Autodesk Education

設計や製造に携わる
未来の人材を育成するために

Fusion 360 は、CAD/CAM/CAE ソフトウェアをすべて搭載し、プロも使用する統合プラットフォームです。Mac と PC の両方に対応し、どこからでも自在にアクセスできます。無償で利用して、未来を見据えたカリキュラムを作成しましょう。

将来的に役立つスキルや、実用的な次世代テクノロジーを教えるために

Fusion 360 で最先端の授業環境に

CAD/CAM/CAE/PCB を搭載したソフトウェア プラットフォームや直感的に操作できる最新の 3D モデリング機能、次世代のワークフローを、授業や学習に簡単に取り入れることができます。

製造業に必要な人材を育成するために

製造業界の動向

将来のキャリアを切り拓くヒント

製造業において、幅広い分野で数多くの技術革新が生まれています。業界の未来を担う人材を育成するヒントを探りましょう。

業界の最新動向
Students in machine workshop

全般

学生・教職員向け Fusion 360 情報サイト

Fusion 360 に関する学生・教職員関連ニュースをはじめ、教育機関限定ライセンスのダウンロード・インストール・更新方法、事例等を確認いただけます。

Design Now ウェブサイト

初心者向けFusion 360 トレーニング

Fusion 360 に触れてみよう

Fusion 360 の操作を動画やチュートリアル形式で簡単に素早く学べるレッスン集です。基礎から学びやすい内容です。

Fusion 360 トレーニング

Fusion 360 を無償で利用して、
未来のキャリアに役立つスキルを
学生たちに教えましょう

カリキュラムを充実させるには

工学系・理工学系の高等教育機関（大学院・大学・短期大学・専門学校・高等専門学校）および公共職業能力開発施設の教職員を対象に Fusion 360 のスキル習得をより効率的に進めるための講習会やワークショップ等を特別に提供いたします。
また、お困りのことがありましたら、まずはお気軽にオートデスクにご相談ください。

 

この機会にFusion 360 を使用し、新しい方法でCAD/CAM/CAE/PCB やエンジニアリングの概念を教えてみませんか。
高品質ですぐに使える学習メソッドやプロジェクトをご用意しております。

 

オートデスクの判断によりご希望に沿えない場合もございますので、予めご了承ください。担当のオートデスク認定パートナーの対応可能な範囲でカスタマイズされたサポートが提供されます。