Autodesk IWLive Pro è un software avanzato di simulazione in tempo reale, che consente di gestire in modo efficace le reti di fornitura idrica. Si integra perfettamente con le soluzioni SCADA per sfruttare i dati provenienti da sensori e sistemi di controllo. IWLive Pro offre sofisticate funzionalità di modellazione idraulica per simulare con precisione il funzionamento di una rete, fornendo un supporto determinante per le decisioni operative, la risposta alle emergenze e la pianificazione della manutenzione.