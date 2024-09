For at starte med Info360 Insight skal du logge på Info360.com ved hjælp af legitimationsoplysningerne til din Autodesk Account-konto og dit firmadomænenavn. Kontrollér, at der er et gyldigt Info360 Insight-produktabonnement for dit team på din Autodesk Account-konto, og at du er tildelt rollen som administrator. Derefter kan du oprette en hub til dit team via Autodesk Account (manage.autodesk.com). Hvis der findes flere teams, kræver hvert af dem en hub. Når hubben er oprettet, og Info360 Insight er aktiveret, bliver du omdirigeret til siden Info360 Insight.

Vigtige hjælpefillinks: