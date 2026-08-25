Autodesk Exchange Madrid – InfoWorks User Day

28 de septiembre de 2026 · 15:30–20:00 Hotel Meliá Avenida de América · Madrid

red de agua de una ciudad mediante un modelo digital

Innovación, casos reales y colaboración para transformar la gestión del agua

El sector del agua está evolucionando y con él, la forma de afrontar sus retos. Este encuentro reúne a profesionales con diferentes experiencias y perspectivas para compartir conocimiento, debatir sobre los desafíos actuales y descubrir nuevas oportunidades para avanzar hacia unas infraestructuras más eficientes, conectadas y resilientes.

Conecta. Comparte. Innova.

Una jornada para conocer la visión de Autodesk Water, descubrir las últimas novedades de InfoWorks y conocer cómo organizaciones del sector están aplicando estas tecnologías en proyectos reales.

 

Participa en ponencias, casos de éxito y una mesa redonda para descubrir cómo los datos y la simulación pueden contribuir a una gestión del agua más eficiente y resiliente.

planta de tratamiento de aguas residuales

¿Por qué asistir?

 

  • Descubre las novedades — Conoce las últimas novedades y las últimas novedades y el roadmap de InfoWorks
  • Casos reales — Descubre cómo otros profesionales aplican InfoWorks en sus proyectos.
  • Datos y simulación — Aprende a conectar datos y modelos para mejorar la toma de decisiones.
  • Comparte experiencias — Intercambia conocimientos y retos con otros usuarios.
  • Haz networking — Conecta con profesionales, partners y especialistas de Autodesk Water.
  • Únete a la comunidad — Forma parte de la comunidad InfoWorks en España.

Agenda

  • 15:30 – 15:45 | Bienvenida y objetivos del InfoWorks User Day
    Apertura, contexto de la jornada y objetivos.
  • 15:45 – 16:15 | Autodesk Water + InfoWorks: visión, novedades y roadmap
    Visión de Autodesk Water, evolución de InfoWorks y principales novedades, con foco en los flujos de trabajo conectados.
  • 16:15 – 17:15 | Casos de uso: la visión de las empresas consultoras
    1 hora dedicada a consultoras    , mostrando proyectos reales, retos, metodología, adopción de InfoWorks y resultados.
    3 consultoras × 15 min + 15 min de preguntas/debate.
  • 17:15 – 17:35 | Coffee Break & Networking
  • 17:35 – 18:35 | Mesa redonda: la visión de las empresas de agua
    Conversación sobre digitalización, datos, modelización y simulación para una gestión más resiliente.
    3–4 empresas de agua + moderador, priorizando el intercambio de experiencias.
  • 18:35 – 18:50 | De la conversación a la acción: próximos pasos
    Principales aprendizajes del día, innovación, comunidad y oportunidades de colaboración.
  • 18:50 – 19:00 | Cierre y conclusiones
  • 19:00 – 20:30 | Cóctel & Networking
    Espacio para continuar las conversaciones y conectar con otros profesionales del sector.

¿Nos vemos en Madrid?

Conecta con otros usuarios de InfoWorks, comparte experiencias y descubre nuevas formas de transformar la planificación, el diseño y la gestión del agua.

 

Únete al primer InfoWorks User Day en España y descubre cómo Autodesk Water, los datos y la simulación están transformando la gestión del agua.