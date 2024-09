Per importare i dati in Info360 Insight, identifica le origini dati per le reti e installa il connettore dati di Info360 Insight, quindi configura la connessione al database in Info360 Insight. Identifica e carica i sensori delle reti di acque piovane e reflue che vuoi monitorare e analizzare. Puoi eseguire questa operazione in blocco con un template CSV. Infine, carica la rete di impianti di trattamento per un contesto spaziale completo. Per questa operazione puoi utilizzare file GeoJSON o integrare ArcGIS Online. Al termine, i dati dei sensori verranno inseriti in Info360 Insight.

