Un abbonamento a Autodesk Fusion offre un valore incredibile per le aziende di tutte le dimensioni. Le aziende possono abbonarsi a Autodesk Fusion online. Una postazione annuale di Autodesk Fusion costa --- /anno (o --- /mese). Un abbonamento a Autodesk Fusion consente di accedere a tutti gli strumenti di progettazione e modellazione 3D, ad una piattaforma completa per lo sviluppo CAM, CAE e PCB, oltre ad offrire funzionalità estese di collaborazione e gestione dati, documentazione e disegni 2D completi, supporto tramite telefono, e-mail e forum, rendering in locale e nel cloud, 16 tipi di file di esportazione, 23 tipi di file di importazione, tutte le strategie di simulazione in locale e nel cloud, tecnologia di progettazione generativa e accesso esclusivo a EAGLE Premium e HSMWorks. Ma quando si tratta di software CAD/CAM (inglese), non esiste una singola soluzione adatta per tutte le esigenze. Anche se il software offre quasi sempre ciò di cui hai bisogno per la tua azienda, in alcuni casi potrebbero essere necessarie funzionalità aggiuntive per far fare un salto di qualità alle tue idee. Supponiamo ad esempio che l'espansione dell'officina o del reparto di produzione (inglese) renda necessario utilizzare strategie a 5 assi più complesse. Oppure supponiamo che tu gestisca un team di progettazione e che stia cercando di esplorare nuove soluzioni con la progettazione generativa. È a questo punto che entrano in gioco le estensioni di Autodesk Fusion. Le estensioni di Autodesk Fusion permettono agli utenti di utilizzare funzionalità avanzate e workflow migliorati. Grazie ai nostri piani di abbonamento, i clienti possono creare un pacchetto CAD/CAM/CAE personalizzato in base alle loro esigenze aziendali. Consulta i piani e i prezzi di Autodesk Fusion all'indirizzo https://www.autodesk.com/it/campaigns/fusion-360/pricing.