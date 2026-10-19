Im Rahmen von Verkehrsprojekten werden mehr Daten als je zuvor erzeugt – lassen Sie nicht zu, dass geschlossene Legacy-Software diese isoliert und deren Verwaltung erschwert. Autodesk vernetzt Ihre Mitarbeiter, Daten und Prozesse auf einer offenen, interoperablen Plattform, einschließlich Cloud-Zusammenarbeit und KI-gestützter Funktionen, die auf moderne Infrastruktur ausgelegt sind. Dadurch können Sie resiliente, zukunftsfähige Anlagen entwerfen und bauen, die die Zeit überdauern.

Sich von Legacy-Software zu trennen, ist eine große Entscheidung. Wir haben Unternehmen und Behörden weltweit geholfen, die Umstellung erfolgreich zu gestalten, und unterstützen auch Sie gerne dabei. Ihre Teams bleiben derweil gewohnt produktiv und Ihre Projekte auf Kurs.