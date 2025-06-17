El modelado hidráulico impulsa el diseño del tanque de tormentas de Gijón

ACCIONA construyó el modelo hidráulico utilizando ArcGIS e InfoWorks ICM Ultimate, dos herramientas cuya integración nativa permitió al equipo pasar directamente de la base de datos GIS municipal a una simulación de trabajo sin la reintroducción manual de datos que suele dominar el tiempo de construcción del modelo.

El punto de partida fue la base de datos EMA, el registro GIS fidedigno de Gijón de la red de alcantarillado, que contiene la geometría, los atributos de las tuberías, las elevaciones de los pozos de registro y los registros de infraestructura de cientos de kilómetros de activos. Con ArcGIS como centro de datos, el equipo importó la geometría y la topología de la red directamente en InfoWorks ICM, realizando comprobaciones de calidad sistemáticas antes de comenzar con el modelado e identificando pozos de registro sin datos de elevación, tuberías con pendientes adversas y conductos sin niveles de rasante.

El área modelada abarcó 70,3 km de la red, representando el tramo de mayor riesgo y abarcando la cuenca de Hermanos Castro, la desembocadura del Río Piles y la zona costera. ArcGIS gestionó los datos de activos y el análisis espacial en todo momento, mientras que el solucionador de ondas dinámicas de InfoWorks ICM Ultimate se encargó de la simulación hidráulica, capturando la interacción entre el drenaje urbano, el caudal de canal abierto en el Piles y la influencia de las mareas en la costa de una manera que los enfoques de estado estacionario no pueden representar adecuadamente.

La calibración se basó en tres eventos de precipitación observados en enero de 2008, marzo de 2010 y mayo de 2010, incorporando el conocimiento operativo de los técnicos de la EMA que entendieron cómo se comporta la red en la práctica. El solucionador tuvo en cuenta la rugosidad específica de la tubería según el material y las pérdidas de altura piezométrica en los pozos de registro, lo que generó un modelo cuyos resultados reflejaban el comportamiento real de la cuenca bajo carga.