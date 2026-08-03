Le programme dédié aux prestataires de services de formation (anglais) (MTP) pour les membres est une collaboration entre Autodesk et les dirigeants nationaux des principaux syndicats nord-américains. Le programme dédié aux prestataires de services de formation pour les membres est également disponible pour les syndicats et associations professionnelles mondiaux qualifiés. Cette initiative concerne le personnel en charge de l’élaboration des programmes de formation des membres. Ce programme est géré par ThinkEDU LLC, notre distributeur partenaire de formation agréé responsable du soutien aux organisations de membres qui forment, évaluent et certifient leurs adhérents.

Pour plus d’informations sur notre programme, y compris les avantages, la FAQ et les modalités d’inscription, consultez lapage du programme dédié aux prestataires de services de formation pour les membres de notre distributeur.