Taller de descubrimiento de operaciones digitales

Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
Sus instalaciones funcionan como un sistema conectado, pero los datos en que se sustentan a menudo no lo hacen. La información sobre la producción, los activos, las instalaciones y los procesos puede estar dispersa en diferentes sistemas, modelos y equipos, lo que dificulta detectar retos interrelacionados y complica su resolución.
Reunimos a las personas que mejor conocen sus actividades operativas, desde los responsables de operaciones y fabricación hasta los expertos en producción, mantenimiento, instalaciones y datos. Al reunir todas esas perspectivas en una misma sala durante más de dos horas, descubrimos cómo se interrelacionan los retos para poder crear una visión compartida de lo que realmente limita el rendimiento.
Juntos identificaremos y priorizaremos las oportunidades con el mayor potencial de impacto y exploraremos cómo una mejor conexión entre datos, sistemas y equipos puede favorecer la toma de decisiones más fundamentadas, una mayor eficiencia y unas operaciones más ágiles.
Cuando la información está dispersa entre equipos y sistemas, las consecuencias pueden traducirse en tiempos de inactividad, trabajo repetitivo y lentitud en la toma de decisiones. Centraremos el taller en las áreas que generan más dificultades y que ofrecen mayores oportunidades de mejora. Cada actividad operativa es diferente. Adaptaremos el taller a sus prioridades.
Analice en qué aspectos la información incompleta o dispersa dificulta detectar los problemas a tiempo, entender lo que está ocurriendo y responder con rapidez.
Identifique en qué casos la información dispersa hace que las personas pierdan tiempo al buscar, recrear o transferir manualmente información entre sistemas.
Descubra en qué casos la conexión de la información operativa, de activos y de modelos podría proporcionar a las personas el contexto que necesitan para actuar antes y tomar decisiones mejor fundamentadas.
Stephen Hooper, vicepresidente sénior de soluciones de operaciones de Autodesk
Este taller, de más de dos horas de duración, ayuda a convertir los retos operativos en un plan claro y viable. Juntos, identificaremos qué factores frenan el rendimiento, nos centraremos en aquellos aspectos en los que las mejoras tendrían un mayor impacto y analizaremos cómo puede ayudar Autodesk.
Al finalizar, tendrá una visión más clara de sus retos operativos y una propuesta práctica sobre cómo seguir adelante.