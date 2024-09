AutoCAD のサブスクリプションは次の方法でご購入いただけます。

AutoCAD Plus のサブスクリプションをご購入いただくと、AutoCAD for Windows、AutoCAD for Mac、AutoCAD Web(従来の AutoCAD Web アプリおよび AutoCAD モバイル アプリ)のほか、業種に特化した Architecture ツールセット、Electrical ツールセット、Map 3D ツールセット、Mechanical ツールセット、MEP ツールセット、Plant 3D ツールセット、Raster Design ツールセット(ツールセットは Windows にのみ対応)を利用できます。