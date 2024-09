Die Autodesk-Software für das Lieferkettenmanagement revolutioniert diesen Prozess: Das Product Lifecycle Management (PLM) und das Produktdatenmanagement (PDM) (Englisch) werden in die Cloud verlagert und dort zentralisiert. So können alle Teammitglieder und Partner von jedem beliebigen Gerät aus auf die Lieferanten- und Produktdaten zugreifen. Alle Änderungen an den Daten werden in Echtzeit umgesetzt. Die Zusammenarbeit der Teams wird dadurch effektiver und effizienter. Es kommt zu weniger Fehlern, die Produktentwicklung wird beschleunigt und die Produkte kommen schneller auf den Markt. Autodesk-Software für das Lieferkettenmanagement bietet eine zentrale Datenquelle für Produkt- und Lieferkettendaten.

Die Cloudlösung Fusion Manage mit Upchain für PLM und PDM bringt alle Akteure in der Lieferkette zusammen – Teams, Lieferanten, Kunden – und bietet ihnen einen umfassenden Überblick auf der Grundlage aller Datenquellen. Von jedem beliebigen Gerät aus sind aktualisierte Echtzeitdaten aus einer zentralen Datenquelle abrufbar. Die offene API von Fusion Manage mit Upchain ermöglicht ein offenes System. Es kann Daten aus zahlreichen CAD-Quellen und aus vor- und nachgelagerten Prozessen integrieren, z. B. aus den Systemen für Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM). Alle Personen mit Zugriffsrechten können beispielsweise die Konstruktionsentwürfe aus umfangreichen CAD-Modellen überprüfen (sogar ohne CAD-Lizenz), Stücklisten und Statusänderungen im Lebenszyklus betrachten und Arbeits- oder Änderungsaufträge erstellen. Bei Änderungen an den Produktdaten warnt die Software die Anwender durch Benachrichtigungen in Echtzeit.

Als Softwarelösung für das Lieferkettenmanagement bietet Autodesk das Produkt Prodsmart an, eine Software für Produktionsmanagement und Produktionsablaufverfolgung. Über ein Echtzeit-Dashboard, das den gesamten Produktionsablauf verfolgt und analysiert und das über jedes beliebige Gerät aufgerufen werden kann, können die Anwender Materialien, Teams und Maschinen planen und verwalten. Das System liefert Einblicke in die Produktion, z. B. in unvorhergesehene Kosten, und bietet die Möglichkeit, die Maschinenwartung zu verfolgen und zu planen. Auf diese Weise entsteht weniger Ausschuss, die Kosten werden gesenkt und die Lieferzeiten verkürzt. Durch die Arbeitsablaufvisualisierung lassen sich Engpässe erkennen, um die Produktivität der Fertigungsunternehmen kontinuierlich zu verbessern. Mit den Teamressourcen-Funktionen lässt sich steuern, wer was wo wann und wie tut, um den Schichtplan der Arbeitskräfte an den Bedarf in der Produktion anzupassen.

Mit der Autodesk-Software für das Lieferkettenmanagement lassen sich Lieferkettendaten für Konstruktion und Fertigung detailliert verwalten. Für die dann folgenden Phasen im Lieferkettenmanagement – Vertrieb und Verkauf – wird diese Software jedoch nicht eingesetzt.