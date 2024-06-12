Autodesk Fusion for personal use と Autodesk Fusion の機能比較

個人用 Autodesk Fusion と商用の完全版 Autodesk Fusion の機能比較です。
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価格

1 ヵ月 N/A ￥12,100
1 年 N/A ￥96,800
3 年 N/A ￥290,400

CAM 機能

2 軸/3 軸フライス加工 Checkmark Checkmark
負荷制御 Checkmark Checkmark
旋盤 Checkmark Checkmark
熱溶解積層造形（FFF） Checkmark Checkmark
ウォーター ジェット、レーザー カッター、プラズマ カッター Checkmark Checkmark
3+2 軸フライス加工 Checkmark
4 軸/5 軸フライス加工 Checkmark
ミルターン加工 Checkmark
プローブ設定 Checkmark
自動工具変更 Checkmark
早送り Checkmark

ドキュメント作成

2D 製造図面 Checkmark Checkmark
3D プリントに対応 Checkmark
幾何寸法・幾何公差 (GD+T) 標準規格 Checkmark
図面の一括印刷 Checkmark
図面の変更履歴* を Manage Extension で管理 Checkmark
分解ビュー Checkmark

コラボレーションとデータ管理

コメントとマークアップ Checkmark Checkmark
パブリック共有ビュー Checkmark Checkmark
共有ビューでコラボレーション Checkmark
複数ユーザーの管理 Checkmark
無制限のアクティブで編集可能な Fusion ドキュメント Checkmark

シミュレーション方法

分解図とアニメーション Checkmark
応力解析 Checkmark
クラウド シミュレーション Checkmark
プロセスの単純化 Checkmark
結果の比較 Checkmark
静的応力解析 Checkmark
モード周波数 Checkmark
熱分布と熱応力 Checkmark
座屈 Checkmark
非線形応力 Checkmark
イベント シミュレーション Checkmark
シェイプ最適化 Checkmark

電気設計 + PCB 設計

回路図

2 点の回路図

最大 999 点の回路図
画層

2 点の信号レイヤ

最大 16 点の信号レイヤ
基板領域

80cm2 までに制限

無制限

データ管理

管理ツール Checkmark
ユーザー管理 Checkmark
ファイルの書き出し Checkmark
バージョン管理 Checkmark
AnyCAD Checkmark
非ネイティブ データにも対応 Checkmark
再利用可能なブロック ライブラリを作成 Checkmark
プリント基板の相互運用性 Checkmark

拡張機能の互換性

Fusion Manufacturing Extension Checkmark
Fusion Manage Extension Checkmark
Fusion Simulation Extension Checkmark
Fusion Design Extension Checkmark

技術サポート

フォーラムのサポート Checkmark Checkmark
電話と電子メールによるサポート Checkmark
製品内チャット Checkmark

動作環境

プロセッサ

2.5-3+ GHz 以上

2.5-3+ GHz 以上
Microsoft Windows

Windows 11、Windows 10（64 ビット) バージョン 1809 以降

Windows 11、Windows 10（64 ビット) バージョン 1809 以降
Apple macOS

macOS 13 Ventura（バージョン 2.0.15289 以降）、macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur

macOS 13 Ventura（バージョン 2.0.15289 以降）、macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur
Linux

ディスク容量

30 GB

30 GB
RAM

8～32 GB

8～32 GB
ビデオ グラフィックス カード

DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ

DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ
ブラウザ

Chrome

Chrome