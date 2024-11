Kurz nach dem Aufkommen der Computergrafik wurde mit Toon Shading (auch als Cel-Schattierung bezeichnet) experimentiert, um Bilder auf verschiedene, nicht fotorealistische Weise zu rendern. Während traditionelle Schattierungstechniken mit nahtlosen Abstufungen von Schatten und Beleuchtung arbeiten, verwenden Toon Shader nur eine geringe Anzahl Volltonshader. Darüber hinaus werden beim Toon Shading Objekte und Figuren tiefschwarz umrandet. Beide Elemente tragen dazu bei, dass Toon Shading flacher und eher handgezeichnet wirkt.

In den späten 1990er- bis frühen 2000er-Jahren wurde Toon Shading bei Videospielentwicklern (Englisch) beliebter und die Technik erlebte einen Aufschwung, z. B. mit dem beliebten Multiplattform-Spiel Cel Damage. Die Animation in 3D-Modellierungssoftware (Englisch) wurde zur Norm, zeitgleich erwies sich Toon Shading als Möglichkeit für visuelle Medien, mehr vom 2D-Charme von Cel-Animation und Comics einzufangen und gleichzeitig die Vorteile des Arbeitens in 3D-Software (Englisch) zu nutzen.



Auch heute noch spielt Toon Shading eine wichtige Rolle bei Animation (Englisch) und Spieldesign, denn die Technik verleiht 3D-Grafiken den Look von alten Science-Fiction-Filmen, Comics und Mangas, der bei älteren Generationen Nostalgie weckt und gleichzeitig durch die retromoderne, coole Ästhetik ein jüngeres Publikum anspricht. Zu den beliebten Beispielen der jüngeren Zeit gehören die Marvel-Serie What If...? und der Film Spider-Man: Across the Spider-Verse von Sony Pictures.