Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
昨年の Forma Design Contest で優勝して以来、Baker Barrios Architects のチームは Forma Site Design を使用して作業方法を変革し、クライアント サービスを向上させてきました。この映像では、オーランドにある同社のオフィスを訪れ、革新的なデジタルワークフローを構築し、Forma Site Design を VR、3D プリント、Revit と連携させて設計プロセスを強化している様子をご紹介します。また、米国オーランドのダウンタウンにある新しい多目的地区、Westcourt の設計にデータ主導のアプローチがどのように役立ったかについても聞きます。
– Wayne Dunkelberger 氏、Baker Barrios Architects 社 最高設計責任者