Deje que sus proyectos de drenaje fluyan con InfoDrainage

Tanto si es diseñador de sistemas de drenaje como ingeniero civil, InfoDrainage le ofrece flujos de trabajo mejorados, integrales y sencillos que se adaptan a sus necesidades.

¿Es ingeniero civil o diseñador de drenajes? Tenemos soluciones de drenaje creadas para usted

Explore nuestros vídeos de flujo de trabajo personalizados, que le guiarán por las funciones y los resultados clave en función de su experiencia.

Ingeniería civil

Ingenieros civiles

Vea el vídeo para descubrir cómo InfoDrainage proporciona los flujos de trabajo necesarios para respaldar el proceso de diseño civil con Civil 3D e InfraWorks.

 

Ver el vídeo (1:07 min.)
diseño de drenajes

Diseñadores de drenajes

Vea el vídeo para descubrir cómo InfoDrainage se ha creado específicamente para flujos de trabajo de modelado hidráulico con el fin de realizar el diseño y el análisis de desagües.

 

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Flujos de trabajo de diseño civil con InfoDrainage

civil 3d

Vídeo sobre el flujo de trabajo

Flujos de trabajo de Civil 3D

Civil 3D e InfoDrainage se coordinan a la perfección para ofrecer los mejores flujos de trabajo de diseño de drenajes, todo ello dentro de un ecosistema conocido de Autodesk.

 

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Informes flexibles

Vídeo sobre el flujo de trabajo

Informes flexibles

Dígale adiós a los dolores de cabeza a la hora de generar informes con la función Informes flexibles de InfoDrainage. Genere rápidamente informes de drenaje adaptables y que cumplan con la normativa en un abrir y cerrar de ojos.

 

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Análisis en la nube

Vídeo sobre el flujo de trabajo

Análisis en la nube

InfoDrainage está conectado a la nube, lo que permite que las simulaciones de cálculo intensivo finalicen en segundos o minutos, en lugar de horas. 

 

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Las ventajas están claras. El diseño con InfoDrainage mejora la eficiencia y la precisión.

21%

Ahorro de tiempo con InfoDrainage en comparación con los flujos de trabajo tradicionales

17 horas

Ahorro de tiempo medio por proyecto de los clientes encuestados

Flujos de trabajo de modelado hidráulico con InfoDrainage

diseño de suds

Vídeo sobre el flujo de trabajo

Diseño de SuDS/LiD

InfoDrainage permite el diseño y el análisis sencillos y conformes de sistemas de drenaje sostenibles.

 

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diseño de redes

Vídeo sobre el flujo de trabajo

Asistente para diseño de redes

El asistente para diseño de redes de InfoDrainage le ayuda a generar diseños precisos más rápido, evitando retrasos.

 

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análisis hidráulico

Vídeo sobre el flujo de trabajo

Análisis hidráulicos en la nube

Con la computación en la nube, InfoDrainage ofrece los resultados hidráulicos e hidrológicos que necesita en un abrir y cerrar de ojos.

 

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Ahorre tiempo en análisis hidráulicos e hidrológicos con InfoDrainage

Más de 4 horas

Ahorro medio de tiempo de cálculo hidráulico e hidrológico por proyecto

11%

Aumento de la eficiencia del análisis en la nube en el proceso de diseño general

Fluya con InfoDrainage

Vaya más allá de las demostraciones predefinidas y reserve una consulta con nuestro equipo de soluciones para ver la potencia de InfoDrainage, adaptada a su proyecto y sus necesidades. 