Legacy-Software? Gehört der Vergangenheit an!

Ihr Wechsel zu Autodesk

Die moderne Plattform für Planung, Entwurf, Bau und Instandhaltung von resilienter Verkehrsinfrastruktur der Zukunft.

Ein Zug fährt über eine Brücke und überquert einen großen Fluss. Im Hintergrund sind Berge und eine wunderschöne grüne Landschaft zu sehen.

Die Zukunft widerstandsfähiger Infrastruktur ist Interoperabilität.

Im Rahmen von Verkehrsprojekten werden mehr Daten als je zuvor erzeugt – lassen Sie nicht zu, dass geschlossene Legacy-Software diese isoliert und deren Verwaltung erschwert. Autodesk vernetzt Ihre Mitarbeiter, Daten und Prozesse auf einer offenen, interoperablen Plattform, einschließlich Cloud-Zusammenarbeit und KI-gestützter Funktionen, die auf moderne Infrastruktur ausgelegt sind. Dadurch können Sie resiliente, zukunftsfähige Anlagen entwerfen und bauen, die die Zeit überdauern.

Sich von Legacy-Software zu trennen, ist eine große Entscheidung. Wir haben Unternehmen und Behörden weltweit geholfen, die Umstellung erfolgreich zu gestalten, und unterstützen auch Sie gerne dabei. Ihre Teams bleiben derweil gewohnt produktiv und Ihre Projekte auf Kurs.

Führungskräfte aus dem Verkehrswesen sind sich einig: Interoperabilität ist mit Blick auf widerstandsfähige Infrastruktur nicht länger optional.

85 %

sagen, dass die Konvergenz von BIM und GIS für das Projektmanagement unerlässlich ist.

83 %

sind der Ansicht, dass Interoperabilität zu besserer Zusammenarbeit beiträgt.

84 %

sind der Meinung, dass unzureichende Daten die Projektabwicklung beeinträchtigen.

* Quelldaten anzeigen
* Quelldaten ausblenden

Warum führende Verkehrsunternehmen umsteigen

60 % der Organisationen in der Verkehrsbranche berichten von erheblichen Fortschritten bei der digitalen Transformation als Grundlage für Interoperabilität – verlieren Sie nicht den Anschluss!

Leitfaden: Warum sich Eigentümer von Verkehrsanlagen für Autodesk entscheiden

Warum sich Eigentümer von Verkehrsanlagen für Autodesk entscheiden

Informieren Sie sich darüber, wie Eigentümer von Verkehrsanlagen ihre Teams und Daten vernetzen, die Planbarkeit von Projekten optimieren und bessere Entscheidungen über den gesamten Objektlebenszyklus hinweg treffen.

Jetzt herunterladen
Warum beratende Ingenieure auf Autodesk umsteigen

Warum beratende Ingenieure auf Autodesk umsteigen

Erfahren Sie, wie beratende Ingenieure die Koordination verfeinern, Nacharbeiten reduzieren, die Entscheidungsfindung beschleunigen und die Projektabwicklung besser skalieren.

Jetzt herunterladen

Wie Autodesk die Bauausführung verbessert

Steigen Sie reibungslos von Ihrer Legacy-Software auf Autodesk um – dank eines personalisierten Implementierungsplans.

Die Einrichtung Ihrer alten Software mag kompliziert gewesen sein, der Wechsel zu Autodesk ist es nicht. Setzen Sie sich mit unserem Team in Verbindung, um Autodesk mit Ihren aktuellen Technologien und Arbeitsabläufen zu vergleichen, die richtigen Lösungen für Ihre Anforderungen zu ermitteln und einen klaren Weg für den Umstieg zu entwickeln, während Ihre Projekte weiter voranschreiten.
 