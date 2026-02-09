La trame de la réalisation cinématographique

Logiciels de gestion de production : donner vie à des visions créatives

Comblez le fossé entre la production et les flux de travail afin que les équipes puissent travailler ensemble plus efficacement.

L’écran du logiciel Flow Capture affiche la collaboration en temps réel avec des séquences annotées, des vidéos et des commentaires des participants.
Le logiciel Flow Capture offre des possibilités de collaboration en temps réel.

Qu’est-ce que la gestion de la production cinématographique?

La gestion de la production dans le secteur des médias et du divertissement est le processus de planification, de suivi et de gestion de la logistique et des actifs d’un projet créatif, depuis les phases de préproduction jusqu’à la livraison finale. Cela implique la création et l’optimisation des calendriers, le suivi du développement des actifs et des ressources, l’attribution des tâches, la gestion des budgets des projets, ainsi que la révision et l’approbation des contenus créatifs.

Cinéastes sur le plateau en train de visionner des séquences
Pendant le tournage, l’équipe sur le plateau peut utiliser des logiciels de gestion de production pour diffuser les séquences de la caméra dans le nuage afin qu’elles puissent être visionnées par les membres de l’équipe hors site.

Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion de production?

Les logiciels de gestion de production sont utilisés par les réalisateurs, les producteurs, les superviseurs, les artistes de postproduction et d’autres professionnels pour faciliter chaque étape du processus de production cinématographique, du développement initial à la livraison finale. Ces outils peuvent améliorer considérablement les aspects organisationnels de la budgétisation, de la programmation et de la gestion des ressources, tout en offrant des capacités de révision créative (site Web É.-U.) entre le personnel sur le plateau et les monteurs de postproduction hors site et les artistes d’effets visuels (site Web France).

Les outils de gestion de la production cinématographique d’Autodesk vont encore plus loin, en offrant des capacités alimentées par l’IA qui mettent à jour de manière dynamique les calendriers de production et l’affectation des ressources à mesure que des changements surviennent. Ils offrent également des révisions créatives en temps réel de la caméra au nuage (site Web France) avec de puissants outils d’annotation et une collaboration à distance facile afin que les équipes de production et de postproduction restent alignées.

Un collage d’actifs multimédias remplit l’écran
Flow Production Tracking crée de nouveaux flux de travail étendus pour la collaboration tout au long du cycle de production.

Solutions pour les équipes créatives

Les logiciels de gestion de production tels qu’Autodesk Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) permettent aux studios de suivre sans difficulté le rythme effréné de la production. Les capacités avancées de gestion de la production fournissent aux équipes les outils dont elles ont besoin pour suivre, gérer et analyser les données, les médias et les ressources du projet dans un environnement centralisé et connecté au nuage tout au long du pipeline.

Avec Autodesk Flow Capture (anciennement Moxion), les équipes de production disposent d’un outil infonuagique puissant pour la révision des épreuves de tournage numériques qui rationalise la collaboration. Ses outils éprouvés dans le secteur accélèrent les flux de travail de révision et permettent aux équipes créatives de fournir des résultats de haute qualité avec des retours d’information rapides et efficaces. Spécialement conçu pour répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité dans le secteur des médias et du divertissement, Flow Capture offre également une suite de fonctionnalités de sécurité robustes qui aident les équipes à collaborer en toute confiance, sans compromettre l’agilité créative.

Logiciels de gestion de production Autodesk

Flow Production Tracking

Jeu d'outils de suivi de la production et de la révision pour les équipes d'animation, de jeux et d'effets visuels

Flow Capture (anciennement Moxion)

Des outils infonuagiques puissants et sécurisés, pour les épreuves de tournage et la révision, conçus pour l'animation, les effets visuels et les jeux vidéo

Media & Entertainment Collection

Adaptez les capacités de rendu et de simulation de votre studio en fonction de vos besoins et fournissez à vos artistes de puissants outils de modélisation et d’animation

Fonctionnalités des logiciels de gestion de production cinématographique

Les fonctionnalités des logiciels de gestion de production cinématographique aident les créateurs et les équipes de tournage à rester connectés et informés grâce à un accès en temps réel aux séquences, à des révisions collaboratives des médias et à des modifications instantanées des calendriers et des budgets de production.

Une fille entre dans une grange dans une scène modifiée avec Autodesk Flow Capture

Épreuves de tournage avancées

La technologie « De la caméra au nuage » que l’on trouve dans les outils de production cinématographique comme Flow Capture permet aux équipes de tournage d’accéder aux séquences immédiatement après le tournage et de collaborer en temps réel sur les sites et sur les plateaux. Cette collaboration globale efficace permet une prise de décision créative rapide, réduisant ainsi le besoin de reprises.

Tablette montrant une interface de production vidéo avec une scène futuriste.

Révision en temps réel

Les solutions de révision en temps réel telles que Flow Capture Rooms permettent aux équipes de production et de postproduction de faciliter des sessions de révision en direct entièrement synchronisées pour une prise de décision immédiate, ou de partager de manière dynamique des découpes avec filigrane en toute sécurité dans le nuage pour recueillir les commentaires des principaux approbateurs à leur convenance. Les espaces peuvent être enregistrés, rouverts et mis à jour pour être utilisés tout au long de la production.

Deux acteurs filmés sur l’eau pendant une tempête

Suivi de projet en temps réel

Les outils de gestion de la production cinématographique comme Flow Production Tracking permettent de suivre chaque étape d’un projet, y compris les prises de vue, les actifs et les échéances des tâches, en temps réel, le tout à partir d’un environnement infonuagique.

Équipe discutant du montage et de la révision d’un film dans un studio de médias et de divertissement

Programmation et planification des ressources

Flow Production Tracking offre une programmation complète de chaque étape du flux de travail de production cinématographique, ainsi qu’une programmation générative alimentée par l’IA qui automatise la création de calendriers en fonction de variables changeantes. Les outils de planification des ressources de ce logiciel vous permettent d’allouer et d’ajuster de manière dynamique les ressources pour vous aider à livrer les projets dans les délais et les budgets impartis.

 

Un loup et une femme sur une motoneige s’éloignant d’une montagne enneigée

Logiciels de gestion de production tout au long du processus de production

Les logiciels de gestion de production sont utilisés par de nombreuses personnes impliquées dans la production cinématographique, des producteurs et des réalisateurs aux monteurs et aux superviseurs d’effets visuels.

L’utilisation d’outils tels que Flow Production Tracking et Flow Capture peut améliorer considérablement la productivité tout au long des étapes de production. Au cours des premières phases de développement, les assets tels que les scripts, les scénarimages, les illustrations conceptuelles et d’autres fichiers sont stockés de manière centralisée dans le nuage afin que tous les membres de l’équipe puissent accéder aux dernières versions, partager des idées et collaborer facilement.

Pendant la préproduction, ces outils de production cinématographique aident les équipes à créer des calendriers et des budgets, et à suivre les assets tels que les photos de repérage des emplacements, les fichiers de conception et d’autres documents afin que tout le monde dispose des informations les plus récentes. Les outils automatisés de programmation et de budgétisation réduisent les tâches manuelles fastidieuses et facilitent des mises à jour précises.

Pendant le tournage, l’équipe sur le plateau peut utiliser un logiciel de production cinématographique pour diffuser les séquences de la caméra dans le nuage afin qu’elles puissent être visionnées par les membres de l’équipe hors site. Cela permet également de démarrer la phase de postproduction alors que le tournage est toujours en cours.

Tout au long du tournage et de la postproduction, le logiciel de suivi de la production peut être utilisé pour gérer et mettre à jour les calendriers à mesure que des changements surviennent, gérer les budgets et suivre les assets tels que les différentes versions et prises de vue au fur et à mesure de leur progression dans le pipeline.

Avantages des logiciels de gestion de production

Augmentez la productivité et améliorez la collaboration afin de pouvoir livrer vos projets en toute confiance, dans les délais et les budgets impartis.

Production accélérée

Centralisez les assets et les flux de travail du projet dans un environnement infonuagique unique pour suivre facilement chaque étape du projet en temps réel.

 

Planification et programmation dynamiques des ressources

Avec un logiciel de suivi de la production, vous pouvez facilement identifier où les artistes sont surchargés ou sous-utilisés et ajuster les ressources pour optimiser les performances de l’équipe, réduire les temps d’arrêt et livrer les projets dans les délais et le budget impartis.

 

Continuité des activités

Utilisez les informations de production pour suivre et visualiser les données clés de production dans un environnement centralisé afin de prendre plus rapidement les décisions commerciales importantes.

 

Collaboration améliorée

Révisez, annotez et itérez facilement les assets dans leur contexte et en haute résolution grâce à de puissants outils de révision pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

 

Création en toute confiance

Restez créatifs grâce à des intégrations transparentes avec les meilleurs outils de création de contenu du secteur.

 

Découvrez comment nos clients utilisent les logiciels de gestion de production Autodesk

Une femme vêtue d’une armure médiévale.

AMAZON STUDIOS

Un effort mondial pour recréer la Terre du Milieu

Pour assembler près de 10 000 plans d’effets visuels avec des séquences filmées en direct pour Les Anneaux de Pouvoir, Amazon a créé un pipeline personnalisé alimenté par Autodesk Flow Production Tracking et Flow Capture.

Lire le témoignage (site Web É.-U.)

Image publiée avec l’aimable autorisation d’Amazon Studios

Un Pinocchio en bois pointe du doigt son créateur, Geppetto.

SHADOWMACHINE

Aucune contrainte ne les retient

Afin de réaliser le film Pinocchio de Guillermo del Toro, récompensé par un Oscar, Shadow Machine s’est appuyée sur Flow Production Tracking pour maintenir la connexion entre les équipes à distance et assurer le bon déroulement du projet pendant la pandémie mondiale.

 

Lire le témoignage

Image publiée avec l’aimable autorisation de Netflix

Les personnages du jeu se touchent les bras dans un paysage apocalyptique

GEARBOX SOFTWARE

Faire passer le développement de jeux au niveau supérieur

Le studio de jeux Gearbox a rationalisé ses flux de travail créatifs et considérablement amélioré sa productivité en intégrant Flow Production Tracking à Autodesk Maya lors du développement de New Tales from the Borderlands.

Lire le témoignage (site Web É.-U.)

Image publiée avec l’aimable autorisation de Gearbox Software/2K Games

Sessions de formation Autodesk University sur Flow Production Tracking

Utilisation des données et des informations du projet dans Autodesk Flow Production Tracking

Travailler plus intelligemment : utilisation des données et des informations du projet avec Flow Production Tracking

 

Découvrez comment utiliser la gestion des données basée sur le nuage de Flow Production Tracking dans votre production. Découvrez comment faciliter l’accès aux données entre plusieurs sites et équipes, et comment concevoir des pages pour guider la prise de décision et obtenir des informations précieuses sur les exigences et l’avancement des projets.

 

Regarder la session (site Web É.-U.)

La puissance de la collaboration

La puissance de la collaboration grâce à Flow Production Tracking

 

Découvrez comment Flow Production Tracking est utilisé dans de nombreux secteurs pour gérer les pipelines de production. Dans cette vidéo, nous verrons également comment gérer la production dans un monde où de nombreux artistes travaillent à distance, comment gagner du temps pendant le processus de révision et comment calculer le rendement.

 

Regarder la session (site Web É.-U.)
Une scène numérique de simulations avancées et de production virtuelle.

Mise en route de Flow Production Tracking

Apprenez les bases de l’utilisation de Flow Production Tracking. Dans ce cours, vous verrez comment configurer un compte, vous découvrirez comment les données sont structurées dans Flow Production Tracking, vous apprendrez à naviguer et à personnaliser vos données à l’écran, et plus encore. 

Ressources supplémentaires sur les logiciels de gestion de production

Rejoignez Whitney Schmerber, superviseure de la production artistique chez ShadowMachine, pour plus de détails sur l’utilisation de Flow Production Tracking et de Flow Capture afin de rationaliser les communications, d’optimiser l’organisation des données et d’établir des prévisions pour l’avenir en vue de signaler les perturbations des flux de travail et des capacités de l’entreprise.

 

Découvrez comment le premier studio d’effets visuels entièrement infonuagique utilise Flow Production Tracking pour optimiser les flux de travail de production et livrer des projets primés dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la publicité.

 

Leanna Kruse, responsable du développement de la production chez WeFX, et Lynn Sibley, responsable de la production, expliquent comment Autodesk Flow Production Tracking a transformé leur processus créatif.

 

Découvrez trois présentations d’Autodesk University sur la production cinématographique qui montrent comment les données connectées, l’IA et les normes ouvertes transforment les médias et le divertissement. Ces technologies permettent de respecter les délais serrés et de répondre à des exigences élevées, tout en favorisant les avancées créatives.

 

Les Flow Capture Rooms permettent aux membres de l’équipe de production de collaborer en temps réel. Découvrez leur utilisation et leur fonctionnement dans cette série de vidéos d’intégration.

 

Apprenez-en davantage sur les implications passionnantes de l’ajout de l’IA au flux de travail de production cinématographique : réutilisation ou remixage de séquences existantes, avancées en matière de restauration de films, et plus encore, et comment cela pourrait amener le secteur à prendre conscience de l’impact ultime de l’IA.

 

Foire aux questions (FAQ) à propos des logiciels de gestion de production

Comment les logiciels de gestion de production améliorent-ils l’efficacité des projets multimédias?

Les logiciels de gestion de production améliorent l’efficacité des projets multimédias en fournissant des outils de suivi et de révision des projets qui rationalisent les flux de travail de production complexes. Ces logiciels centralisent de grandes quantités d’assets, de données et d’informations logistiques liées aux projets, ce qui facilite le suivi, la gestion et la livraison des projets créatifs dans les délais et le budget impartis.

Quelles fonctionnalités dois-je rechercher dans les logiciels de gestion de production cinématographique?

Les principales fonctionnalités des logiciels de gestion de production largement adoptés comprennent :

  • Suivi du projet en temps réel pour chaque étape de la production, y compris les prises de vue et les actifs
  • Puissants outils de gestion de la production pour la budgétisation, la programmation et la planification des ressources
  • Technologie d’automatisation qui réduit les tâches répétitives
  • Visualisation des données de production clés pour suivre l’avancement du projet
  • Interopérabilité avec les meilleurs logiciels de création de contenu du secteur
  • Outils de révision pour une collaboration à distance et un retour d’information efficace

Le logiciel de suivi de production convient-il aussi bien aux petits projets indépendants qu’aux productions à grande échelle?

Les logiciels de suivi de production tels que Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) sont facilement évolutifs et peuvent être utilisés pour des projets créatifs de toutes tailles et de tous niveaux de complexité. Flow Production Tracking s’adapte également à tous les budgets de projet, avec des options de tarification flexibles, notamment mensuelles, annuelles, pluriannuelles et de paiement à l’utilisation.

Comment les logiciels de gestion de production facilitent-ils la collaboration entre différents services?

Les logiciels de gestion de production infonuagique facilitent la collaboration entre différents services, sites et studios en connectant tous les intervenants du pipeline de production à une source unique de données et de médias du projet, mise à jour en temps réel et accessible à toutes les parties prenantes, quel que soit leur emplacement. 

Quels types de fonctionnalités de sécurité sont inclus dans les logiciels de gestion de production cinématographique?

Les logiciels de gestion de production cinématographique offrent un large éventail de fonctionnalités de sécurité pour protéger les médias et les données des projets. Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) offre des fonctionnalités telles que l’authentification unique (SSO), l’authentification à deux facteurs et la liste des adresses IP autorisées. Les fonctionnalités de sécurité de Flow Capture incluent le tatouage numérique d’investigation et intégré, le contrôle d’accès, l’authentification multifacteur, l’authentification unique (SSO) et la gestion des droits numériques (GDN) pour améliorer la protection lors du visionnage, du partage et de la modification. 

Les logiciels de gestion de production s’intègrent-ils à d’autres outils couramment utilisés dans la production cinématographique et multimédia?

Oui, les logiciels de gestion de production peuvent s’intégrer à des outils tiers de création et de production de contenu afin d’améliorer les flux de travail créatifs et la collaboration. Autodesk Flow Production Tracking s’intègre à des logiciels de création de contenu tels qu’Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Autodesk Flame, Houdini, Unreal Engine, Nuke, Adobe Photoshop, et plus encore. Autodesk Flow Capture s’intègre à Autodesk Flame et AVID Media Composer.

Existe-t-il des versions d’essai ou des démos des logiciels de gestion de production cinématographique?

Oui, de nombreux outils logiciels professionnels de gestion de production cinématographique proposent des versions d’essai gratuites ou des versions de démonstration. Autodesk propose des versions d’essai gratuites de Flow Production Tracking et de Flow Capture.

Quel est le rôle d’un directeur de production cinématographique?

Un directeur de production s’occupe de la logistique quotidienne d’une production cinématographique ou télévisuelle. En collaboration avec le producteur délégué, il est chargé de recruter l’équipe, de superviser les formalités administratives associées, d’établir le calendrier, d’assurer la liaison avec l’équipe et, de manière générale, de veiller au bon déroulement du tournage. Il prend également des décisions financières importantes et supervise le budget de production.

