個人用 Autodesk Fusion と商用の完全版 Autodesk Fusion の機能比較です。
|1 ヵ月
|N/A
|￥12,100
|1 年
|N/A
|￥96,800
|3 年
|N/A
|￥290,400
|2 軸/3 軸フライス加工
|負荷制御
|旋盤
|熱溶解積層造形（FFF）
|ウォーター ジェット、レーザー カッター、プラズマ カッター
|3+2 軸フライス加工
|4 軸/5 軸フライス加工
|ミルターン加工
|プローブ設定
|自動工具変更
|早送り
|2D 製造図面
|3D プリントに対応
|幾何寸法・幾何公差 (GD+T) 標準規格
|図面の一括印刷
|図面の変更履歴* を Manage Extension で管理
|分解ビュー
|コメントとマークアップ
|パブリック共有ビュー
|共有ビューでコラボレーション
|複数ユーザーの管理
|無制限のアクティブで編集可能な Fusion ドキュメント
|分解図とアニメーション
|応力解析
|クラウド シミュレーション
|プロセスの単純化
|結果の比較
|静的応力解析
|モード周波数
|熱分布と熱応力
|座屈
|非線形応力
|イベント シミュレーション
|シェイプ最適化
|回路図
|
2 点の回路図
|
最大 999 点の回路図
|画層
|
2 点の信号レイヤ
|
最大 16 点の信号レイヤ
|基板領域
|
80cm2 までに制限
|
無制限
|管理ツール
|ユーザー管理
|ファイルの書き出し
|バージョン管理
|AnyCAD
|非ネイティブ データにも対応
|再利用可能なブロック ライブラリを作成
|プリント基板の相互運用性
|Fusion Manufacturing Extension
|Fusion Manage Extension
|Fusion Simulation Extension
|Fusion Design Extension
|フォーラムのサポート
|電話と電子メールによるサポート
|製品内チャット
|プロセッサ
|
2.5-3+ GHz 以上
|
2.5-3+ GHz 以上
|Microsoft Windows
|
Windows 11、Windows 10（64 ビット) バージョン 1809 以降
|
Windows 11、Windows 10（64 ビット) バージョン 1809 以降
|Apple macOS
|
macOS 13 Ventura（バージョン 2.0.15289 以降）、macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur
|
macOS 13 Ventura（バージョン 2.0.15289 以降）、macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur
|Linux
|
|
|ディスク容量
|
30 GB
|
30 GB
|RAM
|
8～32 GB
|
8～32 GB
|ビデオ グラフィックス カード
|
DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ
|
DirectX 11 対応、Shader Model 5、最小 4 GB のビデオ メモリ
|ブラウザ
|
Chrome
|
Chrome