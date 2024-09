ERP (Enterprise Resource Planning) ist ein Nachverfolgungssystem, das dazu dient, Geldmittel, Rohmaterialien, Produktionskapazitäten und alle zugehörigen Status an zentraler Stelle zu konsolidieren. Diese Systeme sind äußerst umfangreich und decken alle Aspekte ab, die für den Betrieb eines Unternehmens erforderlich sind. Es handelt sich dabei also um extrem leistungsfähige Werkzeuge, die allerdings sehr teuer sind und viel Zeit benötigen, bis sie einsatzbereit sind. Außerdem erfordern sie regelmäßige Pflege, um sie stets an den jeweiligen Geschäftsbetrieb anzupassen und aktuell zu halten.

Prodsmart weist die wichtigsten Aspekte eines ERP-Systems auf, die besonders für die Produktion und Fertigung relevant sind. So wird das Management effektiver gestaltet, ohne Benutzer mit übermäßigem Aufwand und zahlreichen Datenpunkten zu überfordern.