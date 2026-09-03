Taller de descubrimiento de operaciones digitales

Sus instalaciones funcionan como un sistema conectado, pero los datos en que se sustentan a menudo no lo hacen. La información sobre la producción, los activos, las instalaciones y los procesos puede estar dispersa en diferentes sistemas, modelos y equipos, lo que dificulta detectar retos interrelacionados y complica su resolución.

Reunimos a las personas que mejor conocen sus actividades operativas, desde los responsables de operaciones y fabricación hasta los expertos en producción, mantenimiento, instalaciones y datos. Al reunir todas esas perspectivas en una misma sala durante más de dos horas, descubrimos cómo se interrelacionan los retos para poder crear una visión compartida de lo que realmente limita el rendimiento.

Juntos identificaremos y priorizaremos las oportunidades con el mayor potencial de impacto y exploraremos cómo una mejor conexión entre datos, sistemas y equipos puede favorecer la toma de decisiones más fundamentadas, una mayor eficiencia y unas operaciones más ágiles.