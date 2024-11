„ACWA je zkratka pro autonomní zařízení na čistou vodu,“ říká Jean-François Guiderdoni, výkonný ředitel společnosti ACWA Robotics. „Délka potrubí, které přivádí čistou vodu do budov, domů a firem po celém světě, je 40 milionů kilometrů. Průměrně se ztrácí 20 až 40 % vody, kterou tento páteřní kanál distribuce vody nese. To je obrovské množství a souvisí to se stavem potrubí.“

Vodárenské společnosti tak musí obnovit, opravit a vyměnit více potrubí, aby se situace zlepšila a docházelo k menším ztrátám vody. Ale Guiderdoni říká: „Vzhledem k tomu, že instalace veškeré této infrastruktury byla provedena již dávno a leží pod zemí, neví se přesně, kde a kdy by se měla obnovovat.“

Aby mohla společnost ACWA Robotics poskytovat provozovatelům vodovodních systémů potřebné informace, stala se průkopníkem ve vývoji kloubového modulárního robota, který se v kilometrech potrubí dokáže sám pohybovat, aniž by přitom bylo nutné přerušit dodávky vody. Ohýbá se a otáčí a díky tomu a svým mnoha senzorům zaznamenává údaje, aby bylo možné stanovit slabá místa a místa úniků a obecněji identifikovat potenciální problémová místa s cílem pomoci společnostem přijmout účinná opatření.