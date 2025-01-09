優れた建築プロジェクトをコラボレーションで実現

業界の企業は、建築プロジェクトの俊敏性を高めるために新たなアプローチを取り入れています。
詳しくは無料の eBook をご覧ください。

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デジタル プロジェクト デリバリーで建築プロジェクトが改善する 3 つの方法

世界中の建築・エンジニアリング・建設（AEC）プロジェクトにおける手戻りの 52% が、プロジェクト関係者間のデータ交換やコミュニケーションの行き違いによって生じているといわれています。

デジタル プロジェクト デリバリーなら、そのような問題は解消し、コストや時間の浪費を回避できます。BIM Collaborate Pro などのパワフルなツールで共通データ環境を構築し、チームで利用することで、どこからでも自在にアクセスしながら部門横断的にコラボレーションできるようになり、さまざまなアプリケーション間のシームレスなデータ フローが実現します。

クラウド上のワークスペースを関係者間で共有しながらコラボレーションすることで、プロジェクトがスピーディーになり、ビジネスの成長につながります。eBook をダウンロードしてその方法をご覧ください。

オートデスクのデジタル プロジェクト デリバリーが業界のトップ企業に選ばれる理由

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デジタル プロジェクト デリバリー向けのソフトウェア

BIM Collaborate Pro

建築、エンジニアリング、施工チームの共同作成、コラボレーションおよびコーディネーションに対応したクラウドベースのソフトウェアです。「Pro」をご利用いただくと、いつでもどこでも、Revit、Civil 3D、AutoCAD Plant 3D で共同作業が行えます。

製品の詳細情報
Autodesk Docs

クラウドベースの共通データ環境でプロジェクト情報を管理

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Revit

BIM 対応のパワフルなツールを使用して建物の計画、設計、施工、管理を行えます。

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建築プロジェクトがクラウドで改善