Software für die Leiterplattenfertigung

Der Bibliothekseditor in Fusion bietet eine nahtlose und effiziente Lösung für die Verwaltung und Organisation von Komponentenbibliotheken. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der leistungsstarken Bearbeitungsfunktionen können Konstrukteure Bibliotheken mühelos erstellen, ändern und freigeben und so den Entwurfsprozess optimieren. Der Paket-Editor enthält alle IPC-kompatiblen Vorlagen, mit denen Sie Ihren Grundriss und Ihr zugeordnetes 3D-Modell in kürzester Zeit entwickeln können. Dieses robuste Verwaltungstool ermöglicht es Konstrukteuren, eine umfangreiche Komponentensammlung zu verwalten und dank des integrierten Komponenten-Repositorys Zeiteinsparungen zu realisieren.