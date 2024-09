Der Schwerpunkt der Städtebau liegt auf der Darstellung eines bestimmten städtischen Raums oder der Räume zwischen städtischen Gebäuden und Elementen. Die Architektur legt den Schwerpunkt auf das Erscheinungsbild eines Gebäudes, eines Hauses oder eines Gewerbebaus.

In der Hierarchie des Städtebaus ist die Stadtplanung die Luftaufnahme, ein Makroblick auf das, was in der Gemeinde passieren wird. Die Städtebau erfolgt ebenerdig mit einer realistischen Ansicht der Straßen, Häuserblocks und der Stadtviertel. Dagegen ist die Architektur der Mikroaspekt, ein genauer Blick auf ein bestimmtes Projekt, das in seine Umgebung passt.