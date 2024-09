Produktivitetsdata er baseret på en række undersøgelser rekvireret af Autodesk hos en ekstern konsulent. De syv undersøgelser af værktøjssæt sammenlignede basisversionen af AutoCAD med de specialiserede værktøjssæt i AutoCAD ved udførelse af opgaver, der hyppigt varetages af erfarne AutoCAD-brugere. Som det er tilfældet med alle ydelsestests, kan resultaterne variere alt efter maskine, operativsystem, filtre og kildemateriale. Der er gjort en stor indsats for at udføre testene så fair og objektivt som muligt, men vær opmærksom på, at dine egne resultater alligevel kan være anderledes. Produktoplysninger og -specifikationer kan ændres uden varsel. Autodesk stiller disse oplysninger til rådighed "i forhåndenværende stand" uden garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige såvel som stiltiende.