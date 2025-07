Grazie a questa offerta 4 per 3 sugli abbonamenti a Fusion, i clienti possono risparmiare subito il 25% sul prezzo di vendita consigliato da Autodesk, tasse escluse, acquistando pacchetti da 4 abbonamenti annuali ad Autodesk Fusion.

AUTODESK SI RISERVA IL DIRITTO DI ANNULLARE, SOSPENDERE O MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO L'INTERA PROMOZIONE O PARTE DI ESSA, PER QUALSIASI MOTIVO E A PROPRIA ESCLUSIVA DISCREZIONE. I PREZZI DEL SOFTWARE AUTODESK SONO SOGGETTI A VARIAZIONE. Questa offerta è disponibile solo per le copie per uso commerciale dal 7 febbraio 2025 al 31 gennaio 2026, non è cumulabile con altri sconti o promozioni ed è nulla ove vietata o limitata dalla legge. L'offerta non è cumulabile con altre condizioni o sconti offerti da Autodesk agli account che dispongono di un contratto, tra cui gli account con accordi commerciali aziendali, i contratti di acquisto a volume e gli account che acquistano diritti extraterritoriali. Se applicabile, questa offerta non è cumulabile con il programma di sconto per i clienti della Pubblica amministrazione.

Autodesk rende il software e i servizi disponibili tramite una licenza o un abbonamento. I diritti per l'installazione, l'accesso o qualsiasi altro utilizzo del software e dei servizi Autodesk (inclusi i prodotti software o i servizi gratuiti) sono regolati dai diritti di utilizzo delle licenze e dei servizi esplicitamente concessi da Autodesk nel contratto relativo ad ogni licenza o servizio e sono soggetti all'accettazione di tutti i termini e le condizioni di tale contratto, nonché alla conformità agli stessi. Quando ci si abbona ad un piano, è possibile fare in modo che venga rinnovato automaticamente per una quota fissa mensile o annuale, in base alla disponibilità. È possibile che non tutti i vantaggi e le opzioni di acquisto siano disponibili per tutti i prodotti o i servizi in tutte le lingue e/o aree geografiche. L'accesso ai servizi cloud richiede una connessione Internet ed è soggetto alle limitazioni geografiche definite nelle Condizioni d'uso.

Autodesk e Autodesk Fusion sono marchi registrati di Autodesk, Inc. e/o delle sue società controllate e/o collegate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri nomi, nomi di prodotto o marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Autodesk si riserva il diritto di modificare le funzionalità, le specifiche e i prezzi dei prodotti e dei servizi in qualsiasi momento, senza preavviso, e declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici o grafici contenuti nel presente documento.