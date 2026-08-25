Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
El sector del agua está evolucionando y con él, la forma de afrontar sus retos. Este encuentro reúne a profesionales con diferentes experiencias y perspectivas para compartir conocimiento, debatir sobre los desafíos actuales y descubrir nuevas oportunidades para avanzar hacia unas infraestructuras más eficientes, conectadas y resilientes.
Una jornada para conocer la visión de Autodesk Water, descubrir las últimas novedades de InfoWorks y conocer cómo organizaciones del sector están aplicando estas tecnologías en proyectos reales.
Participa en ponencias, casos de éxito y una mesa redonda para descubrir cómo los datos y la simulación pueden contribuir a una gestión del agua más eficiente y resiliente.
Conecta con otros usuarios de InfoWorks, comparte experiencias y descubre nuevas formas de transformar la planificación, el diseño y la gestión del agua.
Únete al primer InfoWorks User Day en España y descubre cómo Autodesk Water, los datos y la simulación están transformando la gestión del agua.