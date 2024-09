Wenn Sie Lehrkraft oder IT-Administrator/Laborleiter sind und normalerweise Autodesk-Software in einem Labor oder Klassenzimmer bereitstellen können, stehen Ihnen außerdem die folgenden Optionen für die Gewährung von Fernzugriff für Ihre Schüler und Studenten zur Verfügung:

Unsere Mehrplatz-Einzellizenzen für Bildungseinrichtungen sind ideal für kleinere Bildungseinrichtungen, bei denen nur wenige Benutzer Zugriff auf Autodesk-Produkte benötigen. Für ihre Ausführung ist keine Netzwerkverbindung erforderlich, und sie können mit einer einzigen Seriennummer auf bis zu 1.250 Computern oder anderen Geräten installiert, registriert und aktiviert werden. Diese Lösung ist vor allem für Bildungseinrichtungen sinnvoll, die ihren Schülern und Studenten Windows- oder Mac-Geräte mit vorinstallierter Autodesk-Software bereitstellen möchten.

Im Fall der tatsächlichen Nutzung von Klassenzimmern/Laboren können IT-Administratoren/Laborleiter, die die Einrichtung von Autodesk-Software in solchen Umgebungen verwalten, Netzwerklizenzen weiterhin kostenlos herunterladen und installieren, um zahlreichen Einzelpersonen in verschiedenen Klassenzimmern Zugriff darauf zu gewähren. Eine Netzwerklizenz für Bildungseinrichtungen autorisiert die gleichzeitige Verwendung von Autodesk-Produkten durch bis zu 3.000 Benutzer, die mit einem Servernetzwerk verbunden sind. Die Produkte können auf beliebig vielen Computern installiert werden, jedoch kann ein Produkt nur auf so vielen Computern gleichzeitig ausgeführt werden, wie Lizenzen verfügbar sind.