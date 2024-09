Autodesk Fusion Team

Software für die Zusammenarbeit in der Cloud ermöglicht es Benutzern, gemeinsam an Dokumenten und anderen Dateitypen zu arbeiten, die möglicherweise außerhalb der Unternehmensfirewall oder extern gespeichert werden. Die Zusammenarbeit in der Cloud erfolgt, wenn ein Benutzer eine Datei online erstellt bzw. hochlädt und dann den Zugriff für andere Personen freigibt.