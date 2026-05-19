3D CAD ソフトウェア

CAD を活用したオートデスクの 3D モデリングについては、業界の幅広いニーズに応えるために、一連の設計・デザイン向けの製品と、さまざまなモデリング手法の強みを融合させたハイブリッド型のアプローチを採用しています。AutoCAD、Fusion、Inventor などのオートデスクの 3D CAD ソフトウェアでは、ソリッド モデリングやサーフェス モデリングの機能とパラメトリック機能を統合することで、初期のコンセプト スケッチから製造可能な最終モデルの構築までのワークフローに包括的に対応する柔軟な設計プロセスを実現しています。Fusion では、メッシュ モデリングとソリッド モデリングを組み合わせた機能によって、設計の各フェーズ間をシームレスに移行できます。

AutoCAD は、幅広い設計タスクに対応する豊富なツールセットを備えています。業界のプロフェッショナルが専門分野の枠を越えて利用できる汎用性に優れたソリューションです。Inventor は、シート メタル、溶接フレーム、配管、電気コンポーネントの 3D モデリングを自動化する機能に特化したツールセットを提供します。また、パワフルなルールベースのテクノロジーも備えています。3D CAD 設計担当者は、既存の設計を基にコンフィギュレーションをすばやく新規作成することで、次のプロジェクトに備え、顧客ニーズに応える成果を達成することができます。