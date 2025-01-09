Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
世界中の建築・エンジニアリング・建設（AEC）プロジェクトにおける手戻りの 52% が、プロジェクト関係者間のデータ交換やコミュニケーションの行き違いによって生じているといわれています。
デジタル プロジェクト デリバリーなら、そのような問題は解消し、コストや時間の浪費を回避できます。BIM Collaborate Pro などのパワフルなツールで共通データ環境を構築し、チームで利用することで、どこからでも自在にアクセスしながら部門横断的にコラボレーションできるようになり、さまざまなアプリケーション間のシームレスなデータ フローが実現します。
クラウド上のワークスペースを関係者間で共有しながらコラボレーションすることで、プロジェクトがスピーディーになり、ビジネスの成長につながります。eBook をダウンロードしてその方法をご覧ください。
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