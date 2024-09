Scoprili direttamente da un progettista architettonico.

In questa presentazione, parliamo con alcuni esperti dei settori dell'architettura e della produzione per comprendere l'evoluzione del ruolo dei fornitori nell'ambito dei progetti di costruzione. Nel corso del dibattito, gli addetti ai lavori illustreranno i criteri con cui gli architetti, i progettisti e gli appaltatori scelgono i prodotti da inserire in un edificio. Alcune delle loro risposte potrebbero sorprenderti.

Guarda questo interessante dibattito per scoprire il mondo dei principali soggetti coinvolti. Tratteremo i seguenti argomenti: