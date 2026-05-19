電気図面（電気平面図とも呼ばれます）は、電気設備の設計に関する情報を伝える技術ドキュメントです。設備を設置する現場で作業員が使用します。電気図面では、あらゆるコンポーネントと接続が固有のシンボルで表され、詳細が重要になります。

AutoCAD はフル機能の電気図面作成ソフトウェアとして使用でき、その電気関連機能の多くは AutoCAD のサブスクリプションに含まれる Electrical ツールセットから利用できます。この強力なツールセットにより、電気制御システムを簡単かつ効率的に作成、変更、ドキュメント化できます。豊富なシンボル ライブラリ、自動化された製図機能、リアルタイムのエラー チェックにより、ワークフローを効率化し、生産性を向上させることができます。