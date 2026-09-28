あなたの業務に、最適な Revit を

BIM をこれから始める方から、設計・施工までワークフローを広げたい方まで。Revit LT、Revit、AEC コレクションを比較して、業務に合わせた最適な製品を選べます。

あなたに合う製品を選ぶ

製品の機能を比較する
Revit LT

BIM をこれから始める

Revit LT

住宅などの建築設計を中心に、BIM による 3D 設計と図面作成を始めたい方に。

 

向いている方

  • BIM を初めて導入する
  • 建築設計・図面作成が中心
  • 必要な機能を絞って導入したい
Revit LT を検討する
Revit

BIM で設計・連携する

Revit

BIM による設計・ドキュメント作成を効率化し、チームや専門分野をまたいだプロジェクトに。

 

向いている方

  • BIM 設計を本格化したい
  • 大規模・複雑なプロジェクトに対応したい
  • チームや専門分野間で連携したい
Revit を検討する
AEC Collection

設計から施工までつなぐ

AEC コレクション

Revit に加え、設計・施工業務に必要な複数のツールを活用して、設計・解析・調整・施工までワークフローを広げたい方に。

 

向いている方

  • Revit 以外の設計・施工ツールも必要
  • 設計から施工まで連携したい
  • プロジェクト全体のワークフローを効率化したい
AEC コレクションを検討する

主要クラウドサービス／機能の比較

クラウドプロジェクトで設計データを共有することで、複数の関係者が関わるプロジェクトでも、スムーズな情報共有と効率的なコラボレーションを実現できます。

Revit には Forma Data Management Essentials が、AEC コレクションには、より高度なデータ管理や承認ワークフローに対応する Forma Data Management が含まれています。

 

クラウドサービス／機能 Revit LT Revit AEC コレクション
クラウドにRevitモデルを保存 ●*
クラウドでファイルを管理・共有 △*
ブラウザでモデルを表示・レビュー △*
高度な文書管理・承認ワークフロー

 

*Revit LT でクラウドプロジェクトを利用するには、Forma Data Management などへのアクセスが別途必要です。また、Revit LT のクラウドモデルは、非ワークシェアモデル（複数人による同時編集に非対応）です。

 

Revit から、設計・施工ワークフローをさらに広げる

AEC コレクションは、Revit をはじめとする建築・エンジニアリング・建設向けのソフトウェアをまとめたコレクションです。Revit による BIM 設計に加えて、設計、解析、コーディネーション、施工などのワークフローを広げることができます。

  • AEC コレクションに含まれる主なツール
    • 設計 : RevitAutoCAD Plus
    • 計画・解析 : Forma Site Design
    • 調整・施工 : Navisworks Manage
    • データ共有 : Forma Data Management

 

AEC コレクションに含まれる製品を見る

What is BIM

3 次元化だけが BIM ではありません

BIM と 3D CAD の違い
3D CAD が主に形状を 3 次元で表現するのに対し、BIM では 3D モデルに建物の属性や設計情報を持たせ、図面作成、設計変更、情報共有などに活用できます。

あなたの業務に合った Revit を選びましょう

BIM を始めたい

基本的な BIM 設計から

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設計から施工まで

建築・施工ワークフロー全体へ

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担当アドバイザーへご相談ください

担当アドバイザーが業務内容に応じた製品をご提案します。また AutoCAD などのオートデスク製品をご契約中であれば、AEC コレクションへの差額でのアップグレードにもご対応できます。

こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。

また弊社パートナーからもご購入いただけます。

パートナー一覧

Revit についてよくある質問

Revit LT と Revit の違いは何ですか？

Revit LT は、3D BIM モデリングやドキュメント作成など、建築設計に必要な基本機能を備えています。Revit では、これらの機能に加えて、ワークシェアリングによる共同作業、構造や設備の設計、解析など、より幅広い BIM 機能を利用できます。

Revit と AEC コレクションの違いは何ですか？

Revit は、建築、構造、設備の設計やドキュメント作成に使用する BIM 製品です。AEC コレクションには Revit に加えて、AutoCAD Plus、Civil 3D、Navisworks Manage などの製品が含まれ、設計から解析、コーディネーション、施工まで、幅広いワークフローに対応できます。

AEC コレクションには Revit が含まれていますか？

はい。AEC コレクションには Revit が含まれています。さらに、AutoCAD Plus、Civil 3D、Navisworks Manage など、建築、エンジニアリング、建設のさまざまな業務に対応する製品を利用できます。

Revit を無料で試すことはできますか？

はい。Revit の無料体験版を利用できます。実際の製品を使用して、BIM モデリングやドキュメント作成などの機能をお試しいただけます。

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