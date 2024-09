Dessin d’architecture

Le logiciel Revit d’Autodesk aide les architectes à gérer l’ensemble du cycle de vie du projet en intégrant toutes les disciplines d’architecture, d’ingénierie et de construction dans un environnement de modélisation unifié, pour des projets plus efficaces et rentables.

En outre, les équipes de projet peuvent travailler ensemble à tout moment et où qu’elles soient avec Revit grâce à BIM Collaborate Pro, une solution de collaboration et de gestion des données puissante et sécurisée basée sur le cloud.