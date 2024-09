La post production commence lorsque le filmage prend fin. Dans les secteurs du cinéma et de la télévision, (site Web É.-U.), les entreprises font appel à des logiciels de post production pour proposer des outils haut de gamme et des flux de travail conçus pour optimiser la productivité dans les domaines de la modélisation et de l'animation 3D, de la composition d'images (site Web É.-U.), du montage vidéo et de l'étalonnage des couleurs avancé.