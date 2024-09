Autodesk Flow Capture (anciennement Moxion) est un puissant outil infonuagique pour la révision et la création des épreuves de tournage numériques. Il est principalement utilisé pour capturer et envoyer en toute sécurité, dans le nuage, les images et données des caméras sur le plateau pour qu'elles puissent être passées en revue. Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) est un outil de gestion de production conçu spécifiquement pour le suivi des échéanciers, la gestion des ressources, comme le personnel et les budgets, et la révision.