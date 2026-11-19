Alle Neu- und Bestandskunden, die ihren Vertrag mit Jahreslaufzeit für Autodesk Fusion vor dem 28. Januar 2027 abschließen oder verlängern, erhalten zur Markteinführung Zugriff auf die Funktionen von Fusion Professional und sichern sich gleichzeitig den Preis von 680 USD (UVP**) pro Jahr für zwei Jahre. Die zweijährige Preisgarantie beginnt mit dem Datum des qualifizierenden Kaufs bzw. der qualifizierenden Verlängerung. Kunden, die sich 2026 qualifizieren, haben somit bis zu ihrer entsprechenden Verlängerung im Jahr 2028 einen garantierten Preis, Kunden, die sich im Januar 2027 qualifizieren, bis zu ihrer entsprechenden Verlängerung im Januar 2029. Dieses Angebot endet am 27. Januar 2027.

Die oben genannten Angebote sind in allen Ländern verfügbar, in denen Autodesk Fusion angeboten wird, und gelten nicht, soweit sie gesetzlich verboten oder eingeschränkt sind. Der Angebotszeitraum entspricht den obigen Angaben, sofern Autodesk ihn nicht ändert oder verlängert. Autodesk behält sich das Recht vor, dieses Angebot jederzeit und ohne Vorankündigung zu beenden, auszusetzen oder zu ändern.

Alle Neu- und Bestandskunden, die ihren Vertrag mit Jahreslaufzeit für Autodesk Fusion for Design oder Fusion for Manufacturing vor dem 28. Januar 2027 abschließen oder verlängern, erhalten zur Markteinführung Zugriff auf die Funktionen von Fusion Enterprise und sichern sich gleichzeitig den Abonnementpreis von 2.040 USD (UVP**) pro Jahr für zwei Jahre. Die zweijährige Garantie des Abonnementpreises beginnt mit dem Datum des qualifizierenden Kaufs bzw. der qualifizierenden Verlängerung. Kunden, die sich 2026 qualifizieren, haben somit bis zu ihrer entsprechenden Verlängerung im Jahr 2028 einen garantierten Preis, Kunden, die sich im Januar 2027 qualifizieren, bis zu ihrer entsprechenden Verlängerung im Januar 2029. Dieses Angebot endet am 27. Januar 2027.

Das oben genannte Angebot ist in allen Ländern verfügbar, in denen Autodesk Fusion for Design oder Fusion for Manufacturing angeboten wird, und gilt nicht, soweit es gesetzlich verboten oder eingeschränkt ist. Der Angebotszeitraum entspricht den obigen Angaben, sofern Autodesk ihn nicht ändert oder verlängert. Autodesk behält sich das Recht vor, dieses Angebot jederzeit und ohne Vorankündigung zu beenden, auszusetzen oder zu ändern.

*Andere Fusion-Angebote als Autodesk Fusion, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions, Fusion for Product Design, Fusion for Manufacturing sowie jede Version von Fusion, die mit einem anderen Autodesk-Produkt gebündelt ist (z. B. Fusion with Moldflow), sind von diesem Angebot ausgeschlossen.

**Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von Autodesk dient ausschließlich zu Schätzzwecken. Die UVP enthält keine Steuern und keine Währungsanpassungen. Der tatsächliche Verkaufspreis unterliegt Währungsschwankungen. Den genauen Preis für Ihre Region erfahren Sie von Ihrem Autodesk Ansprechpartner oder Reseller.

***Andere Fusion-Angebote als Autodesk Fusion for Design oder Fusion for Manufacturing, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions sowie jede Version von Fusion, die mit einem anderen Autodesk-Produkt gebündelt ist (z. B. Fusion with Moldflow), sind von diesem Angebot ausgeschlossen.