Autodesk Fusion con CAD y CAM 3D

Software de diseño de mobiliario y carpintería

Desde el concepto hasta la fabricación por CNC: diseñe, pruebe y construya con facilidad impresionantes proyectos personalizados de mobiliario y carpintería.

¿En qué consiste la carpintería?

La carpintería es la actividad artesanal dedicada a la creación de objetos funcionales y utilizables. Como todas las artesanías, la carpintería comienza con el diseño. El software de diseño 3D para carpintería le permite diseñar, visualizar y probar las piezas en 3D antes de comenzar a cortar la madera a mano o en un enrutador CNC. Los fabricantes de muebles, diseñadores de armarios y artesanos utilizan software de diseño de muebles para las tareas de diseño y fabricación.

¿En qué consiste el software diseño de mobiliario?

Con software de diseño de mobiliario nos referimos a programas informáticos diseñados específicamente para ayudar a diseñadores y fabricantes a crear, visualizar y modelar diseños de muebles. Estas herramientas ofrecen una amplia gama de funciones y características que permiten a los usuarios crear representaciones detalladas y precisas de piezas de mobiliario antes de crearlas.

Diseño 3D de una cómoda en un portátil

Software de diseño 3D para carpintería

El software de diseño 3D para carpintería es una herramienta esencial que permite a fabricantes de muebles, diseñadores, ebanistas (inglés) y artesanos diseñar, visualizar y probar las piezas en un entorno 3D detallado antes de comenzar cualquier corte físico a mano o en un enrutador CNC. A diferencia de los dibujos 2D tradicionales, el software de diseño 3D para carpintería proporciona una mayor flexibilidad y precisión, lo que permite a los usuarios esculpir, modificar y probar digitalmente todos los aspectos de sus proyectos. Esto ayuda a reducir errores, ahorrar materiales y agilizar el proceso de producción.

El software de modelado 3D para carpintería no solo mejora la calidad del diseño, sino que también fomenta la innovación y la personalización, por lo que podrá dar vida a su visión creativa con más facilidad y confianza que nunca.

Autodesk Fusion para diseño de mobiliario y carpintería

Los carpinteros y los fabricantes de muebles se enfrentan actualmente a retos cada vez mayores, ya que la complejidad de los diseños de los productos va en aumento y los clientes exigen mayor personalización. Para seguir siendo competitivos y evitar errores costosos, es necesario gestionar planes detallados, realizar mediciones precisas y optimizar los flujos de trabajo. Al mismo tiempo, los programas informáticos modernos de diseño de mobiliario y carpintería ofrecen grandes oportunidades para agilizar el proceso de diseño, mejorar la precisión y acelerar la producción, sobre todo, cuando se integran con las tecnologías de mecanizado de madera CNC.

Fusion ofrece el equilibrio perfecto entre facilidad de uso y funciones eficaces adaptadas específicamente para el diseño de mobiliario y carpintería. Como software CAD avanzado para mobiliario, Fusion permite a los carpinteros crear, modificar y visualizar rápidamente modelos 3D detallados, a la vez que prepara sin problemas los diseños para el mecanizado de madera CNC. Gracias a esta combinación, es posible dar vida a las visiones creativas con mayor rapidez y precisión.

Software de diseño de mobiliario destacado

Autodesk Fusion

Software CAD/CAM/CAE 3D basado en la nube para el diseño de productos

Detalles del producto

Planes y precios del software CAD de diseño de mobiliario y carpintería

Diseño de un casco en Autodesk Fusion

componentes esenciales

Autodesk Fusion

 

/año

 

Añadir Autodesk Fusion al carrito

 

Funciones principales integradas de CAM, CAM, CAE, PCB y PDM en la nube, ideales para diseñadores, ingenieros, operarios de máquinas y equipos que trabajan durante todo el ciclo de vida del desarrollo de productos.

 

Incluye:

  • CAD/CAM totalmente integrados
  • Colaboración en equipo en tiempo real
  • Diseño de PCB junto con la creación de piezas mecánicas
  • Automatización de dibujos y configuraciones de diseños

Pruebe Autodesk Fusion gratis durante 30 días

 

AÑADIR FUSION AL CARRITO
Modelado 3D de una parrilla en Autodesk Fusion

Funciones avanzadas de diseño

Autodesk Fusion para el diseño

 

/año

 

Más información (inglés)

 

Herramientas avanzadas de diseño, simulación y administración del ciclo de vida para ingenieros, diseñadores y equipos que trabajan en diseños complejos de alto rendimiento.

 

Vaya más allá del CAD con herramientas de diseño avanzadas:

  • 10 tipos de simulación adicionales
  • Tecnología de diseño generativo
  • Funciones avanzadas de creación de superficies y edición de mallas
  • Reglas de plástico adicionales para los diseños
  • Gestión integrada del ciclo de vida

 

MÁS INFORMACIÓN (inglés)
Área de trabajo de fabricación de Autodesk Fusion

Funciones avanzadas de fabricación

Autodesk Fusion para fabricación

 

/año

 

Más información (inglés)

 

Herramientas CAD y CAM avanzadas para fabricantes, operarios de máquinas, ingenieros y equipos que necesitan soluciones CAM precisas y de alto rendimiento.

 

Incluye funciones avanzadas de fabricación:

  • Mecanizado integral de 2D a 5 ejes
  • Corte, fresado, torneado y torno/fresa
  • Automatización de la fabricación
  • Inspección y sondeo de piezas
  • Posprocesadores gratuitos y editables

 

MÁS INFORMACIÓN (inglés)

Ventajas principales del uso de Fusion para el diseño de mobiliario y carpintería

Tanto si es diseñador como ingeniero de fabricación, el software de diseño de mobiliario y carpintería, como Autodesk Fusion, puede ayudarle a mejorar sus flujos de trabajo.

Ahorre tiempo y dinero

Amplíe las posibilidades de sus productos con herramientas de fabricación integradas que permiten ahorrar tiempo y dinero en tareas de chapa, simulación, electrónica y CAM, entre otras.

 

Reduzca residuos

Diseñe y edite de forma más precisa factores relacionados con los muebles o su ergonomía mediante controles paramétricos.

 

Colabore en diseños complejos

Cree formas orgánicas complejas y carpintería tradicional con herramientas completas de modelado 3D que integran cuerpos sólidos, de forma libre y de superficie.

 

Funciones principales de Fusion para el diseño de mobiliario y carpintería

Fusion se utiliza ampliamente para el diseño de mobiliario y carpintería gracias a sus funciones completas y flexibles. Estas son las cuatro funciones principales que lo convierten en una herramienta valiosa:

Diseño paramétrico

Fusion admite el modelado paramétrico para facilitar el desarrollo de diseños flexibles con parámetros y restricciones. Los diseñadores de mobiliario pueden explorar diferentes cotas y proporciones sin necesidad de reiniciar el proceso.

 

Herramientas CAM integradas

Las herramientas CAM integradas de Fusion permiten crear trayectorias para máquinas CNC directamente a partir de los modelos 3D. Esto simplifica la transición del diseño a la producción.

 

Diseño de uniones y ensamblajes

Fusion ofrece sólidas herramientas para diseñar y probar uniones y ensamblajes. En el caso de la carpintería, puede crear y simular el modo en que los componentes encajarán entre sí y se comportarán en diversas situaciones. Esto ayuda a mantener la integridad estructural y la funcionalidad de los muebles.

 

Bibliotecas de materiales y aspectos

Fusion incluye una amplia biblioteca de materiales y acabados para ayudarle a visualizar el producto final. Aplique acabados y texturas de madera realistas al modelo.

 

Desde el diseño hasta el producto terminado en Fusion

Creación de bocetos, modelado paramétrico y perfeccionamiento

Empiece a diseñar el mobiliario creando bocetos iniciales y formas aproximadas para plasmar el concepto central. A continuación, utilice el modelado paramétrico para definir las cotas y las relaciones clave, lo que permite realizar modificaciones sencillas posteriormente.

 

Perfeccione el diseño mediante la adición de detalles importantes, como las uniones, la ubicación de los accesorios y los acabados de superficies. También puede explorar diversas variaciones del diseño mediante el ajuste de parámetros sin necesidad de reconstruir el modelo desde cero, lo que aumenta la flexibilidad y la eficacia durante todo el proceso.

De los modelos 3D a los dibujos listos para el taller y las listas de materiales

Extraiga dibujos 2D del modelo 3D para utilizarlos como referencias de construcción, incluidos alzados, secciones y vistas detalladas. Genere automáticamente listas de corte de materiales y listas de materiales (BOM) basadas en los componentes y las cotas del diseño. Estos dibujos y listas de corte le ayudarán a planificar eficazmente la compra de materiales y la preparación del proceso de fabricación.

Perfeccionamiento de los cortes por CNC: trayectorias y simulaciones

Fusion ofrece integración con el mecanizado CNC y permite importar o exportar archivos CAD compatibles con máquinas CNC. Esto garantiza una transición fluida desde el diseño hasta el corte y el mecanizado. De esta forma, se mantiene la precisión y la eficacia durante todo el proceso. Puede configurar trayectorias de CNC con precisión. Para ello, especifique detalles como el orden de corte, la selección de herramientas y los parámetros de mecanizado.

 

Este nivel de control garantiza que cada paso del proceso de mecanizado siga las especificaciones del diseño, lo que se traduce en resultados de alta calidad. Antes del mecanizado real, puede ejecutar simulaciones para verificar las trayectorias de las herramientas y detectar posibles conflictos o errores. 

Precisión en las técnicas de fabricación y acabado

Utilice piezas de mecanizado CNC o componentes cortados a mano según los dibujos y las listas de corte proporcionados. A continuación, estas piezas se ensamblan conforme a las instrucciones detalladas de carpintería y montaje indicadas en el diseño.

 

Para el acabado, aplique tratamientos de superficie, acabados o revestimientos según las especificaciones del diseño. Realice comprobaciones de calidad para garantizar el cumplimiento de todos los criterios de diseño y las tolerancias antes de la entrega final o la instalación. 

Cómo está cambiando la carpintería con la integración de CAD/CAM

El software CAD/CAM integrado ayuda a agilizar las distintas fases de producción en carpintería, desde el diseño hasta la fabricación, y garantiza la precisión y la eficiencia de los requisitos de cada proyecto de diseño de mobiliario. Los bocetos y los dibujos 2D, el modelado 3D y la automatización del diseño mediante el software CAD pueden mejorar los flujos de trabajo de los diseñadores, los ingenieros y los carpinteros.

Obtenga más información sobre los tipos de procesos de mecanizado CNC para la fabricación de muebles

Dos mujeres trabajando con un ordenador

Tornos CNC y máquinas de torneado

Cree barras de madera, pilares y mucho más con un torno CNC que rota o gira los componentes de madera para eliminar material y alcanzar un diámetro y una forma específicos.

 

Creación de trayectorias para un torno CNC (inglés)
Grovemade utiliza Fusion 360 para diseñar y fabricar altavoces de madera

Fresado CNC

Diseñe muebles con tallados y cortes personalizados mediante una máquina de fresado CNC que sujeta la madera en una posición fija mientras rota las herramientas de corte para producir varias formas.

 

Fabricación avanzada con fresado CNC de 4 ejes (inglés)

Imagen por gentileza de Grovemade

Hombre trabajando con una máquina de corte láser

Máquinas láser CNC

Añada grabados de gran detalle a su diseño de mobiliario con máquinas láser CNC que utilizan un rayo láser enfocado para cortar y seccionar madera con precisión.

 

Más información sobre el software de mecanizado CNC
Personas trabajando en el taller de CNC

Enrutadores CNC

Los enrutadores CNC combinan diferentes funciones de máquinas de carpintería en un dispositivo que se puede utilizar para cortar y perforar.

 

Más información sobre la programación de CNC

Descubra cómo otros usuarios utilizan Fusion para el diseño de mobiliario

Impulsar la eficiencia en proyectos de mobiliario con Fusion

Descubra cómo Fusion proporciona a GANAS Manufacturing todas las funciones que necesita y mucho más, como CAD 2D, modelado 3D, anidación y compatibilidad con CAM y CNC.

 

Ver el vídeo

Imagen por gentileza de GANAS MFG

Grovemade crea unos altavoces de escritorio de madera inigualables

Grovemade utiliza Fusion para crear un sistema de altavoces de escritorio de atractivo diseño con una mezcla de madera de arce y nogal.

 

Ver el vídeo

Imagen por gentileza de Grovemade

Impulso del diseño adaptativo e innovador

La empresa emergente de diseño Lingrove pasó de crear guitarras y muebles de oficina sostenibles a reinventar el mobiliario del hogar.

 

Leer la historia (inglés)

Imagen por gentileza de Lingrove

Recursos de diseño de mobiliario y carpintería

Descubra cómo diseñar muebles en Fusion de principio a fin con esta serie de aprendizajes en vídeo paso a paso.

 

Si se ha cansado de utilizar más las herramientas para tareas de gestión que de creación, Fusion es la solución de diseño de mobiliario que necesita.

 

Fusion es una solución completa para el diseño de mobiliario que permite transformar bocetos en formas 3D complejas y listas para la fabricación.

 

Mejore sus procesos de diseño con el diseño paramétrico. Saque partido a la computación algorítmica para aumentar la eficiencia y la velocidad a fin de optimizar el flujo de trabajo de diseño de mobiliario.

 

Fusion simplifica el diseño de mobiliario con el modelado paramétrico, lo que permite una rápida personalización, una iteración fluida y actualizaciones automáticas, todo ello en una plataforma basada en la nube.

 

Fusion ofrece numerosas funciones que pueden ayudarle a mejorar los diseños de mobiliario y a agilizar el proceso, desde el diseño hasta la producción.

 

Preguntas frecuentes sobre el software de carpintería y diseño de mobiliario

¿Puedo usar software de diseño de mobiliario en un Mac?

Sí, Fusion se ejecuta en Mac y Windows.

¿Fusion es un software de diseño de mobiliario?

Sí, Fusion se puede utilizar para el diseño de mobiliario y carpintería. Este software permite diseñar, probar, modificar y visualizar los proyectos en 3D antes de materializarlos.

¿Cuánto cuesta el software de diseño de mobiliario?

Autodesk Fusion está disponible mediante suscripción por al año o al mes.

¿Cuál es la diferencia entre el diseño paramétrico y el diseño generativo?

El diseño paramétrico de Fusion le permite crear operaciones basadas en el historial, como extrusión, revolución, solevación y barrido, las cuales se actualizan con los cambios de diseño. El diseño generativo en Fusion (inglés) le permite explorar varios resultados listos para la fabricación que cumplen con las especificaciones de diseño y, al mismo tiempo, reducir el peso, mejorar el rendimiento y consolidar piezas mediante el diseño generativo.

¿Se puede utilizar el diseño paramétrico para muebles?

Al utilizar Fusion para crear un modelo paramétrico (inglés), los carpinteros pueden volver a evaluar las listas de corte, eliminar los gastos de fabricación innecesarios, proporcionar una representación visual a clientes y proveedores, y comprobar los parámetros en una única plataforma digital.

¿Cuál es el mejor software de modelado 3D para carpintería y diseño de mobiliario?

Fusion es un sencillo software de diseño de modelado 3D para aficionados y profesionales que ofrece funciones especializadas para diseño de mobiliario y carpintería que facilitan todas las fases del proceso de diseño y fabricación.

¿Cómo integra Fusion el modelado 3D con la preparación del mecanizado de madera CNC?

Fusion integra el modelado 3D con el mecanizado de madera CNC y permite diseñar modelos detallados y generar directamente trayectorias para máquinas CNC en la misma solución software. Esto agiliza el flujo de trabajo para que los diseños digitales se conviertan con precisión en piezas físicas de madera.

¿Qué formatos de archivo admite Fusion para la fabricación por CNC?

Entre los formatos de archivo (inglés) que incluye Fusion para la fabricación por CNC, se incluyen los siguientes:

1. Archivos de código G (.nc, .tap y .cnc): son los formatos estándar para el código de máquina CNC.
2. Archivos STEP (.step y .stp): se utilizan ampliamente para el intercambio de datos de modelos 3D.
3. Archivos IGES (.iges y .igs): se suelen usar para el intercambio de datos CAD.
4. Archivos STL (.stl): se utilizan a menudo para la impresión en 3D y el enrutamiento CNC.
5. Archivos DXF (.dxf): se utilizan para bocetos 2D y trayectorias de corte CNC.

 

¿Cómo mejora el modelado paramétrico los flujos de trabajo de diseño CAD de mobiliario?

El modelado paramétrico (inglés) mejora los flujos de trabajo de diseño CAD de mobiliario al permitir a los diseñadores ajustar fácilmente las cotas y las proporciones sin necesidad de empezar desde cero. Así, es posible experimentar rápidamente con diferentes variaciones, al mismo tiempo que se mantiene la coherencia entre los componentes. Agiliza el proceso de diseño, reduce los errores y facilita las modificaciones basadas en los comentarios de los clientes.

¿Cómo puedo personalizar los acabados y las vetas de madera en el diseño de mobiliario en Fusion?

En Fusion, puede personalizar los acabados y las vetas de madera en el diseño de mobiliario mediante los siguientes pasos:

1. Aplicar aspectos (inglés): seleccione la herramienta "Aspecto" de la barra de herramientas y elija una textura de madera de la amplia biblioteca.
2. Personalizar texturas: ajuste la escala, la rotación y la posición de la veta de madera para adaptarla a los requisitos de diseño.
3. Editar las propiedades del material: modifique las propiedades, como el brillo, la reflexividad y el color, para obtener el acabado deseado.
4. Usar texturas personalizadas: importe sus propios acabados o texturas de madera si la biblioteca por defecto no se ajusta a sus necesidades.

 

¿Puede Fusion gestionar formas complejas y diseños de muebles orgánicos?

Sí, Fusion puede gestionar formas complejas (inglés) y diseños de muebles orgánicos. Ofrece una amplia gama de herramientas para ayudarle a crear modelos complejos y de forma libre:

 

  1. Entorno de esculpido: este modo le permite empujar, tirar y manipular las formas de T-Spline para crear formas suaves y orgánicas.
  2. Modelado de subdivisiones: perfeccione fácilmente formas y superficies complejas mediante la manipulación de vértices, aristas y caras individuales.
  3. Modelado paramétrico y directo: combine métodos de modelado paramétrico y directo para ajustar de forma precisa diseños complejos.
  4. Modelado de malla: importe y edite datos de malla para incorporar patrones más detallados y complejos en los diseños.

 

¿Qué recursos están disponibles para aprender a diseñar muebles en Fusion 360 paso a paso?

Para familiarizarse con el diseño de mobiliario y carpintería en Fusion, puede encontrar una completa serie de aprendizajes en vídeo aquí.

¿Es Autodesk Fusion un software de diseño de mobiliario y carpintería gratuito?

Autodesk Fusion para uso personal (inglés) es una versión gratuita para particulares que generen menos de 1000 USD de ingresos anuales y la utilicen para proyectos caseros y no comerciales de diseño de mobiliario y carpintería. 

Ver más preguntas frecuentes