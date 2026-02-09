Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
La gestion de la production dans le secteur des médias et du divertissement est le processus de planification, de suivi et de gestion de la logistique et des actifs d’un projet créatif, depuis les phases de préproduction jusqu’à la livraison finale. Cela implique la création et l’optimisation des calendriers, le suivi du développement des actifs et des ressources, l’attribution des tâches, la gestion des budgets des projets, ainsi que la révision et l’approbation des contenus créatifs.
Les logiciels de gestion de production sont utilisés par les réalisateurs, les producteurs, les superviseurs, les artistes de postproduction et d’autres professionnels pour faciliter chaque étape du processus de production cinématographique, du développement initial à la livraison finale. Ces outils peuvent améliorer considérablement les aspects organisationnels de la budgétisation, de la programmation et de la gestion des ressources, tout en offrant des capacités de révision créative (site Web É.-U.) entre le personnel sur le plateau et les monteurs de postproduction hors site et les artistes d’effets visuels (site Web France).
Les outils de gestion de la production cinématographique d’Autodesk vont encore plus loin, en offrant des capacités alimentées par l’IA qui mettent à jour de manière dynamique les calendriers de production et l’affectation des ressources à mesure que des changements surviennent. Ils offrent également des révisions créatives en temps réel de la caméra au nuage (site Web France) avec de puissants outils d’annotation et une collaboration à distance facile afin que les équipes de production et de postproduction restent alignées.
Les logiciels de gestion de production tels qu’Autodesk Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) permettent aux studios de suivre sans difficulté le rythme effréné de la production. Les capacités avancées de gestion de la production fournissent aux équipes les outils dont elles ont besoin pour suivre, gérer et analyser les données, les médias et les ressources du projet dans un environnement centralisé et connecté au nuage tout au long du pipeline.
Avec Autodesk Flow Capture (anciennement Moxion), les équipes de production disposent d’un outil infonuagique puissant pour la révision des épreuves de tournage numériques qui rationalise la collaboration. Ses outils éprouvés dans le secteur accélèrent les flux de travail de révision et permettent aux équipes créatives de fournir des résultats de haute qualité avec des retours d’information rapides et efficaces. Spécialement conçu pour répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité dans le secteur des médias et du divertissement, Flow Capture offre également une suite de fonctionnalités de sécurité robustes qui aident les équipes à collaborer en toute confiance, sans compromettre l’agilité créative.
Jeu d'outils de suivi de la production et de la révision pour les équipes d'animation, de jeux et d'effets visuels
Des outils infonuagiques puissants et sécurisés, pour les épreuves de tournage et la révision, conçus pour l'animation, les effets visuels et les jeux vidéo
Adaptez les capacités de rendu et de simulation de votre studio en fonction de vos besoins et fournissez à vos artistes de puissants outils de modélisation et d’animation
Les fonctionnalités des logiciels de gestion de production cinématographique aident les créateurs et les équipes de tournage à rester connectés et informés grâce à un accès en temps réel aux séquences, à des révisions collaboratives des médias et à des modifications instantanées des calendriers et des budgets de production.
La technologie « De la caméra au nuage » que l’on trouve dans les outils de production cinématographique comme Flow Capture permet aux équipes de tournage d’accéder aux séquences immédiatement après le tournage et de collaborer en temps réel sur les sites et sur les plateaux. Cette collaboration globale efficace permet une prise de décision créative rapide, réduisant ainsi le besoin de reprises.
Les solutions de révision en temps réel telles que Flow Capture Rooms permettent aux équipes de production et de postproduction de faciliter des sessions de révision en direct entièrement synchronisées pour une prise de décision immédiate, ou de partager de manière dynamique des découpes avec filigrane en toute sécurité dans le nuage pour recueillir les commentaires des principaux approbateurs à leur convenance. Les espaces peuvent être enregistrés, rouverts et mis à jour pour être utilisés tout au long de la production.
Les outils de gestion de la production cinématographique comme Flow Production Tracking permettent de suivre chaque étape d’un projet, y compris les prises de vue, les actifs et les échéances des tâches, en temps réel, le tout à partir d’un environnement infonuagique.
Flow Production Tracking offre une programmation complète de chaque étape du flux de travail de production cinématographique, ainsi qu’une programmation générative alimentée par l’IA qui automatise la création de calendriers en fonction de variables changeantes. Les outils de planification des ressources de ce logiciel vous permettent d’allouer et d’ajuster de manière dynamique les ressources pour vous aider à livrer les projets dans les délais et les budgets impartis.
Les logiciels de gestion de production sont utilisés par de nombreuses personnes impliquées dans la production cinématographique, des producteurs et des réalisateurs aux monteurs et aux superviseurs d’effets visuels.
L’utilisation d’outils tels que Flow Production Tracking et Flow Capture peut améliorer considérablement la productivité tout au long des étapes de production. Au cours des premières phases de développement, les assets tels que les scripts, les scénarimages, les illustrations conceptuelles et d’autres fichiers sont stockés de manière centralisée dans le nuage afin que tous les membres de l’équipe puissent accéder aux dernières versions, partager des idées et collaborer facilement.
Pendant la préproduction, ces outils de production cinématographique aident les équipes à créer des calendriers et des budgets, et à suivre les assets tels que les photos de repérage des emplacements, les fichiers de conception et d’autres documents afin que tout le monde dispose des informations les plus récentes. Les outils automatisés de programmation et de budgétisation réduisent les tâches manuelles fastidieuses et facilitent des mises à jour précises.
Pendant le tournage, l’équipe sur le plateau peut utiliser un logiciel de production cinématographique pour diffuser les séquences de la caméra dans le nuage afin qu’elles puissent être visionnées par les membres de l’équipe hors site. Cela permet également de démarrer la phase de postproduction alors que le tournage est toujours en cours.
Tout au long du tournage et de la postproduction, le logiciel de suivi de la production peut être utilisé pour gérer et mettre à jour les calendriers à mesure que des changements surviennent, gérer les budgets et suivre les assets tels que les différentes versions et prises de vue au fur et à mesure de leur progression dans le pipeline.
Augmentez la productivité et améliorez la collaboration afin de pouvoir livrer vos projets en toute confiance, dans les délais et les budgets impartis.
Centralisez les assets et les flux de travail du projet dans un environnement infonuagique unique pour suivre facilement chaque étape du projet en temps réel.
Avec un logiciel de suivi de la production, vous pouvez facilement identifier où les artistes sont surchargés ou sous-utilisés et ajuster les ressources pour optimiser les performances de l’équipe, réduire les temps d’arrêt et livrer les projets dans les délais et le budget impartis.
Utilisez les informations de production pour suivre et visualiser les données clés de production dans un environnement centralisé afin de prendre plus rapidement les décisions commerciales importantes.
Révisez, annotez et itérez facilement les assets dans leur contexte et en haute résolution grâce à de puissants outils de révision pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
Restez créatifs grâce à des intégrations transparentes avec les meilleurs outils de création de contenu du secteur.
AMAZON STUDIOS
Pour assembler près de 10 000 plans d’effets visuels avec des séquences filmées en direct pour Les Anneaux de Pouvoir, Amazon a créé un pipeline personnalisé alimenté par Autodesk Flow Production Tracking et Flow Capture.
Image publiée avec l’aimable autorisation d’Amazon Studios
SHADOWMACHINE
Afin de réaliser le film Pinocchio de Guillermo del Toro, récompensé par un Oscar, Shadow Machine s’est appuyée sur Flow Production Tracking pour maintenir la connexion entre les équipes à distance et assurer le bon déroulement du projet pendant la pandémie mondiale.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Netflix
GEARBOX SOFTWARE
Le studio de jeux Gearbox a rationalisé ses flux de travail créatifs et considérablement amélioré sa productivité en intégrant Flow Production Tracking à Autodesk Maya lors du développement de New Tales from the Borderlands.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Gearbox Software/2K Games
Travailler plus intelligemment : utilisation des données et des informations du projet avec Flow Production Tracking
Découvrez comment utiliser la gestion des données basée sur le nuage de Flow Production Tracking dans votre production. Découvrez comment faciliter l’accès aux données entre plusieurs sites et équipes, et comment concevoir des pages pour guider la prise de décision et obtenir des informations précieuses sur les exigences et l’avancement des projets.
La puissance de la collaboration grâce à Flow Production Tracking
Découvrez comment Flow Production Tracking est utilisé dans de nombreux secteurs pour gérer les pipelines de production. Dans cette vidéo, nous verrons également comment gérer la production dans un monde où de nombreux artistes travaillent à distance, comment gagner du temps pendant le processus de révision et comment calculer le rendement.
Apprenez les bases de l’utilisation de Flow Production Tracking. Dans ce cours, vous verrez comment configurer un compte, vous découvrirez comment les données sont structurées dans Flow Production Tracking, vous apprendrez à naviguer et à personnaliser vos données à l’écran, et plus encore.
Rejoignez Whitney Schmerber, superviseure de la production artistique chez ShadowMachine, pour plus de détails sur l’utilisation de Flow Production Tracking et de Flow Capture afin de rationaliser les communications, d’optimiser l’organisation des données et d’établir des prévisions pour l’avenir en vue de signaler les perturbations des flux de travail et des capacités de l’entreprise.
Découvrez comment le premier studio d’effets visuels entièrement infonuagique utilise Flow Production Tracking pour optimiser les flux de travail de production et livrer des projets primés dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la publicité.
Leanna Kruse, responsable du développement de la production chez WeFX, et Lynn Sibley, responsable de la production, expliquent comment Autodesk Flow Production Tracking a transformé leur processus créatif.
Découvrez trois présentations d’Autodesk University sur la production cinématographique qui montrent comment les données connectées, l’IA et les normes ouvertes transforment les médias et le divertissement. Ces technologies permettent de respecter les délais serrés et de répondre à des exigences élevées, tout en favorisant les avancées créatives.
Les Flow Capture Rooms permettent aux membres de l’équipe de production de collaborer en temps réel. Découvrez leur utilisation et leur fonctionnement dans cette série de vidéos d’intégration.
Apprenez-en davantage sur les implications passionnantes de l’ajout de l’IA au flux de travail de production cinématographique : réutilisation ou remixage de séquences existantes, avancées en matière de restauration de films, et plus encore, et comment cela pourrait amener le secteur à prendre conscience de l’impact ultime de l’IA.
Les logiciels de gestion de production améliorent l’efficacité des projets multimédias en fournissant des outils de suivi et de révision des projets qui rationalisent les flux de travail de production complexes. Ces logiciels centralisent de grandes quantités d’assets, de données et d’informations logistiques liées aux projets, ce qui facilite le suivi, la gestion et la livraison des projets créatifs dans les délais et le budget impartis.
Les principales fonctionnalités des logiciels de gestion de production largement adoptés comprennent :
Les logiciels de suivi de production tels que Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) sont facilement évolutifs et peuvent être utilisés pour des projets créatifs de toutes tailles et de tous niveaux de complexité. Flow Production Tracking s’adapte également à tous les budgets de projet, avec des options de tarification flexibles, notamment mensuelles, annuelles, pluriannuelles et de paiement à l’utilisation.
Les logiciels de gestion de production infonuagique facilitent la collaboration entre différents services, sites et studios en connectant tous les intervenants du pipeline de production à une source unique de données et de médias du projet, mise à jour en temps réel et accessible à toutes les parties prenantes, quel que soit leur emplacement.
Les logiciels de gestion de production cinématographique offrent un large éventail de fonctionnalités de sécurité pour protéger les médias et les données des projets. Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) offre des fonctionnalités telles que l’authentification unique (SSO), l’authentification à deux facteurs et la liste des adresses IP autorisées. Les fonctionnalités de sécurité de Flow Capture incluent le tatouage numérique d’investigation et intégré, le contrôle d’accès, l’authentification multifacteur, l’authentification unique (SSO) et la gestion des droits numériques (GDN) pour améliorer la protection lors du visionnage, du partage et de la modification.
Oui, les logiciels de gestion de production peuvent s’intégrer à des outils tiers de création et de production de contenu afin d’améliorer les flux de travail créatifs et la collaboration. Autodesk Flow Production Tracking s’intègre à des logiciels de création de contenu tels qu’Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Autodesk Flame, Houdini, Unreal Engine, Nuke, Adobe Photoshop, et plus encore. Autodesk Flow Capture s’intègre à Autodesk Flame et AVID Media Composer.
Oui, de nombreux outils logiciels professionnels de gestion de production cinématographique proposent des versions d’essai gratuites ou des versions de démonstration. Autodesk propose des versions d’essai gratuites de Flow Production Tracking et de Flow Capture.
Un directeur de production s’occupe de la logistique quotidienne d’une production cinématographique ou télévisuelle. En collaboration avec le producteur délégué, il est chargé de recruter l’équipe, de superviser les formalités administratives associées, d’établir le calendrier, d’assurer la liaison avec l’équipe et, de manière générale, de veiller au bon déroulement du tournage. Il prend également des décisions financières importantes et supervise le budget de production.