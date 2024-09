Autodesk VRED consente di esplorare o convalidare i progetti digitali per prendere decisioni informate. Viene utilizzato anche per convertire i dati di progettazione digitale in immagini, animazioni e presentazioni in tempo reale accattivanti e ad alta fedeltà, utilizzabili sul desktop, in ambienti di presentazione su larga scala, attraverso la realtà virtuale e mista o in streaming tramite visualizzazioni sul Web e su dispositivi mobili.