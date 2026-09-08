Deje que sus proyectos de drenaje fluyan con InfoDrainage

Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
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Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
Explore nuestros vídeos de flujo de trabajo personalizados, que le guiarán por las funciones y los resultados clave en función de su experiencia.
Vea el vídeo para descubrir cómo InfoDrainage proporciona los flujos de trabajo necesarios para respaldar el proceso de diseño civil con Civil 3D e InfraWorks.
Vea el vídeo para descubrir cómo InfoDrainage se ha creado específicamente para flujos de trabajo de modelado hidráulico con el fin de realizar el diseño y el análisis de desagües.
Vídeo sobre el flujo de trabajo
Civil 3D e InfoDrainage se coordinan a la perfección para ofrecer los mejores flujos de trabajo de diseño de drenajes, todo ello dentro de un ecosistema conocido de Autodesk.
Vídeo sobre el flujo de trabajo
Dígale adiós a los dolores de cabeza a la hora de generar informes con la función Informes flexibles de InfoDrainage. Genere rápidamente informes de drenaje adaptables y que cumplan con la normativa en un abrir y cerrar de ojos.
Vídeo sobre el flujo de trabajo
InfoDrainage está conectado a la nube, lo que permite que las simulaciones de cálculo intensivo finalicen en segundos o minutos, en lugar de horas.
Ahorro de tiempo con InfoDrainage en comparación con los flujos de trabajo tradicionales
Ahorro de tiempo medio por proyecto de los clientes encuestados
Vídeo sobre el flujo de trabajo
InfoDrainage permite el diseño y el análisis sencillos y conformes de sistemas de drenaje sostenibles.
Vídeo sobre el flujo de trabajo
El asistente para diseño de redes de InfoDrainage le ayuda a generar diseños precisos más rápido, evitando retrasos.
Vídeo sobre el flujo de trabajo
Con la computación en la nube, InfoDrainage ofrece los resultados hidráulicos e hidrológicos que necesita en un abrir y cerrar de ojos.
Ahorro medio de tiempo de cálculo hidráulico e hidrológico por proyecto
Aumento de la eficiencia del análisis en la nube en el proceso de diseño general
Vaya más allá de las demostraciones predefinidas y reserve una consulta con nuestro equipo de soluciones para ver la potencia de InfoDrainage, adaptada a su proyecto y sus necesidades.