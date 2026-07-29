Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
人手不足が進む今、ソフトウェアは価格だけでなく、生産性向上による時間や人件費の削減効果で選ぶ時代です。最適な製品選びをサポートします。
次の中から、関心のある項目をクリックしてください。
AutoCAD Revit LT Suite なら、AutoCAD LT と BIM図面審査にも対応する Revit LT をまとめてお得にご利用いただけます。
以下のような特長があり、建築設計を効率化する Architecture ツールセットは、AutoCAD Plus でご利用いただけます。
調査によると、Architecture ツールセットによって生産性が最大 61%* 向上し、AutoCAD の一般的な建築設計の作業時間が大幅に短縮されています。
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*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。
以下のような特長があり、機械設計を効率化する Mechanical ツールセットは、AutoCAD Plus でご利用いただけます。
調査によると、Mechanical ツールセットによって生産性が最大 55%* 向上し、AutoCAD の一般的な機械設計の作業時間が大幅に短縮されています。
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*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。
Electrical ツールセットの電気制御システムを作成、修正、ドキュメント化できる電気設備設計機能を使用すると、生産性が最大 95%* 向上します。AutoCAD Plus でご利用いただけます。
調査によると、Electrical ツールセットによって生産性が最大 95%* 向上し、AutoCAD の一般的な電気設備設計の作業時間が大幅に短縮されています。
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*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。
Raster Design ツールを使用すれば、スキャンした図面を編集して、ラスター イメージを DWG オブジェクトに変換できます。 AutoCAD Plus でご利用いただけます。
調査によると、Raster Design ツールセットによって生産性が最大 48%* 向上しています。設計意図を反映したラスター イメージを必要とする AutoCAD 図面の作業時間をどのように節約できるかをご覧ください。
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*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。
MEP（機械、電気、給排水衛生設備）ツールセットでは、HVAC システムや建物システムの設計や作図を簡単に行うことができます。AutoCAD Plus でご利用いただけます。
調査 (英語) によると、MEP ツールセットによって生産性が最大85%* 向上し、AutoCAD の一般的な MEP 設計の作業時間が大幅に短縮されています。
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*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果 (英語)に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。
Map 3D は、CAD データと GIS データへのアクセスを提供し、計画、設計、管理をサポートするモデルベースの GIS マッピング ソフトウェアです。 AutoCAD Plus でご利用いただけます。
調査によると、Map 3D ツールセットによって生産性が最大 60%* 向上し、AutoCAD の一般的なマッピング設計の作業時間が大幅に短縮されています。
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*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。
Plant 3D ツールセットでは、P&ID や 3D モデルを作成、編集したり、配管のオルソ図およびアイソメ図を抽出したりできます。AutoCAD Plus でご利用いただけます。
調査によると、Plant 3D ツールセットによって生産性が最大 74%* 向上し、AutoCAD の一般的な製造プラント設計の作業時間が大幅に短縮されています。
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*免責事項：数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った一連の生産性調査の結果に基づきます。この 7 つの分野のツールセットに関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。一般的な性能テストと同様、これらの結果はコンピュータ、OS、フィルタ、あるいは元となるデータによって変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。
オートデスクの AutoCAD ファミリーは、AutoCAD Web から AutoCAD、AutoCAD Plus まで、Trusted DWG テクノロジーを搭載しています。
DWG 図面の高い再現性により、図面の整合性確認にかかる時間は必要ありません。
安心の DWG 互換と AI 機能で、設計・作図を効率化
業種別ツールセットで作業効率を向上
年間のご利用頻度にあわせて、AutoCAD Plus の最もお得なご利用方法をご案内します。AutoCAD のお得な契約は、この下にある AutoCAD のお得な契約をチェック をご覧ください。
月間 9 日までの利用頻度なら、1 日 ( 24 時間) 単位でご利用いただける、前払いの Flex プランが最もお得にご利用いただけます。
月間 10 日以上の利用が見込まれる場合は月間サブスクリプションが、7 ヶ月を超えて利用が見込まれる場合は年間サブスクリプションがお得です。
年間 7 ヶ月までの利用頻度なら、月間サブスクリプションが最もお得にご利用いただけます。
7 ヶ月を超えて利用が見込まれる場合は年間サブスクリプションがお得です。
年間のご利用頻度にあわせて、AutoCAD の最もお得なご利用方法をご案内します。
月間3日までの利用頻度なら、1 日 ( 24 時間) 単位でご利用いただける、前払いの Flex プランが最もお得にご利用いただけます。
月間 4 日以上の利用が見込まれる場合は月間サブスクリプションが、7 ヶ月を超えて利用が見込まれる場合は年間サブスクリプションがお得です。
年間 7 ヶ月までの利用頻度なら、月間サブスクリプションが最もお得にご利用いただけます。
7 ヶ月を超えて利用が見込まれる場合は年間サブスクリプションがお得です。
AutoCAD リソースセンター
初心者向けのチュートリアルやスタートアップガイドをまとめています。
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AutoCAD を使う上で、製図作業をもっと効率化する便利機能やカスタマイズ例を毎週ご紹介しています。
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互換 CAD と呼ばれるソフトでの読み込みエラーなどによる DWG 図面修正作業を未然に防いだり、自動化による生産性向上、円滑なコラボレーションなど、AutoCAD にはさまざまなメリットがあります。