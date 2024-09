COVID-19-pandemien har sat fart i udviklingen hen imod en geografisk spredt arbejdsplads og bidraget til andre makroøkonomiske, branchemæssige, designmæssige og teknologiske trends. Få mere at vide om, hvordan dette har åbnet op for en mulighed for at nyfortolke arbejdspladsen som en dynamisk drivkraft for værdiskabelse – og se, hvorfor ledere må finde nye måder til at fremme sammenhæng og tillid, mens skiftet fortsætter.