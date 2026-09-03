Taller de descubrimiento de operaciones digitales

Céntrese en sus retos operativos. Identifique qué factores contribuyen al costoso tiempo de inactividad, al trabajo repetitivo y a la lentitud en la toma de decisiones.

Dos personas estudian un modelo arquitectónico grande y transparente con intrincados detalles estructurales.

Analice su actividad operativa desde una perspectiva compartida

Sus instalaciones funcionan como un sistema conectado, pero los datos en que se sustentan a menudo no lo hacen. La información sobre la producción, los activos, las instalaciones y los procesos puede estar dispersa en diferentes sistemas, modelos y equipos, lo que dificulta detectar retos interrelacionados y complica su resolución.

Reunimos a las personas que mejor conocen sus actividades operativas, desde los responsables de operaciones y fabricación hasta los expertos en producción, mantenimiento, instalaciones y datos. Al reunir todas esas perspectivas en una misma sala durante más de dos horas, descubrimos cómo se interrelacionan los retos para poder crear una visión compartida de lo que realmente limita el rendimiento.

Juntos identificaremos y priorizaremos las oportunidades con el mayor potencial de impacto y exploraremos cómo una mejor conexión entre datos, sistemas y equipos puede favorecer la toma de decisiones más fundamentadas, una mayor eficiencia y unas operaciones más ágiles. 

¿En qué aspectos podría mejorar su actividad operativa?

Cuando la información está dispersa entre equipos y sistemas, las consecuencias pueden traducirse en tiempos de inactividad, trabajo repetitivo y lentitud en la toma de decisiones. Centraremos el taller en las áreas que generan más dificultades y que ofrecen mayores oportunidades de mejora. Cada actividad operativa es diferente. Adaptaremos el taller a sus prioridades.

Icono de un cronómetro amarillo con líneas de movimiento sobre un fondo oscuro con líneas y puntos conectados.

Reducción del tiempo de inactividad

Analice en qué aspectos la información incompleta o dispersa dificulta detectar los problemas a tiempo, entender lo que está ocurriendo y responder con rapidez.

 

Flechas circulares amarillas que indican rotación o ciclo entre dos formas geométricas transparentes.

Elimine el trabajo repetitivo

Identifique en qué casos la información dispersa hace que las personas pierdan tiempo al buscar, recrear o transferir manualmente información entre sistemas.

 

Diagrama esquemático amarillo de una conexión eléctrica de tres vías con dos ramificaciones paralelas.

Tome decisiones más rápidas y mejor fundamentadas

Descubra en qué casos la conexión de la información operativa, de activos y de modelos podría proporcionar a las personas el contexto que necesitan para actuar antes y tomar decisiones mejor fundamentadas.

 

Un hombre sonriente con una chaqueta de traje oscuro y una camisa de vestir azul claro con una camiseta blanca.

"El futuro de las operaciones está conectado. Al combinar los datos operativos, los flujos de trabajo y el rendimiento real de los activos, las organizaciones obtienen la visibilidad que necesitan para responder más rápido, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia".

Stephen Hooper, vicepresidente sénior de soluciones de operaciones de Autodesk

Espacios de trabajo de Autodesk conectados en red con equipos conectados que colaboran en diseños digitales y proyectos industriales.

Convierta una prioridad en un siguiente paso claro

Este taller, de más de dos horas de duración, ayuda a convertir los retos operativos en un plan claro y viable. Juntos, identificaremos qué factores frenan el rendimiento, nos centraremos en aquellos aspectos en los que las mejoras tendrían un mayor impacto y analizaremos cómo puede ayudar Autodesk.

Al finalizar, tendrá una visión más clara de sus retos operativos y una propuesta práctica sobre cómo seguir adelante.

Hable con los especialistas adecuados

Autodesk aúna experiencia en los ámbitos de la fabricación, las instalaciones, la optimización de procesos, la simulación, el análisis de datos, la captura de datos y mucho más. En función de sus prioridades, incorporaremos a la conversación a los especialistas y la experiencia intersectorial pertinente.

 

Actualmente estamos planificando los próximos talleres de descubrimiento y asignando la disponibilidad de los especialistas. Díganos qué desea mejorar y adaptaremos el taller a su negocio.