Il formato DWG™ è uno standard leader del settore per lo scambio di dati CAD tra disegnatori, architetti e ingegneri. È possibile creare e modificare i file DWG in molti strumenti software Autodesk, tra cui AutoCAD, che utilizza l'estensione dwg come formato di file nativo. L'ambiente tecnologico DWG non offre solo la possibilità di disegnare, eseguire il rendering, annotare e misurare la geometria 2D e 3D, ma può anche essere utilizzato per archiviare e interagire con mappe, foto, dati BIM, dati della nuvola di punti e molto altro.