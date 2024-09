Planlæg møder, opret dagsordener og overvåg deltagernes deltagelse uden problemer. Generer referater for at registrere vigtige beslutninger. Tildel handlingselementer med forfaldsdatoer til deltagere for at opnå øget ansvarlighed. Link referencer til handlingselementer for at få problemfri adgang under sessioner. Organiser opfølgningsmøder for at opretholde fremdriften i igangværende projekter.