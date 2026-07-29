AutoCAD おすすめ診断｜AutoCAD Web・AutoCAD・AutoCAD Plus を比較

ブラウザーや iPad で使える AutoCAD Web から、業種に合わせた AutoCAD Plus まで、用途や目的に合わせた AutoCAD をご案内します。

AutoCADで住宅の平面図を作成する設計者。CADソフトを使用した建築設計の作業風景。

AutoCAD で設計業務を最適化

人手不足が進む今、ソフトウェアは価格だけでなく、生産性向上による時間や人件費の削減効果で選ぶ時代です。最適な製品選びをサポートします。

おすすめ診断

次の中から、関心のある項目をクリックしてください。

建築設計を効率化したい (これから BIM を始めたい)

AutoCAD Revit LT Suite なら、AutoCAD LT と BIM図面審査にも対応する Revit LT をまとめてお得にご利用いただけます。

  • コストを抑えてBIMを導入できる：Revit LT に加えて AutoCAD LT が含まれており、2D 図面作成と BIM 設計を手頃な価格で利用できます。
  • 設計品質と作業効率を向上できる：3D モデルをもとに平面図・立面図・断面図を自動で連携・更新できるため、図面間の整合性を保ちながら作業時間を削減できます。
  • AutoCAD LT との連携がスムーズ：DWG データの活用や 2D・3D を組み合わせたワークフローに対応し、既存の CAD 資産を活かしながら BIM へ移行できます。

➡ AutoCAD Revit LT Suite の価格を確認

建築設計を効率化したい (BIM 導入はもう少し先)

以下のような特長があり、建築設計を効率化する Architecture ツールセットは、AutoCAD Plus でご利用いただけます。

  • 壁・ドア・窓など建築オブジェクトで作図を効率化
  • 平面図・立面図・断面図の整合性を維持しやすい
  • 建築図面専用の注釈・集計機能で作業時間を短縮

調査によると、Architecture ツールセットによって生産性が最大 61%* 向上し、AutoCAD の一般的な建築設計の作業時間が大幅に短縮されています。

無料で体験 

お得な契約プランを確認

 

*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。

機械設計を効率化したい

以下のような特長があり、機械設計を効率化する Mechanical ツールセットは、AutoCAD Plus でご利用いただけます。

  • 標準機械部品ライブラリで作図時間を短縮
  • 寸法記入や部品表（BOM）の作成を自動化
  • JIS/ISO 機械製図規格に対応した作図機能を搭載

調査によると、Mechanical ツールセットによって生産性が最大 55%* 向上し、AutoCAD の一般的な機械設計の作業時間が大幅に短縮されています。

 

無料で体験 

お得な契約プランを確認

 

*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。

電気回路設計を効率化したい

Electrical ツールセットの電気制御システムを作成、修正、ドキュメント化できる電気設備設計機能を使用すると、生産性が最大 95%* 向上します。AutoCAD Plus でご利用いただけます。

  • 回路図を自動作成・編集し、設計時間を短縮
  • PLC I/O や端子台、配線番号を自動管理
  • エラー検出やレポート作成で品質向上

調査によると、Electrical ツールセットによって生産性が最大 95%* 向上し、AutoCAD の一般的な電気設備設計の作業時間が大幅に短縮されています。

 

無料で体験 

お得な契約プランを確認

 

*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。

スキャンされた紙図面を CAD データに変換したい

Raster Design ツールを使用すれば、スキャンした図面を編集して、ラスター イメージを DWG オブジェクトに変換できます。 AutoCAD Plus でご利用いただけます。

  • 紙図面やスキャン図面を CAD データとして再利用できる
  • ラスター画像を編集・補正して図面品質を向上
  • 既存図面のトレース・更新作業を効率化

調査によると、Raster Design ツールセットによって生産性が最大 48%* 向上しています。設計意図を反映したラスター イメージを必要とする AutoCAD 図面の作業時間をどのように節約できるかをご覧ください。

 

無料で体験 

お得な契約プランを確認

 

*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。

建築設備設計の空調・電気・給排水設備設計を効率化したい

MEP（機械、電気、給排水衛生設備）ツールセットでは、HVAC システムや建物システムの設計や作図を簡単に行うことができます。AutoCAD Plus でご利用いただけます。

  • ダクト・配管・電気設備を専用オブジェクトで効率的に作図
  • 設備設計のルールに沿った設計品質を維持
  • 設備図面の修正・更新作業を効率化

調査 (英語) によると、MEP ツールセットによって生産性が最大85%* 向上し、AutoCAD の一般的な MEP 設計の作業時間が大幅に短縮されています。

 

無料で体験 

お得な契約プランを確認

 

*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果 (英語)に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。

測量・GIS データを CAD に取り込みたい

Map 3D は、CAD データと GIS データへのアクセスを提供し、計画、設計、管理をサポートするモデルベースの GIS マッピング ソフトウェアです。 AutoCAD Plus でご利用いただけます。

  • CAD データと GIS データを統合して活用できる
  • 空間データを利用した設備・インフラ管理が可能・測量
  • 地図情報を設計へ効率的に反映

調査によると、Map 3D ツールセットによって生産性が最大 60%* 向上し、AutoCAD の一般的なマッピング設計の作業時間が大幅に短縮されています。

 

無料で体験 

お得な契約プランを確認

 

*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。

工場やプラントの配管・機器設置を効率化したい

Plant 3D ツールセットでは、P&ID や 3D モデルを作成、編集したり、配管のオルソ図およびアイソメ図を抽出したりできます。AutoCAD Plus でご利用いただけます。

  • 配管・機器配置を 3D で効率的に設計
  • P&ID と 3D モデルを連携して設計ミスを削減
  • アイソメ図・配管レポートを自動生成

調査によると、Plant 3D ツールセットによって生産性が最大 74%* 向上し、AutoCAD の一般的な製造プラント設計の作業時間が大幅に短縮されています。

 

無料で体験 

お得な契約プランを確認

導入事例：株式会社ジェイコフ（大阪市）

 

*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。

DWG 連携を効率化したい

オートデスクの AutoCAD ファミリーは、AutoCAD Web から AutoCAD、AutoCAD Plus まで、Trusted DWG テクノロジーを搭載しています。

DWG 図面の高い再現性により、図面の整合性確認にかかる時間は必要ありません。

Trusted DWG のメリット

DWG 図面のレビュー、軽微な修正に

AutoCAD Web

ブラウザーだけでなく、モバイル端末でも図面を確認・修正。TrustedDWG によりファイル互換性も安心です。

AutoCAD Web の価格を確認

安心の DWG 互換と AI 機能で、設計・作図を効率化

AutoCAD

TrustedDWG の信頼性と Autodesk AI 機能で、設計・作図の効率化を支援します。

AutoCAD の価格を確認

業種別ツールセットで作業効率を向上

AutoCAD Plus

業種別ツールセットにより、調査によると標準の AutoCAD と比べて生産性が平均で 63% 向上しました。

AutoCAD Plus の価格を確認

AutoCAD Plus のお得な契約をチェック

年間のご利用頻度にあわせて、AutoCAD Plus の最もお得なご利用方法をご案内します。AutoCAD のお得な契約は、この下にある AutoCAD のお得な契約をチェック をご覧ください。

1 ヶ月に 9 日以下

月間 9 日までの利用頻度なら、1 日 ( 24 時間) 単位でご利用いただける、前払いの Flex プランが最もお得にご利用いただけます。

月間 10 日以上の利用が見込まれる場合は月間サブスクリプションが、7 ヶ月を超えて利用が見込まれる場合は年間サブスクリプションがお得です。

 

➡ Flex プランの詳細

年間 7 ヶ月以内

年間 7 ヶ月までの利用頻度なら、月間サブスクリプションが最もお得にご利用いただけます。

7 ヶ月を超えて利用が見込まれる場合は年間サブスクリプションがお得です。

 

AutoCAD Plus について詳しく

年間 8 ヶ月以上

年間 8 ヶ月以上ご利用の場合は、年間サブスクリプションが最もお得にご利用いただけます。

 

➡ AutoCAD Plus 年間サブスクリプションを購入

AutoCAD のお得な契約をチェック

年間のご利用頻度にあわせて、AutoCAD の最もお得なご利用方法をご案内します。

1 ヶ月に 3 日以下

月間3日までの利用頻度なら、1 日 ( 24 時間) 単位でご利用いただける、前払いの Flex プランが最もお得にご利用いただけます。

月間 4 日以上の利用が見込まれる場合は月間サブスクリプションが、7 ヶ月を超えて利用が見込まれる場合は年間サブスクリプションがお得です。

 

➡ Flex プランの詳細

年間 7 ヶ月以内

年間 7 ヶ月までの利用頻度なら、月間サブスクリプションが最もお得にご利用いただけます。

7 ヶ月を超えて利用が見込まれる場合は年間サブスクリプションがお得です。

 

➡ AutoCAD 月間サブスクリプションを購入

年間 8 ヶ月以上

年間 8 ヶ月以上ご利用の場合は、年間サブスクリプションが最もお得にご利用いただけます。

 

➡ AutoCAD 年間サブスクリプションを購入

AutoCAD リソースセンター

AutoCAD リソースセンター

基本マスター編

初心者向けのチュートリアルやスタートアップガイドをまとめています。

基本マスター編

AutoCAD リソースセンター

今週のヒント

AutoCAD を使う上で、製図作業をもっと効率化する便利機能やカスタマイズ例を毎週ご紹介しています。

今週のヒント

AutoCAD リソースセンター

AutoCAD のメリット

互換 CAD と呼ばれるソフトでの読み込みエラーなどによる DWG 図面修正作業を未然に防いだり、自動化による生産性向上、円滑なコラボレーションなど、AutoCAD にはさまざまなメリットがあります。

AutoCAD のメリット