヒューズを簡単に設計して図示することができます。
電気回路は、安全性を維持するために、地面接続する必要があります。AutoCAD の電気レイアウト作図ツールで電気接地の正しい図示方法を習得できます。
配線はコンポーネントを繋ぎます。AutoCAD なら、必要なものを明確に把握しながら配線を設計できます。
AutoCAD には、抵抗器を図示するための設計図設計ツールが備わっています。抵抗器は、電流の制限、信号レベルの調整、分圧などの働きをします。
コンデンサは電荷（静電エネルギー）を蓄えます。有極性のものと無極性のものがあります。AutoCAD Electrical ツールセットを使用すると、コンデンサを適切に図示できます。
直流電源や交流電源、さらに電池など、さまざまな方法で電力は供給されます。AutoCAD を使用すると、電気平面図の作図と設計のプロセスが容易になります。
電気図面には主に次の 4 つの種類があります。
電気回路図は電気図面の最も基本的な形式であり、線と共通シンボルを用いて回路の機能と接続関係を表現することを目的としています。
これは、単なる論理構造だけでなく、電気設備の実際の構成をより正確に表現するために使用されます。配線やコンポーネントの配置に関する詳細や、使用される配線の色などが含まれることが一般的です。
この種類の電気平面図はさらに詳細で、コンポーネントを図として表し、配線の接続方法に関する情報も含まれます。
ブロック図はブロックと線を用いてコンポーネント間の関係を示します。
基本的な電気回路図設計から高度なファイル管理まで、これらのリソースを活用することにより、電気レイアウト図の作成に対応できるようになります。
Martz Technologies 社は AutoCAD LT から AutoCAD Plus に切り替えて、Electrical ツールセットなどの業種別ツールセットに含まれる、電気平面図用の追加機能を活用することで、業務効率を高めることができました。
Martin CSI 社はアイスクリーム サンド充填機などの工業製造プロジェクトに AutoCAD Electrical ツールセットを使用しています。
AutoCAD の電気図面ソフトウェアの可能性を広げるラーニング セッション、ヒント、ワークフローなどをご紹介します。
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AutoCAD Electrical により、ドキュメント作成プロセスを大幅に改善し、最大 25% の時間削減を実現し、BOM や配線レポートなどの重要なデータの監査や抽出を行う方法をご確認ください。
状況によって異なりますが、電気平面図は関連する平面図と同じ縮尺で作成されることが多く、一般的には 1:50 が使用されます。
同じ電気図面ソフトウェアを持っていないユーザーでも図面を表示できるように、さまざまな無償のファイル ビューアを提供しています。ファイル共有やチーム メンバーとのコラボレーションに関する詳細は、オンライン チュートリアル（英語） をご確認ください。
電気回路図は電気回路の論理構造やコンポーネントの接続方法、回路の動作を示しますが、配線の正確な物理的レイアウトの詳細は含まれていません。回路図は配線の色を含め、コンポーネントがどのようにどこで接続されているかを具体的に示します。前者は設計やトラブルシューティングに使用される概略的な設計図であり、後者は配線、設置、保守に使用される実用的なドキュメントです。
電気図面は通常、左から右、または上から下に見ていきます。内容を理解するには、各コンポーネント シンボルの意味を把握する必要があります。また、電気平面図の線を確認して電流の流れる方向を特定する必要があります。