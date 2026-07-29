以下のような特長があり、建築設計を効率化する Architecture ツールセットは、AutoCAD Plus でご利用いただけます。

壁・ドア・窓など建築オブジェクトで作図を効率化

平面図・立面図・断面図の整合性を維持しやすい

建築図面専用の注釈・集計機能で作業時間を短縮

調査によると、Architecture ツールセットによって生産性が最大 61%* 向上し、AutoCAD の一般的な建築設計の作業時間が大幅に短縮されています。

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*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。