3D CAD ソフトウェア

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
3D CAD（3 次元コンピュータ支援設計）は、設計や技術ドキュメントの作成、さらには手作業の作図を自動化する機能を備えたテクノロジーです。 コンピュータを使用することにより、建築家、エンジニア、その他の専門家は 3D CAD ソフトウェアを使用して、3 次元の空間に点の集合体を構築し、仮想環境でオブジェクトを正確に表現して、視覚化することができます。
オートデスクは作図とモデリング用のさまざまな 3D CAD プログラムとツールを提供しています。これらの製品は、アイデアを検討、共有し、コンセプトを視覚化し、製作前に設計のパフォーマンスをシミュレーションできる機能を備えています。
設計、シミュレーション（英語）、ビジュアライゼーション用の高度なツールを搭載した 3D CAD ソフトウェアが、さまざまな業界の専門的なワークフローを強化します。3D CAD プログラムは、従来の分野を超えて医療、エンターテインメント、教育、ファッションなどの分野で活用されており、その汎用性と大きな価値を発揮してイノベーションを推進しています。
製造業では、3D CAD を使用することによって、複雑な製品モデルを作成、分析して設計上の問題を早期に特定し、プロトタイプ作成プロセスを合理化することができます。問題を早期特定できるため、物理的なプロトタイプの試作回数を減らすことができ、リソースの節約につながります。コンピュータ支援製造（CAM）（英語） システムともシームレスに統合するため、製品開発サイクルが短縮し、設計から製造へとスムーズに移行できます。
建築・エンジニアリング分野では、3D CAD ソフトウェアを使用して、複雑な構造のモデルを正確に作成したり、環境や構造の解析を組み込んだりできます。また、ビルディング インフォメーション モデリング（BIM）テクノロジーを活用して豊富なデータを管理することもできます。包括的なアプローチによって、プロジェクトの調整がスムーズになり、ミスが減り、施工に必要な時間とコストを削減できます。
2D・3D CAD ツールと、強化されたインサイト、AI による自動化、コラボレーション機能などを利用できます。サブスクリプションには、デスクトップ、Web、モバイルで利用できる AutoCAD、7 つの分野の業種別ツールセットが含まれています。
スケッチ、コンセプト モデル、サーフェス、ビジュアライゼーションに対応したインダストリアル デザイン ソフトウェアです。Alias Concept、Alias Surface、Alias Design、Alias AutoStudio からお選びいただけます。
オートデスク製品は、オンラインストア、オートデスクの営業担当、認定販売パートナーからご購入いただけます。1 ヵ月、1 年間、3 年間のサブスクリプション期間からお選びいただけます。また、3D CAD ソフトウェアへのアクセスを従量課金制で利用でき、必要なときにいつでも任意の製品を使用できる柔軟なお支払いプランもご用意しています。
オートデスク製品のサブスクリプションは、オンラインで直接購入するか、オートデスク営業担当または認定販売パートナーに連絡して購入するかの 3 つの方法のいずれかで、簡単にご購入いただけます。オートデスク製品にはすべて返金保証が付いているため、安心してご購入いただけます。ファイナンスもご利用いただけます（審査が行われます）。
個人ユーザーから大企業まで、ビジネス ニーズに合わせて最適なサブスクリプションプランをお選びください。ビジネスの規模に応じて異なるレベルのセキュリティ、レポート、自動化、サポート機能が各プランに含まれます。
Autodesk Flex は、臨時プロジェクトなど、不定期な利用に最適なソリューションです。事前に購入した Flex トークンと引き換えに、対象の 3D CAD 設計製品に 24 時間単位でアクセスできます。長期的な契約を結ぶ必要なく、幅広いラインナップの設計ソリューションをお試しいただけます。
製品や建物の設計・作成に加えて、3D CAD はそれらのプロモーションやデモンストレーションにも活用できます。製品に関しては、3D CAD ソフトウェアにより、関係者や顧客は製品の動作を没入型で体験したり、ユーザーごとのカスタマイズを事前に確認したりできます。また、3D CAD は顧客向けの建築プレゼンテーションにも活用でき、高品質なビジュアライゼーションや拡張現実体験も提供できます。
3D CAD 設計は、従来の分野を超えて医療、エンターテインメント、教育、ファッションなどの分野で活用されおり、その汎用性と大きな価値を発揮してイノベーションを推進しています。
3D CAD ソフトウェアは、医療（英語）における患者ケアに革命をもたらしています。画像から詳細な 3D モデルへと変換して手術計画に備え、それぞれの患者に合わせて医療機器や装具をカスタム作成できます。
エンターテインメント業界では、細部まで凝ったビジュアル エフェクトやアニメーション（英語） を作成したり、ダイナミック シミュレーションでストーリーテリングを強化したりするために 3D CAD が活用されています。
画像提供：Axis Studios
教育機関では、学生が 3D CAD 設計を使用しながら設計・デザインの原則やテクノロジーについての実践的な知識を学び、専門職に就くための準備を行っています。
ファッションやジュエリーの複雑なデザインを作成するためには、高精度な機能が必要です。3D CAD ソフトウェアを使用することによって、デザイナーは精密なデザインを作成するだけでなく、デザイン イテレーションやカスタマイズをすばやく行い、市場のトレンドにすばやく対応できます。
画像提供：Volodymyr Kalyniuk 氏
オートデスクは、未来を担う人材の育成に全力で取り組んでいます。オートデスク エデュケーション プランでは、オートデスクの全製品に無償でアクセスできます。
3D CAD ソフトウェア プログラムにはさまざまな種類があり、設計・デザインとエンジニアリングの幅広い要件に応えるコントロール性と機能を備えています。ZBrush や Autodesk Mudbox などのフリーフォーム モデラーは、そのうちの一種のソフトウェアです。最小限の寸法コントロールで、仮想粘土のようにデザインをスカルプトできます。一方、CATIA、Creo、OnShape などのパラメトリック モデラーは、徹底的なコントロール機能を備え、すべての設計要素を寸法と拘束によって綿密に定義できます。このアプローチでは、モデル開発の履歴がすべて記録されるため、スクリプトによって詳細にカスタマイズできます。
フリーフォームとパラメトリックは、2 つの最も対照的な 3D CAD モデリング手法といえますが、その他にも Blender や Autodesk 3ds Max のソフトウェアに搭載されるポリゴン（メッシュ）モデリング、SolidWorks や SolidEdge のソリッド モデリング、Autodesk Alias や Rhinoceros のサーフェス モデリングなどがあります。シンプルな形状の操作から、製造用の複雑なモデルの作成まで、どの手法にもそれぞれの利点があります。
CAD を活用したオートデスクの 3D モデリングについては、業界の幅広いニーズに応えるために、一連の設計・デザイン向けの製品と、さまざまなモデリング手法の強みを融合させたハイブリッド型のアプローチを採用しています。AutoCAD、Fusion、Inventor などのオートデスクの 3D CAD ソフトウェアでは、ソリッド モデリングやサーフェス モデリングの機能とパラメトリック機能を統合することで、初期のコンセプト スケッチから製造可能な最終モデルの構築までのワークフローに包括的に対応する柔軟な設計プロセスを実現しています。Fusion では、メッシュ モデリングとソリッド モデリングを組み合わせた機能によって、設計の各フェーズ間をシームレスに移行できます。
AutoCAD は、幅広い設計タスクに対応する豊富なツールセットを備えています。業界のプロフェッショナルが専門分野の枠を越えて利用できる汎用性に優れたソリューションです。Inventor は、シート メタル、溶接フレーム、配管、電気コンポーネントの 3D モデリングを自動化する機能に特化したツールセットを提供します。また、パワフルなルールベースのテクノロジーも備えています。3D CAD 設計担当者は、既存の設計を基にコンフィギュレーションをすばやく新規作成することで、次のプロジェクトに備え、顧客ニーズに応える成果を達成することができます。
オートデスクの 3D CAD プログラムは、さまざまな用途に対応します。
オートデスクの 3D CAD ソフトウェアには、主に次のような特長があります。
3D CAD ソフトウェアは、デザイン ビジュアライゼーションに変革をもたらします。製品のテクスチャやマテリアルをリアルに表現し、細かいディテールまで 3D で表現できます。回転、ズーム、断面ビューなどの機能でモデルを動的に操作しながら、設計の外側と内側の特徴を総合的に把握することができます。Inventor などの高度なシミュレーション ツールにより、実環境に近い機能テストを行えるようになり、開発プロセスの初期段階で潜在的な設計上の問題を特定できます。3D CAD では、共有ビューやパワフルなモデリング機能で、コラボレーションとコミュニケーションが向上します。チーム メンバーや関係者は、容易にフィードバックをやり取りしながら情報に基づいた意思決定を行えます。
AutoCAD などの 3D CAD 設計ソフトウェアを使用すると、製品開発サイクルが加速します。ダイレクト モデリング、パラメトリック設計、リアルタイムの視覚化といった高度な機能で設計をすばやく反復し、ブラッシュアップすることができるからです。これらのツールを使用することで、ビジュアルに関するフィードバックのやり取りや調整を瞬時に行うことが可能になり、物理的なプロトタイプの作成回数を大幅に減らすことができます。また、デジタル プロトタイピングや、クラウドのシームレスなコラボレーション、ドキュメントの自動更新といった機能を活用することで、設計プロセスがさらに効率化します。プロジェクトで問題が生じても、設計者はすべてを最初からやり直す必要はありません。迅速に変更に適応しながら、スケーリングや修正をすばやく行うことができます。これにより、プロジェクトが効率的になり、概念設計から市場投入までの時間を短縮することができます。
AutoCAD などの 3D CAD プログラムを使用すると、設計ミスを早期に検出して修正できるため、製造中にミスが発見されて余計なコストがかかるような事態を最小限に抑えることができます。設計者は、高度な 3D モデリング機能でプロジェクト全体を視覚化し、生産に入る前に潜在的な問題を特定することができます。シミュレーション ツールでは、さまざまな条件で設計パフォーマンスを解析できます。また、干渉チェックでは、アセンブリ パーツの位置合わせにおけるエラーにフラグを立てることができます。 高精度な Autodesk Fusion を使用すると、非常に正確な計測値や許容差を取得できるため、デザイン イテレーションにおける修正やレビューが容易になります。また、コラボレーション機能で早期からフィードバックのやり取りを行えるため、ミスの低減につながります。CAM や 3D プリントなどの製造ツールおよび技術と統合することで、3D CAD モデルから直接プロトタイプを作成でき、設計上の欠陥を最終確認できます。
AutoCAD などの 3D CAD ソフトウェアでは、クラウドベースのプラットフォームとリアルタイムのコラボレーション ツールでチームワークを促進できます。チーム メンバーがどこからでも設計にアクセスし、共有し、フィードバックを提供できる環境を構築します。Web ブラウザでアクセスできる共有ビュー、データ交換に役立つ DWG や DXF などの標準ファイル形式のサポート、変更履歴を追跡できる効率的なバージョン管理などの機能を搭載した AutoCAD で、チーム メンバー全員が常に互いに同期できるようになります。カスタマイズ可能なアクセス権限で、円滑にコラボレーションしつつ設計の整合性を保つことができます。コミュニケーション ツールと統合し、さらに強化されたコラボレーション ワークフローを搭載する AutoCAD は、リモート チームの共同作業に最適です。
建築設計者の Romero 氏は、Frank Lloyd Wright の作品に対する憧れと、高度な 3D CAD モデリングを融合させました。未建設に終わった建物や取り壊された建物を鮮やかによみがえらせる取り組みで、建築史に変革をもたらしています。
画像提供：David Romero 氏。
Sarah Wilson 氏は、3D CAD ソフトウェアのスキルを足がかりに IT エンジニアからインテリア デザイナーへと転身し、夢を叶えてビジネスで成功を収めました。
画像提供：Osama Aly
Fabric のチームは、3D CAD 設計のパワーで自転車業界の常識を打ち破りました。コンセプトから製品化までのプロセスに Fusion を使用し、迅速に開発を進めて製造した自転車製品は、後に賞を獲得しました。
3DS Max の SDK 開発およびスクリプト ツールを使用して、3D CAD モデリング、アニメーション、レンダリング用のカスタム プラグインやツールを作成する基本を学びます。さらに、これらのツールの活用に関するヒントやテクニックを学び、設計の自動化について理解できます。
人工知能と自動化ツールが 3D CAD ワークフローをどのように変革しているかの概要をご確認ください。反復的な作業を自動化および効率化する方法、品質管理を改善する方法、さらにプロジェクト チームをより適切に支援する方法について理解できます。
広く利用されている 3D CAD プログラムの活用に関する豊富な学習リソースをご確認ください。
このクラス コレクションでは、CAD の活用に関する幅広い概要を学ぶことができます。この中では、以下の内容を取り上げます。
この必須知識とテクニックをまとめたガイドにより、Fusion 3D CAD ソフトウェアの活用をスムーズに開始できます。内容は以下のとおりです。
このクイック スタート ガイドでは、Inventor を使用するための基盤を身につけます。このガイドを完了すると、ソフトウェアで以下を含む多くの操作を実行できるようになります。
経験豊富な Revit ユーザーでも初心者でも、このクイック スタート ガイドで 3D CAD ソフトウェアの使用に必要な情報をすべて学ぶことができます。内容は以下のとおりです。
3D CAD ソフトウェアについて、詳しくはこちらのチュートリアル、ヒント、ガイドをご覧ください。
設計者、製図者、クリエイター向けの 3D CAD ソリューションをご紹介します。プロジェクト特有のニーズや目標に合わせて最適な 3D CAD ソフトウェアをお選びください。
3D CAD ソフトウェアの 3D 作図機能で、製作プロセスを変革しましょう。3D CAD ツールでは、複雑な機械や建築の設計図面を作成し、視覚化やシミュレーションを行えます。
3D CAD ソフトウェアの基本を詳しく解説したブログです。作図から製造まで対応する CAD の汎用性と、現代のクリエイティブなプロジェクトに不可欠な CAD のメリットがわかります。
3D モデリングにおける Revit と AutoCAD の特長を比較してください。この 2 つの 3D CAD ソフトウェアで、建築・建設・土木・インフラ業界のさまざまな側面にどのように対応するか、その違いをご覧ください。
「モデルベースの定義」（MBD）が製品開発で果たす重要な役割を説明しています。3D CAD ソフトウェアを組み込むことで、効率を上げ、ミスを最小限に抑え、プロジェクトのコラボレーションを強化することができます。
AutoCAD Web では、ブラウザから AutoCAD 3D CAD の機能にオンラインで直接アクセスしながら、柔軟に作業を進めることができます。外出先で 3D CAD 図面を設計、編集、共有するのに最適です。
3D CAD ソフトウェアを使用すると、図面に正確な寸法を含めることができます。3D CAD 設計を使用すると、図面の更新やファイルの共有が、手作業と比べて大幅に効率的になります。
AutoCAD のような 3D CAD ソフトウェアには、次のような多くのメリットがあります。
建築設計者、機械エンジニア、電気エンジニア、インテリア デザイナー、土木エンジニア、ランドスケープ アーキテクト、インダストリアル デザイナー、配管・計装設計者、プラント エンジニア、配管設計者、建築設備エンジニア、測量士、都市プランナー、GIS スペシャリストなど、3D CAD プログラムはさまざまな業種のプロフェッショナルに使用されています。
はい。学生および教員の皆様は、1 年間無償でオートデスクの製品とサービスにアクセスできる教育機関限定ライセンスをご利用いただけます。このライセンスは、利用資格を満たしている間は更新して継続できます。詳細はこちら
AutoCAD または AutoCAD Plus のサブスクリプションには、AutoCAD Web というオンラインの 3D CAD プログラムが含まれています。これを利用すれば、場所を選ばず、どのコンピュータからでもインターネット ブラウザで AutoCAD を開き、リモートで共同作業を進めることができます。AutoCAD と AutoCAD Web（Web/モバイル用アプリ）の間では、Box、Google Drive、OneDrive、Dropbox などの主要なクラウド ストレージでファイルを共有できるコネクテッド ワークフローが確立しています。これらのクラウド ストレージとの統合機能を活用して、好きな場所に DWG ファイルを保存し、いつでもどこからでも AutoCAD で作業を進めることができます。
はい。オートデスクには、AutoCAD、Fusion 360、Inventor、Revit などの製品の 3D CAD 認定資格があります。認定資格のある製品の全リストや、認定資格の詳細については、オートデスク認定資格（英語）をご確認ください。
2D 図面の作成に特化している 2D CAD ソフトウェアは、建築設計図やエンジニアリング計画における精度の高さが評価されています。ソフトウェアの習得には、ある程度の時間がかかります。一方、3D CAD ソフトウェアでは、オブジェクトを 3D で設計し、視覚化することができます。モデリング、シミュレーション、解析などの高度な機能は、製品設計や機械エンジニアリングに欠かせません。3D CAD 設計は 2D CAD より短期間で習得できます。また、設計をより包括的に把握し、あらゆる角度から詳細に検討することが可能になります。
オートデスク製品には、AutoCAD、Revit、Autodesk Fusion などのさまざまな 3D CAD ソフトウェアがあり、幅広い種類のファイル形式をサポートする優れた柔軟性を備えています。
3D CAD ソフトウェアを使用する主なメリットの 1 つは、製造と最終用途の両方に向けて設計を最適化できることです。3D CAD により、設計者やエンジニアは詳細かつ高精度なモデルを作成し、あらゆる角度から確認できるため、問題点を特定して特定の部品を改善できます。シミュレーションや機械学習を活用した反復設計などの 3D CAD 設計ツールも、モデルや部品の最適化に役立ちます。
はい。TinkerCAD（英語） は、初心者、子ども、ライトユーザーに適した無償の 3D CAD プログラムです。商用利用でない場合は、個人用 Fusion をダウンロードできます。また、オートデスクの 3D CAD プログラムでは無償体験版を利用できるため、購入前に試すことができます。