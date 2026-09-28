クラウドプロジェクトで設計データを共有することで、複数の関係者が関わるプロジェクトでも、スムーズな情報共有と効率的なコラボレーションを実現できます。

Revit には Forma Data Management Essentials が、AEC コレクションには、より高度なデータ管理や承認ワークフローに対応する Forma Data Management が含まれています。

クラウドサービス／機能 Revit LT Revit AEC コレクション クラウドにRevitモデルを保存 ●* ● ● クラウドでファイルを管理・共有 △* ● ● ブラウザでモデルを表示・レビュー △* ● ● 高度な文書管理・承認ワークフロー ― ― ●

*Revit LT でクラウドプロジェクトを利用するには、Forma Data Management などへのアクセスが別途必要です。また、Revit LT のクラウドモデルは、非ワークシェアモデル（複数人による同時編集に非対応）です。