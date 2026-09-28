Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
BIM をこれから始める
住宅などの建築設計を中心に、BIM による 3D 設計と図面作成を始めたい方に。
向いている方
BIM で設計・連携する
BIM による設計・ドキュメント作成を効率化し、チームや専門分野をまたいだプロジェクトに。
向いている方
設計から施工までつなぐ
Revit に加え、設計・施工業務に必要な複数のツールを活用して、設計・解析・調整・施工までワークフローを広げたい方に。
向いている方
クラウドプロジェクトで設計データを共有することで、複数の関係者が関わるプロジェクトでも、スムーズな情報共有と効率的なコラボレーションを実現できます。
Revit には Forma Data Management Essentials が、AEC コレクションには、より高度なデータ管理や承認ワークフローに対応する Forma Data Management が含まれています。
|クラウドサービス／機能
|Revit LT
|Revit
|AEC コレクション
|クラウドにRevitモデルを保存
|●*
|●
|●
|クラウドでファイルを管理・共有
|△*
|●
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|ブラウザでモデルを表示・レビュー
|△*
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|●
|高度な文書管理・承認ワークフロー
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|●
*Revit LT でクラウドプロジェクトを利用するには、Forma Data Management などへのアクセスが別途必要です。また、Revit LT のクラウドモデルは、非ワークシェアモデル（複数人による同時編集に非対応）です。
AEC コレクションは、Revit をはじめとする建築・エンジニアリング・建設向けのソフトウェアをまとめたコレクションです。Revit による BIM 設計に加えて、設計、解析、コーディネーション、施工などのワークフローを広げることができます。
BIM と 3D CAD の違い
3D CAD が主に形状を 3 次元で表現するのに対し、BIM では 3D モデルに建物の属性や設計情報を持たせ、図面作成、設計変更、情報共有などに活用できます。
基本的な BIM 設計から
本格的な BIM 設計・連携
建築・施工ワークフロー全体へ
Revit LT は、3D BIM モデリングやドキュメント作成など、建築設計に必要な基本機能を備えています。Revit では、これらの機能に加えて、ワークシェアリングによる共同作業、構造や設備の設計、解析など、より幅広い BIM 機能を利用できます。
Revit は、建築、構造、設備の設計やドキュメント作成に使用する BIM 製品です。AEC コレクションには Revit に加えて、AutoCAD Plus、Civil 3D、Navisworks Manage などの製品が含まれ、設計から解析、コーディネーション、施工まで、幅広いワークフローに対応できます。
はい。AEC コレクションには Revit が含まれています。さらに、AutoCAD Plus、Civil 3D、Navisworks Manage など、建築、エンジニアリング、建設のさまざまな業務に対応する製品を利用できます。
はい。Revit の無料体験版を利用できます。実際の製品を使用して、BIM モデリングやドキュメント作成などの機能をお試しいただけます。