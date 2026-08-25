Una jornada para conocer la visión de Autodesk Water, descubrir las últimas novedades de InfoWorks y conocer cómo organizaciones del sector están aplicando estas tecnologías en proyectos reales.

Participa en ponencias, casos de éxito y una mesa redonda para descubrir cómo los datos y la simulación pueden contribuir a una gestión del agua más eficiente y resiliente.