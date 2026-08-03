Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Découvrez le point de vue (site Web É.-U.) et les recherches (site Web É.-U.) de leaders du secteur sur la manière dont la transformation numérique stimule la résilience des entreprises, la durabilité et la gestion des talents.
Découvrez comment le Local 467 forme chaque année des centaines d’apprentis sur la plateforme Autodesk dans ce secteur en forte demande et en évolution rapide.
Le programme dédié aux prestataires de services de formation (anglais) (MTP) pour les membres est une collaboration entre Autodesk et les dirigeants nationaux des principaux syndicats nord-américains. Le programme dédié aux prestataires de services de formation pour les membres est également disponible pour les syndicats et associations professionnelles mondiaux qualifiés. Cette initiative concerne le personnel en charge de l’élaboration des programmes de formation des membres. Ce programme est géré par ThinkEDU LLC, notre distributeur partenaire de formation agréé responsable du soutien aux organisations de membres qui forment, évaluent et certifient leurs adhérents.
Pour plus d’informations sur notre programme, y compris les avantages, la FAQ et les modalités d’inscription, consultez lapage du programme dédié aux prestataires de services de formation pour les membres de notre distributeur.
Découvrez comment Chicago Pipefitters Local 597 forme chaque semaine plus de 800 apprentis sur la plate-forme quai Revit. Il travaille en partenariat avec plus de 400 sous-traitants signataires, dont Mechanical Inc. un client d’Autodesk.
Avec nos partenaires de formation visionnaires, nous voulons contribuer à créer un monde meilleur pour tous. La certification de formateur Autodesk est possible à obtenir en remplissant certaines conditions réalistes. Le statut d'ACI offre des avantages tangibles et immédiats : vous développez votre expertise, vous vous assurez des sources de revenus futures, vous attirez de nouveaux clients durables et vous pérennisez votre activité.
Chez Autodesk, nous nous engageons à inspirer vos étudiants et enseignants et à leur permettre d'acquérir les compétences, l'expérience pratique et les qualifications nécessaires afin de concevoir et de créer un monde meilleur pour tous.
Faites progresser votre carrière dans le domaine de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction en mettant en avant votre connaissance des outils de CAO et de BIM.