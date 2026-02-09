Les logiciels de gestion de production sont utilisés par de nombreuses personnes impliquées dans la production cinématographique, des producteurs et des réalisateurs aux monteurs et aux superviseurs d’effets visuels.

L’utilisation d’outils tels que Flow Production Tracking et Flow Capture peut améliorer considérablement la productivité tout au long des étapes de production. Au cours des premières phases de développement, les assets tels que les scripts, les scénarimages, les illustrations conceptuelles et d’autres fichiers sont stockés de manière centralisée dans le nuage afin que tous les membres de l’équipe puissent accéder aux dernières versions, partager des idées et collaborer facilement.

Pendant la préproduction, ces outils de production cinématographique aident les équipes à créer des calendriers et des budgets, et à suivre les assets tels que les photos de repérage des emplacements, les fichiers de conception et d’autres documents afin que tout le monde dispose des informations les plus récentes. Les outils automatisés de programmation et de budgétisation réduisent les tâches manuelles fastidieuses et facilitent des mises à jour précises.

Pendant le tournage, l’équipe sur le plateau peut utiliser un logiciel de production cinématographique pour diffuser les séquences de la caméra dans le nuage afin qu’elles puissent être visionnées par les membres de l’équipe hors site. Cela permet également de démarrer la phase de postproduction alors que le tournage est toujours en cours.

Tout au long du tournage et de la postproduction, le logiciel de suivi de la production peut être utilisé pour gérer et mettre à jour les calendriers à mesure que des changements surviennent, gérer les budgets et suivre les assets tels que les différentes versions et prises de vue au fur et à mesure de leur progression dans le pipeline.