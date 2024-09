Eine Design and Make Platform umfasst integrierte Softwarelösungen in der Cloud, mit denen Anwender praktisch unbegrenzt entwerfen, fertigen und bereitstellen können: von neuen Gebäuden und Infrastrukturen bis hin zu Produkten sowie Produktionen in der Medien- und Unterhaltungsbranche. Design and Make Platforms ermöglichen die optimale Nutzung von Daten und die Vernetzung von Projektarbeitsabläufen. Dadurch können Unternehmen bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit über den gesamten Projektlebenszyklus liefern.

Eine Design and Make Platform dient als zentrale Datenquelle mittels Cloud-basierter Software. Durch die Schaffung eines kollaborativen Ökosystems ohne Datensilos können Teams mit denselben digitalen Modellen arbeiten und so nahtlose End-to-End-Arbeitsabläufe sicherstellen. Dadurch werden Arbeitsweisen in kreativen Branchen wie Architektur, Ingenieur- und Bauwesen und Betrieb (AECO), Konstruktion und Fertigung (D&M) sowie Medien und Unterhaltung (M&E) optimiert.

Eine Design and Make Platform bietet allen Beteiligten von Anfang bis Ende eine einheitliche Datenerfahrung. Ob beim Bau eines Hochhauses, bei der Herstellung neuer Produkte oder bei der Medienproduktion – die Arbeit mit cloudbasierten Werkzeugen ermöglicht Automatisierungen und liefert wertvolle Einblicke, die in jeder Phase bessere Entscheidungen ermöglichen. Design and Make Platforms verbinden digitale und physische Prozesse in der Cloud, um Bauobjekte, Produkte und Erfahrungen zu schaffen, die unser Leben, unsere Arbeitsweise und unsere Freizeit verändern.