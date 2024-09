Die Idee für das in Flint im US-Bundesstaat Michigan ansässige Start-up-Unternehmen Kuhmute (ausgesprochen wie das englische Wort „commute“) kam auf, als Mitbegründer und CEO Peter Deppe einen unübersehbaren Nebeneffekt der wachsenden Beliebtheit von Elektrorollern bemerkte: Diese Kurzstreckenfahrzeuge stellen die Bürgersteige in der ganzen Stadt zu. Kuhmute bietet Organisation und betriebliche Unterstützung für Mikrofahrzeuge in Form eines Netzes von Ladestationen, an denen z. B. Elektroroller, E-Bikes, Rollstühle und Zustellroboter geparkt und aufgeladen werden können.

Mithilfe von Fusion 360 und der Zusammenarbeit in der Cloud aktualisiert und optimiert das Kuhmute-Team laufend die Stationen des Unternehmens, um sie stabiler und zuverlässiger zu machen. Die benutzerfreundliche Technologie ermöglicht es ihnen, sich auf die schnelle Ideenfindung und auf Iterationen zu konzentrieren, etwa bei der Ermittlung, was wie gebaut werden soll, bei der gemeinsamen Nutzung und Zusammenarbeit an Hardware und elektrischen Komponenten und bei der Übertragung von Konstruktionen an 3D-Drucker, um Prototypen zu fertigen. Dank des „digitalen Fadens“ von Fusion 360, der sich durch den Fertigungsprozess zieht, kann Kuhmute Zeit und Ressourcen sparen, Fertigungskosten senken und nachhaltiger arbeiten.