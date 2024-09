Das Placemaking als Konzept der Stadtplanung nahm seinen Anfang in den 1960er-Jahren, als urbanistische Schriftsteller wie Jane Jacobs (The Death and Life of Great American Cities) und William H. Whyte (The Social Life of Small Urban Spaces) begannen, für eine fußgängerfreundliche, gesellschaftlich wertvolle Gestaltung zu werben, die mehr auf die Bedürfnisse der Menschen statt die von Verkehr und Einzelhandel ausgerichtet ist. Diese Philosophie des Architekten Jan Gehl lässt sich auf die folgende Formel bringen: Beim Placemaking kommt zuerst „das Leben, dann die Räume, dann die Gebäude“, denn „andersherum funktioniert es nie“.

In den 1970er-Jahren entwickelte sich das Placemaking bei Landschaftsarchitekten und Städteplanern zum Mainstream bei der Schaffung von Räumen mit gemischter Nutzung – z. B. Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Uferbereiche. Diese wurden so angenehm oder interessant gestaltet, dass sie die Menschen anzogen.

Beim Placemaking steht ein sozialer Ansatz für den städtischen Infrastrukturbau im Mittelpunkt. Es geht darum, den Gemeinschaftssinn zu fördern, stärkere kulturelle und wirtschaftliche Bindungen zwischen Anwohnern zu schaffen und die Infrastruktur nachhaltig (Englisch) zu gestalten, damit sie auch langfristig bestehen bleibt. Im Laufe der Jahre sind an die Stelle von Top-Down-Ansätzen neue, partizipativere Methoden getreten. So werden verschiedene Communitys bei der Gestaltung der Räume einbezogen, um letztlich deren Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden.