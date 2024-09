Autodesk Fusion für Start-up-Unternehmen

Der Teilnehmer bestätigt und garantiert, dass die im Rahmen seiner Bewerbung für das Autodesk-Programm eingereichten Informationen zum Zeitpunkt der Übermittlung korrekt und zutreffend sind. Autodesk behält sich das Recht vor, einen Teilnehmer jederzeit ohne vorherige Ankündigung vom Programm auszuschließen oder zu entfernen, wenn der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Übermittlung die Teilnahmekriterien des Programms nicht erfüllt oder sich nicht an die hier verfügbaren Autodesk-Nutzungsbedingungen hält. Die Beurteilung erfolgt im alleinigen Ermessen von Autodesk.





Teilnehmer, die für das Programm ausgewählt wurden, können sich nach Abschluss des Programms oder nach einem Ausschluss aus dem Programm nicht erneut bewerben. Das Programm steht nur Unternehmen zur Verfügung, die aufgrund der Berechtigungskriterien zur Teilnahme an dem Programm berechtigt sind. Das Programm wird nicht für alle Unternehmen und nicht in allen Ländern angeboten; die Verfügbarkeit kann variieren.

Der Zugriff auf Autodesk-Software und/oder cloudbasierte Dienste, die über das Programm bereitgestellt werden, unterliegt der Annahme und Einhaltung der Autodesk-Nutzungsbedingungen. Je nach Software oder Service, Sprache und/oder Region stehen möglicherweise nicht alle Leistungen zur Verfügung.





Autodesk behält sich vor, unverbindliche Preisempfehlungen, Produktangebote sowie Produkt- und Servicespezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr.





Die Preise dienen lediglich der Orientierung. In der UPE nicht berücksichtigt sind Steuern oder Währungsausgleich. Der tatsächliche Verkaufspreis wird vom Fachhändler festgelegt und unterliegt Kursschwankungen. Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter von Autodesk oder einen Fachhändler, um die genauen Preise für Ihre Region in Erfahrung zu bringen.

„Teilnehmer“ sind alle Unternehmen, die aufgrund der Berechtigungskriterien zur Teilnahme an dem Programm berechtigt sind oder derzeit daran teilnehmen.





„Programm“ ist das Programm „Fusion 360 für Start-up-Unternehmen“.