Baker Barrios

Forma Site Design は、将来のシナリオをテストするための「タイムマシン」のように機能します

テーブルの上に印刷された写真を広げて、大画面で建物の 3D ヒート マップを分析している 2 人の男性。

計画段階での適切な意思決定がこれまでになく簡単に

昨年の Forma Design Contest で優勝して以来、Baker Barrios Architects のチームは Forma Site Design を使用して作業方法を変革し、クライアント サービスを向上させてきました。この映像では、オーランドにある同社のオフィスを訪れ、革新的なデジタルワークフローを構築し、Forma Site Design を VR、3D プリント、Revit と連携させて設計プロセスを強化している様子をご紹介します。また、米国オーランドのダウンタウンにある新しい多目的地区、Westcourt の設計にデータ主導のアプローチがどのように役立ったかについても聞きます。

「完成までに 60 時間かかるアイデアでも、同じ設計を 4 時間で完成させ、クライアントに提示することができました」

– Wayne Dunkelberger 氏、Baker Barrios Architects 社 最高設計責任者